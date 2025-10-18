Diretta estrazione del Lotto oggi 18 ottobre 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione Superenalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con Extra.

Ultima estrazione Lotto Superenalotto 10Lotto serale di oggi: ecco i numeri vincenti del concorso 125 di stasera. In palio un jackpot record ma anche molte numerose altre vincite. Molti giocatori seguiranno le estrazioni del Lotto in diretta martedì 18 ottobre 2022 puntando su ambo, terno e quaterna. Chi cerca i risultati ufficiali, potrà conoscerli sempre dopo le 20,00 di questa sera. Lo stesso vale anche per i giocatori che invece cercano di indovinare i numeri dell’estrazione Superenalotto si oggi concorso. In palio c’è il jackpot milionario tale da consentire al suo vincitore di esitare nella storia del gioco, ma anche delle lotterie in Italia!

Le probabilità di riuscire ad indovinare la sestina sono molto scarse. Ciononostante dall’inizio dell’anno sono state milionarie anche le raccolte delle scommesse di gioco che confermano il successo del Super Enalotto di Sisal. Vediamo subito aggiornamento delle statistiche di gioco e appuntamento con le vincite più ricche.

Estrazione del Lotto oggi 18 ottobre 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 23 3 54 34 30 Cagliari 49 14 25 9 37 Firenze 32 45 15 59 29 Genova 3 66 68 90 85 Milano 88 15 21 41 27 Napoli 79 72 84 27 1 Palermo 23 3 73 25 4 Roma 11 67 24 13 59 Torino 72 59 84 75 26 Venezia 81 8 18 76 25 Nazionale 58 69 62 17 70

SIMBOLOTTO 18.10.25:

Vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti delle statistiche di gioco alle estrazioni del Lotto 18 ottobre 2025. Tra i ritardatari più significativi ancora una volta c’è il 12 su Firenze che non esce da 82 colpi di gioco. Il numero 63 su Torino raggiunge le 88 assenze, mentre il numero 54 su Cagliari non esce da 77 turni. Gli altri numeri più attesi sono 61 su Bari che non esce da 77 giornate. Il numero 24 su Genova totalizza 99 ritardi. Il prossimo ritardatario è il 79 su Palermo che non esce da 102 giocate.

Tra gli altri ritardatari da segnalare c’è il 59 su Milano con 130 turni di assenza. Il numero 86 su Napoli non esce da 80 colpi di gioco, mentre il numero 16 su Roma non si vede da 121 concorsi. All’estrazioni del Lotto stasera continua l’attesa anche per il 55 su Venezia ed il numero 15 sulla ruota Nazionale rispettivamente assenti da 102 e 83 giornate.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 82 75 12 13 19 26 Numero Jolly 50 Numero SuperStar 54

Nessun “6” nel concorso e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono tre i punti “5” centrati, uno a Civitella in Val di Chiana (AR) presso la Tabaccheria Bertoni in via Aretina Nord 56, l’altro a Roma presso la Tabaccheria Franco Del Bove in via Casal Selce 522, il terzo a Genzano di Roma (RM) presso il Match Café in via Lenin 62, con i fortunati vincitori si portano a casa 105.506,78 euro a testa. Dopo la diretta estrazione del Lotto di oggi e dei numeri del Superenalotto 18 ottobre 2025, seguirà tabella con quote e vincita. Al seguente link tutte le probabilità di vincita.

Risultati 10eLotto di oggi 18 ottobre 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 8 11 14 15 21 23 25 32 45 49 54 59 66 67 68 72 79 81 88 Numero Oro 23 Doppio Oro 23 3 Numero Gong -

E’ arrivata a Palagiano, in provincia di Taranto, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Nella località pugliese sono stati vinti 50mila euro grazie a un 9 oro con una giocata del valore di 2 euro. A Roma, invece, vinti 30mila euro con un 8 oro in un’estrazione con la modalità frequente, in seguito a una giocata da 3 euro. L’ultimo concorso ha distribuito 22,3 milioni di euro, per un totale di 2,9 miliardi da inizio anno.

E’ arrivata a San Vitaliano, in provincia di Napoli la vincita più importante nell’ultimo concorso. Nel sorteggio di sabato 15 ottobre, infatti, nella località campana sono stati 50.596 euro grazie alla combinazione 5-7-29-33-48 sulla ruota di Napoli e all’opzione Lottopiù, con una giocata del valore di 5 euro. Sempre in Campania da segnalare una vincita a Battipaglia (SA) del valore di 17.787,50, arrivata con i numeri 7-29-35 sempre sulla ruota di Napoli, grazie a una giocata da 3 euro.

Combinazione 10eLotto Extra di questa sera in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 9 13 18 24 27 29 30 34 37 41 73 75 76 84 90