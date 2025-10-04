Estrazione del Lotto del 4 ottobre 2025, SuperEnalotto e 10eLotto

Per ogni ruota estrazione del Lotto del 4 ottobre 2025, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto.

Tutto pronto per i numeri in diretta alle estrazioni Lotto e Superenalotto 4 ottobre 2025. L’appuntamento centrale della settimana è sempre alle 20,00 anche per i numeri Simbolotto e 10Lotto serale ed Extra. La dinamica è abbastanza semplice da seguire. La pubblicazione dei risultati ufficiali dell’ultima estrazione del Lotto in diretta avviene sempre secondo una precisa scaletta. Si inizia con i numeri estratti sulla ruota Milano, Napoli Roma. Seguono poi i numeri vincenti di Bari, Genova e Cagliari. Step successivo è quello della pubblicazione dei numeri a Lotto di oggi si Palermo, Torino e Firenze. Chiudono infine le cifre della ruota Venezia e Nazionale.

Ma l’aggiornammo in tempo reale non si chiude qui. Si passa poi alla pubblicazione dei numeri Superenalotto oggi del valore di quasi 300 milioni di euro. Un record assoluto che rende la lotteria di Sisal tra le più seguite del momento. Ma sui vince anche con il Simbolotto, numeri vincenti e simboli seguiranno la sestina citata. Chiudono poi l’appuntamento con la fortuna anche le combinazioni di 10 e Lotto serale ed Extra, seguite dalla pubblicazione delle quote e vincite del Superenalotto di stasera.

Estrazione del Lotto del 4 ottobre 2025, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 54 40 12 2 73 Cagliari 49 46 45 54 70 Firenze 77 72 82 1 33 Genova 36 42 53 90 11 Milano 71 25 27 61 37 Napoli 77 9 66 87 75 Palermo 24 55 54 25 6 Roma 30 17 57 84 4 Torino 6 32 56 42 33 Venezia 20 5 3 29 14 Nazionale 84 48 36 86 2

SIMBOLOTTO 4.10.25: 8,5,21,30,10

Si tiene tutti i martedì giovedì e sabato sera a partire dalle 20.00 su Controcampus.it. Questo è l’orario in cui i numeri usciti su tutte le ruote iniziano a riempire il tabellone estrazionale che progressivamente fornirà tutti i risultati del concorso. Nell’attesa degli ultimi estratti, ecco le più significative novità che riguardano ritardatari e frequenti.

Vediamo che all’estrazione del Lotto 4 ottobre 2025 a contare più assenze è ancora il numero 79 su Palermo avendo totalizzato 97 assenze. Poi c’è il 63 su Torino che non si vede da 83 concorsi. Infine a Bari continua a mancare il 61 che stasera raggiunge le 72 assenze consecutive. Altro ritardatario è il 54 su Cagliari che questo giovedì conta 72 ritardi. Il prossimo ritardatario è il numero 21 sulla ruota di Genova che stasera conta 94 assenze consecutive. Sulla ruota di Firenze il 12 non si vede da 77 turni. Sulla ruota di Nazionale il numero 15 ha totalizzato 78 ritardi. Continua l’attesa anche per il 59 su Milano che non si vede da 125 concorsi. Il numero 86 sulla ruota di Napoli non esce da 75 turni. A Roma c’è attesa per il 16 a quota 116 assenze. Mentre sulla ruota di Venezia è il numero 55 a non essere estratto da 97 turni.

Diretta SuperEnalotto di oggi: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 68 54 48 61 87 79 Numero Jolly 80 Numero SuperStar 45

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 38.800,19 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 30.668 euro ciascuno. Ai numeri in diretta alla estrazione del Lotto e Superenalotto 4 ottobre 2025, seguirà la tabella di quote e vincite. I premi in palio ci diranno subito se hanno vinto il jackpot dei record stasera.

Estrazioni 10eLotto di oggi 6 ottobre 2022: numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 6 9 12 17 20 24 25 30 32 36 40 42 46 49 54 55 71 72 77 Numero Oro 54 Doppio Oro 54 40 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto premia la Lombardia dove sono state centrate vincite complessive per 92.500 euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 29 milioni di euro per un totale di oltre 2,7 miliardi da inizio anno. Napoli protagonista dell’ultimo concorso con due vincite da 23.750 euro e da 13.500 euro, per un bottino complessivo che supera i 37mila euro. Si festeggia anche a Mezzolombardo, in provincia di Trento, con un colpo da 13.750 euro. Al seguente link tutte le probabilità di vincere.

