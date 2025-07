Estrazioni del Lotto oggi 3 luglio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Numeri vincenti estrazioni del Lotto oggi 3 luglio 2025 in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.

Scopri i numeri dell’ultima estrazione del Lotto in diretta satasera. Puoi conoscere i risultati ufficiali in tempo reale. Per sapere quali sono le cifre che daranno diritto alla riscossione delle quote e vincite in palio al concorso odierno, non serve che aggiornare e verificare vincita Lottomatica e Sisal.

All’estrazione del Lotto 3 luglio 2025 i numeri su tutte le ruote saranno pubblicati entro le ore 20,10. Tutti sognano di diventare ricchi grazie ai numeri di ambo, terno, quaterna e cinquina. Ma ancora di più di diventare milionari con i numeri dell’estrazione del Superenalotto. Il premio di prima categoria vale tanti milioni di euro. E’ stato raggiunto ormai un nuovo record per il gioco, che ad ogni concorso si fa sempre più irraggiungibile. Quando si fermerà l’ascesa del jackpot di Sisal?

Estrazioni del Lotto oggi 3 luglio 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 33 40 47 65 61 Cagliari 78 19 74 44 5 Firenze 46 50 38 79 19 Genova 72 48 47 66 34 Milano 11 19 37 61 16 Napoli 66 85 20 29 74 Palermo 46 10 66 76 35 Roma 34 66 75 79 74 Torino 27 33 40 59 10 Venezia - - - - - Nazionale 4 17 74 46 41

SIMBOLOTTO 3.06.2025: in programmazione

L’archivio estrazioni Lottomatica indica quali sono gli ultimi aggiornamenti. In particolare vediamo che dall’ultimo concorso non ci sono state particolari novità sul podio dei ritardatari. Troviamo il 59 su Milano che conta 84 assenze consecutive. Il numero 20 sulla ruota di Venezia invece manca all’appello da 78 turni, mentre il 75 sulla ruota di Torino non esce da 77 appuntamenti di gioco. Sulla ruota Nazionale a contare più ritardi è il 57 che invece manca all’appello da 87 turni. Sulla ruota di Bari continua l’attesa per il 65 che invece fa segnare 86 colpi di assenza. Da segnalare tra i numeri ritardatari più longevi dell’estrazione del Lotto sabato 2 luglio 2022 c’è anche il 77 sulla ruota di Cagliari che non esce da 104 turni. Mentre sulla ruota di Genova continua a mancare il 38, a quota 72 ritardi.

Alle estrazioni di oggi 3/7/25 concorso di oggi c’è attesa anche per l’87 su Napoli a quota 75 ritardi. Continua l’attesa anche per l’89 su Milano che invece ha totalizzato 54 ritardi. Sulla ruota di Palermo è il 66 il numero più longevo, che non esce da 70 ritardi, mentre sulla ruota di Roma il 13 non esce da 79 concorsi.

Risultati SuperEnalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 53 42 37 57 65 49 Numero Jolly 62 Numero SuperStar 8

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono ben venti i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 11.141,25 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 14.300 euro ciascuno. Un nuovo record poterebbe essere raggiunto alle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi 3 luglio 2025, quote e vincite presto daranno una misura del l’ultimo montepremi.

Estrazione 10eLotto di oggi 2 luglio 2022 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il gioco premia la Campania: nell’ultimo concorso, infatti, sono state centrate vincite complessive che superano i 136 mila euro. La più alta arriva da Sant’Antonio Abate, con un colpo da 100 mila euro, seguita dai 22.500 euro vinti a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. L’ultimo concorso del 10eLotto premia la Lombardia con vincite complessive che sfiorano gli 80 mila euro. La più alta arriva da Arcore, in provincia di Monza e Brianza, grazie a un 8 Doppio Oro da 20 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,4 milioni di euro per un totale di oltre 1,8 miliardi da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera