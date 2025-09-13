Estrazione del Lotto 13 settembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazione del Lotto 13 settembre 2025, numeri vincenti di oggi, Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con extra.

E’ martedì ed alle estrazioni del Lotto oggi i numeri saranno attesi da tanti. Non solo quelli usciti su tutte le ruote, ma anche e soprattutto quelli del Superenalotto 13 settembre 2025. Un jackpot da record accende i sogni di chi vuole vincere alla lotteria per realizzare i suoi sogni. Un po’ come vorrebbero fare tutti, ma solamente un fortunatissimo all’anno (quasi) riesci nell’impresa! Molto più facile vincere con i numeri dell’estrazione del Lotto 13 settembre 2025: diretta ed aggiornamento in tempo reale subito disponibile su questa pagina.

Il tabellone estrazionale presente di seguito si completerà in maniera progressiva. I primi risultati sono quelli che si conosceranno, saranno quelli usciti sulla ruota di Milano, Genova e Napoli. Seguono poi i numeri estratti sulla ruota di Bari, Venezia e Torino. Usciti i numeri su tutte le ruote, poi sarà la volta dei numeri SuperEnalotto di Sisal. E chi sarà premiato dalla dea bendata, potrebbe pensare di fare il miglior investimento possibile: quello su se stesso. Sul proprio benessere, e sulla propria bellezza. D’altronde il denaro è un mezzo per arrivare alla felicità. E cosa rende più felici, se non sentirsi bene e sereni?

Estrazione del Lotto 13 settembre 2025: numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto, diretta

Bari 85 57 40 76 14 Cagliari 90 15 68 63 76 Firenze 81 74 71 25 6 Genova 21 47 44 2 6 Milano 83 39 31 84 55 Napoli 74 41 24 47 38 Palermo 54 25 61 22 68 Roma 60 72 38 55 3 Torino 10 45 56 54 63 Venezia 14 38 66 36 28 Nazionale 85 48 38 22 81

Anche stasera i numeri al Lotto in diretta può essere seguita su questa pagina. Aggiorna live sull’apposito pulsante che consente di conoscere subito i numeri usciti su tutte le ruote. E’ necessario aggiornare per potere essere rimandati sul sito e poter visualizzare correttamente tutti i risultati dell’estrazione di oggi in diretta.

Ecco intanto le ultime novità che riguardano l’archivio estrazioni Lotto di oggi. Nella classifica dei ritardatari c’è il 16 sulla ruota di Firenze che non esce da 69 turni. Il numero 63 su Torino ha totalizzato 73 ritardi. Mentre il 33 sulla ruota di Bari non esce da 103 colpi di gioco. L’ultimo ritardatario da segnalare all’estrazione Lotto oggi è il numero 15 su Roma assente da 95 giornate.

Gli altri numeri ritardatari da segnalare sono il 75 sulla ruota di Cagliari che all’estrazione del Lotto oggi raggiunge le 72 assenze. Il numero 14 sulla ruota di Genova ha totalizzato 86 assenze consecutive. Il 79 su Palermo manca all’appello da 87 turni. Sulla ruota di Napoli il 53 manca da 85 giornate. Il numero 59 sulla ruota di Milano è a quota 115 assenze consecutive. Infine segnaliamo anche i ritardatari sulla ruota di Venezia, il 55 con 87 assenze. Mentre sulla ruota Nazionale il numero 15 ha totalizzato 68 ritardi di seguito.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 37 31 28 26 35 65 Numero Jolly 30 Numero SuperStar 5

Nessun “6” nel concorso e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono ben 23 i punti “cinque” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 13.446,66 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 33.844 euro ciascuno. Attesa grande per i numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi in diretta, per le quote e le vincite più grandi da riscuotere si aspetteranno gli aggiornamenti del prossimo concorso.

Estrazioni 10eLotto di oggi 13 settembre 2025 in diretta live

Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

E’ arrivata a Carmagnola, in provincia di Torino, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Nella località piemontese sono stati infatti vinti 100 mila euro grazie a un 9 Doppio Oro in un sorteggio abbinato alla modalità frequente, con una giocata del valore di 3 euro. E’ la Sicilia la protagonista dell’ultimo concorso di sabato 10 settembre, infatti, sono state diverse le vincite importanti fatte registrare nell’isola, la più importante a Naso, in provincia di Messina, dove sono stati vinti ben 127.250 euro grazie alla combinazione 8-10-18-81 sulla ruota di Genova, con una giocata del valore di 4,50 euro.