Estrazione del Lotto di oggi 7 agosto 2025 SuperEnalotto 10Lotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 7 agosto 2025 dalle ruote in diretta, Simbolotto, SuperEnalotto e combinazione 10eLotto con Extra.

Stasera torna puntuale l’appuntamento la diretta estrazioni del Lotto oggi numeri vincenti e del Superenalotto saranno noti dalle 20,00. Le prime cifre ad essere pubblicati saranno quelle della ruota di Milano. Segue poi Napoli, Cagliari, Bari, Torino. E poi Genova, Roma, Palermo, Venezia, Firenze e Nazionale. Proseguendo con la combinazione Superenalotto 7 agosto 2025, l’aggiornamento in tempo reale si concluderà poi con il Simbolotto di stasera ed il 10Lotto serale.

All’estrazione del Lotto oggi numeri vincenti in diretta saranno disponibili dalle 20,00. La pubblicazione dei risultati ufficiali avviene online. Numerosi sono coloro i quali tentano la sorte anche on-line. Giocare è l’occasione per divertirsi, e conoscere le proprie possibilità di vincita, aiuta a prevenire atteggiamenti sbagliati quando si gioca.

Estrazione del Lotto di oggi 7 agosto 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO OGGI: in programmazione.

Per visualizzare i numeri a Lotto di stasera vai sul link Aggiorna Diretta Live e scopri gli ultimi estratti su tutte le ruote. Segui la diretta anche del Superenalotto 7 agosto 2025. Tra i numeri che all’estrazione del Lotto 7 agosto 2025 contano più ritardi sono i seguenti. Attualmente il 16 su Firenze ha totalizzato 62 assenze consecutive. C’è poi il 63 su Torino che non esce da 66 turni. Seguono poi il 33 su Bari a quota 96 assenze, mentre il 75 su Cagliari è a quota 65 ritardi. Altro ritardatario più significativo è il 79 su Palermo che non esce da 80 sorteggi.

Alle estrazioni del Lotto oggi continua l’attesa anche per il numero 59 sulla ruota di Milano che non esce da 108 concorsi. Il numero 53 sulla ruota di Napoli ha totalizzato 78 ritardi, mentre il numero 16 sulla ruota di Roma non esce da 99 turni. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco, i numeri 49 su Venezia ed il 39 sulla ruota Nazionale, che contano rispettivamente 83 e 86 ritardi.

Risultati SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Sono stati due i punti “5”, uno centrato a Siracusa presso la il punto Sisal in via Nazionale 215 e l’altro a Porto Empedocle (AG) presso il punto Sisal in via Catania 16, con i fortunati vincitori che si portano a casa 128.565,21 euro a testa. I numeri vincenti dell’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi sono in diretta alle 20,00. Scopri anche quote e premi del concorso pochi minuti dopo la pubblicazione dei risultati ufficiali.

Combinazione 10eLotto di stasera: aggiorna schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto premia la Sicilia con due vincite dal totale di 110 mila euro, come previsto in base al conteggio delle vincite. La più alta si è verificata a Lentini, in provincia di Siracusa, dove un fortunato giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro da 60 mila euro. Il gioco premia Roana, in provincia di Vicenza: un fortunato giocatore ha conquistato 249.500 euro grazie a una puntata da 6 euro sui numeri 43-57-59-65 sulla ruota Nazionale. La vincita si piazza sul podio del 2022, alle spalle di quella da 600mila euro centrata a Milano il 22 gennaio e di quella da oltre 380mila euro realizzata a Napoli il 24 maggio. Si festeggia anche a Vietri di Potenza con una vincita da 125mila euro.

Verifica 10eLotto Extra di oggi aggiornando la schedina in diretta