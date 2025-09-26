Estrazione del Lotto 26 settembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Per ogni ruota estrazione del Lotto 26 settembre 2025, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Al Superenalotto i numeri vincenti si conosceranno alle 20,00. Anche i risultati del gioco del Lotto dell’estrazione di oggi saranno noti in diretta. Torna puntuale l’appuntamento con la dea bendata, che stasera premierà con nuove vincite e quote. I primi numeri vincenti dell’estrazione del Lotto di stasera ad essere pubblicati saranno quelli della ruota di Milano. Segue poi Napoli, Genova, Bari, Torino. E poi Genova, Roma, Palermo, Venezia, Firenze e Nazionale. Proseguendo con la combinazione Superenalotto di Sisal, l’aggiornamento in tempo reale si concluderà poi con il Simbolotto ed il 10Lotto serale.

Le estrazioni del Lotto in diretta anche questo martedì sera non tarderanno ad arrivare. Seguire la pubblicazione degli ultimi estratti dal proprio smartphone, è uno dei passatempi preferiti dagli appassionati giocatori. Vediamo quindi quali sono le ultime novità. E cosa rivela l’aggiornamento delle statistiche di gioco rispetto al concorso di ieri l’altro.

Estrazione del Lotto 26 settembre 2025 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari 15 3 85 54 45 Cagliari 59 39 18 24 70 Firenze 13 34 70 32 14 Genova 40 37 45 88 81 Milano 27 12 16 53 70 Napoli 6 44 76 67 50 Palermo 24 23 62 63 34 Roma 38 90 71 4 77 Torino 15 84 47 39 13 Venezia 54 38 15 4 56 Nazionale 67 63 88 60 8

Per visualizzare i numeri a Lotto di stasera 26/9/2025, vai sul link Aggiorna Diretta Live. In questo modo potrai conoscere le ultime novità che riguardano gli ultimi estratti su tutte le ruote. Segui la diretta anche del Superenalotto andando sul link Tutte le estrazioni. Tocca più volte il link per aggiornare e verificare subito l’esito della tua giocata.

I numeri dell’estrazione del Lotto in diretta oggi sono alle 20,00. Vediamo intanto le ultime novità relative alle vincite. Il concorso ultimo ha premiato un giocatore di Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, capace di mettere a segno 10 ambi, cinque terni e una quaterna per un totale di oltre 305 mila euro. Da segnalare anche quattro vincite messe a segno a Roma dal valore complessivo di 44.500 euro. Nell’estrazione la vincita più alta arriva dalla Liguria, questa volta a Genova, per un terno da 22.500 indovinato sulla ruota ligure, seguita da un altro colpo realizzato a Roma, da 12.500 euro. Si festeggia anche in Friuli Venezia-Giulia con due vincite gemelle centrate a Gorizia, entrambe da 8.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 850 milioni di euro in questo 2023.

Numeri vincenti Superenalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 82 2 17 23 39 58 Numero Jolly 75 Numero SuperStar 6

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a tanti milioni di euro. Nel concorso ultimo centrati cinque punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 41.259,93 euro a testa. Nell’attesa di conoscere i risultati ufficiali in diretta all’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi, ecco alcuni suggerimenti di gioco.

La posta di gioco per il SuperStar è di euro 1,00. La giocata minima per partecipare al SuperStar è di una combinazione di gioco del SuperEnalotto abbinata al numero SuperStar. Il SuperStar consente l’assegnazione di categorie di premi a punteggio e di premi istantanei straordinari, nonché quella di ulteriori premi denominati SuperBonus. Le categorie di premi a punteggio sono denominate: a) “5 Stella”, quando sono realizzati punti 5 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar; b) “4 Stella”, quando sono realizzati punti 4 nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar; e così via.

Combinazione 10eLotto di oggi 26 settembre 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 6 12 13 15 18 23 24 27 34 37 38 39 40 44 54 59 84 85 90 Numero Oro 15 Doppio Oro 15 3 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto ha premiato un fortunato giocatore di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, che si è aggiudicato 50 mila euro grazie a un 9 Oro. A completare il podio sono due vincite da 20mila euro, una centrata a Roma, con un 9, e una a Lotzorai, in provincia di Nuoro, con un 5 Extra. Nel concorso ultimo, invece, vinti a Ome, in provincia di Brescia, 30mila euro grazie a un 6 Doppio Oro. Da segnalare, inoltre, vincite per un totale di oltre 23mila euro in Puglia: 12.500 euro sono stati vinti a Salice Salentino, in provincia di Lecce, con un 6 Oro, 6mila euro sono stati vinti a Triggiano, in provincia di Bari, con un 6 Doppio Oro, e altri 5mila sono stati centrati a Bari con un 8 Doppio oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,77 miliardi di euro.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 14 16 32 45 47 53 62 63 67 70 71 76 81 88