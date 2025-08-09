Estrazioni del Lotto del 9 agosto 2025, SuperEnalotto e 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto del 9 agosto 2025, numeri vincenti per ruota, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e SuperStar e risultati 10eLotto con extra.

I numeri dell’estrazione del Lotto oggi in diretta sono su Controcampus alle 20,00. Seguirà subito la combinazione del Superenalotto 9 agosto 2025. Sarà poi la volta del Simbolotto e del 10eLotto serale. In appuntamento molto atteso quello con le estrazioni del Lotto in diretta stasera, proprio per le numerose opportunità di vincita. Infatti basti pensare che con il Superenalotto oggi è in palio il jackpot più alto d’Europa e della storia del gioco. Oltre 250 milioni di euro che andranno a chi riuscirà a centrate la cinquina. Un’impresa non semplice, che però in vent’anni di gioco sono riusciti a realizzare numerosi giocatori.

Decisamente più facile vincere con i numeri a Lotto di stasera. E’ il giocatore a scegliere quanto e cosa giocare, ma l’entità dei premi è decisamente più contenuta. Ecco quindi le ultime novità dall’archivio, e la pubblicazione di numeri vincenti, quote e premi di stasera martedì 98//2022.

Estrazioni del Lotto del 9 agosto 2025 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 55 17 81 3 1 Cagliari 75 84 6 34 27 Firenze 30 74 59 61 62 Genova 20 38 86 27 59 Milano 11 83 82 86 37 Napoli 11 64 37 17 67 Palermo 33 80 84 83 46 Roma 51 68 37 90 42 Torino 65 42 35 85 14 Venezia 32 38 86 20 77 Nazionale 71 85 5 10 61

SIMBOLOTTO 9.8.25: 16,8,45,17

Per conoscere i numeri al Lotto di oggi 9 agosto 2025 vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. Ma stasera non si giocano solo le estrazioni del Lotto e 10eLotto. I numeri del Superenalotto sono ancora più attesi per via del Jackpot ultra milionario e da record. Vai sul link Tutte le estrazioni per conoscere tutti i risultati in diretta. Aggiorna sempre e verifica la vincita con gli appositi pulsanti.

Dall’archivio vediamo che all’estrazioni del Lotto 9 agosto 2025 a contare più ritardi è sempre il 59 su Milano. Il leader dei ritardatari infatti ha realizzato 100 assenze consecutive, confermandosi uno dei numeri più attesi. Seguono poi il 37 su Torino, con 88 assenze di seguito. L’aggiornamento delle statistiche di gioco segnala anche il 20 sulla ruota di Venezia, con 94 ritardi ed il 42 sulla ruota Nazionale che non esce dal 91 concorsi.

All’estrazione del Lotto oggi si segnala anche il 43 su Bari che ha totalizzato 92 assenze consecutive. Segue poi il 32 sulla ruota di Cagliari che non esce da 69 concorsi, mentre sulla ruota di Genova il 52 ha totalizzato 74 ritardi. Sempre a quota 75 ritardi è anche l’80 sulla ruota di Napoli. Continua l’attesa per il 75 su Palermo che non esce da 76 concorsi, mentre sulla ruota di Roma è da segnalare il 16 che ha totalizzato 91 assenze di seguito. Infine a contare più ritardi c’è anche il 26 sulla ruota di Firenze che non esce da 73 giornate.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 45 88 18 41 40 Numero Jolly 37 Numero SuperStar 12

Il Jackpot del SuperEnalotto ha sfondato: con in palio tanti milioni, attualmente alle estrazioni Lotto e Superenalotto 9 agosto 2025 c’è il premio più alto. In passato, il Jackpot messo in palio dal SuperEnalotto è il più alto nella storia delle lotterie europee, davanti ai 220 milioni di euro vinti con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia. Il podio mondiale delle vincite di tutti i tempi è invece dominato dagli Stati Uniti: sul gradino più alto si piazzano gli 1,586 miliardi di dollari vinti con il Powerball il 13 gennaio 2016.

Combinazione 10eLotto di oggi 9 agosto 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 11 17 20 30 32 33 38 42 51 55 64 65 68 74 75 80 81 83 84 Numero Oro 55 Doppio Oro 55 17 Numero Gong -

Il Lotto premia la Lombardia con vincite complessive che superano 74mila euro: a Luino, in provincia di Varese, un fortunato giocatore ha centrato la più alta dell’ultimo concorso, un colpo da 57mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto, premia la Sicilia con vincite complessive che superano i 42 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,5 milioni di euro per un totale di oltre 2,2 miliardi da inizio anno.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera: numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 3 27 34 35 37 46 59 61 62 67 82 85 86 90