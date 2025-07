Estrazioni del Lotto del 8 luglio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto del 8 luglio 2025, numeri vincenti in diretta, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, risultati 10eLotto con extra.

I numeri a Lotto in diretta sono stasera alle 20,00. Pochi minuti per conoscere tutti i risultati ufficiali in tempo reale. A seguire l’ultima estrazione del Lotto stasera saranno i giocatori che sono pronti ad esultare per le ricche vincite in palio. Quanto si vince lo dirà il sistema online. Ma è sempre il giocatore a decidere quanto investire, e su cosa puntare. La variabili da considerare sono proprio queste: costo della giocata, sorte e combinazione. Fare un ambo secco o terno secco alle estrazioni del Lotto 8 luglio 2025 assicurerebbe una vincita ricca, ma presenta anche scarse probabilità di riuscita.

Lo stesso vale per i numeri del Superenalotto di oggi, che mettono in palio un jackpot record. Potrebbe segnare la storia della celebre lotteria una delle giocate raccolte stasera. Solo a chiusura del concorso si conosceranno quote e vincite che potrebbero raggiungere anche cifre milionarie.

Estrazioni del Lotto del 8 luglio 2025 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari 29 56 53 47 86 Cagliari 31 25 53 71 76 Firenze 24 12 70 90 16 Genova 84 79 48 81 51 Milano 54 73 46 53 64 Napoli 64 48 73 81 47 Palermo 5 60 43 63 33 Roma 15 82 55 13 68 Torino 83 13 39 53 74 Venezia 52 66 24 8 41 Nazionale 76 14 90 9 12

SIMBOLOTTO 8.7.2025: 33,27,20,14,11

Tre volte settimana vengono seguiti i numeri a Lotto in diretta streaming. Alla pubblicazione dei risultati segue sempre l’aggiornamento delle statistiche di gioco, che viene prontamente indicato nell’archivio. Anche questa sera tra le cifre attese da più tempo, non ci sono particolari novità. Infatti nella classifica dei ritardatari c’è sempre l’81 su Firenze che manca da 74 turni. Segue il 20 su Venezia che ha totalizzato 80 assenze consecutive, mentre il 75 su Torino non esce da 79 concorsi. Sulla ruota Nazionale si segnala il 57 e non esce da 89 turni.

Tra gli altri ritardatari più longevi da segnalare c’è il 65 sulla ruota di Bari che ha totalizzato 98 assenze consecutive. Sulla ruota di Cagliari invece il 77 ha totalizzato 106 ritardi, mentre il 38 sulla ruota di Genova è atteso da 74 colpi di gioco. Tra i numeri che hanno totalizzato più assenze consecutive, c’è anche il 56 sulla ruota di Milano che non esce da 86 giornate. Sulla ruota di Napoli alle estrazioni del Lotto di stasera si continua a cercare l’87 che non esce da 86 concorsi. Infine sulla ruota di Palermo grande attesa anche per il 66 che invece ha collezionato 72 ritardi. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco il 13 sulla ruota di Roma che invece manca all’appello da 81 giornate.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 61 1 73 40 33 64 Numero Jolly 15 Numero SuperStar 48

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Tuttavia, a Parabiago, in provincia di Milano, è stato centrato un “5+1” da 714.654,88, mentre sono quattro i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 57.722,13 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 39.729 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato a Montappone (FM). Dopo i numeri in diretta alle estrazioni del Lotto e Superenalotto 8 luglio 2025, quote e vincite saranno subito pubblicate di seguito.

Combinazione 10eLotto di oggi 8 luglio in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 12 13 15 24 25 29 31 48 52 54 56 60 64 66 73 79 82 83 84 Numero Oro 29 Doppio Oro 29 56 Numero Gong -

La fortuna premia un giocatore di San Donato Milanese, in provincia di Milano, con una vincita da 216.604,35 euro, che si piazza nella Top 10 del 2022. La vincita è stata realizzata grazie ai numeri 5-38-82-85 che hanno portato il fortunato giocatore a centrare 6 ambi, 4 terni e una quaterna con l’aggiunta dell’opzione Lottopiù. Il concorso del 10eLotto di martedì 5 luglio premia l’Abruzzo, dove è stata centrata la vincita più alta di giornata, un 9 da 100 mila euro realizzato a Colonnella, in provincia di Teramo, seguito da un 8 Oro dal valore di 30 mila euro messo a segno a Carsoli, in provincia di L’Aquila.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera aggiornando la schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 8 16 39 43 46 47 53 55 63 70 71 76 81 86 90