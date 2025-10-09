Estrazioni del Lotto del 9 ottobre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto del 9 ottobre 2025, numeri vincenti Simbolotto, SuperEnalotto e risultati del 10eLotto di questa sera.

Con l’estrazione di oggi del Lotto in diretta i numeri vincenti saranno pubblicati dalle 20,00. Si gioca anche al Superenalotto oggi 9 ottobre 2025. Bastano pochi minuti per conoscere tutti i risultati. I giochi di fortuna che si tengono tre volte a settimana, rinnovano il loro appuntamento anche stasera. E per molti l’attesa è resa ancora più avvincete, ricontrollando anche i risultati dell’estrazione di ieri l’altro. In particolare è l’aggiornamento delle statistiche di gioco ad essere particolarmente apprezzato.

Vedere quali sono i ritardatari per i numeri usciti su tutte le ruote di stasera non incrementerà però le proprie possibilità di vincita. Ma renderà la partecipazione alle estrazioni del lotto e Superenalotto 9 ottobre 2025 ancora più avvincente. Non c’è modo di poter aumentare le proprie possibilità di vincita, se non quello di giocare più numeri e più combinazioni numeriche all’interno della medesimo concorso.

Estrazioni del Lotto del 9 ottobre 2025: numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 9 10 42 73 59 Cagliari 14 65 66 79 83 Firenze 71 15 32 4 61 Genova 8 2 18 87 84 Milano 33 8 84 80 41 Napoli 29 81 50 17 83 Palermo 14 28 74 19 60 Roma 76 32 55 67 90 Torino 7 2 66 15 70 Venezia 34 73 70 40 9 Nazionale 87 79 36 46 2

SIMBOLOTTO 9.10.26: 25,7,23,17,30

Per verificare la vincita in tempo reale è necessario aggiornare questa pagina dalle 20.00. In questo modo si inizieranno a visualizzare i numeri vincenti sul tabellone. Per aggiornare c’è il link Aggiorna Diretta Live Qui, direttamente sopra il tabellone. Solo cos’ è possibile seguire l’estrazione del Lotto oggi in diretta su Controcampus. Intanto, ricordiamo che non mancano novità tra i numeri ritardatari attesi su tutte le ruote. Sulla ruota di Firenze è il 26 il numero più atteso che fa segnare 103 ritardi. Il ritardatario più longevo è il 70 su Torino, che non esce da 91 turni. Il 45 sulla ruota di Cagliari fa segnare 104 assenze.

Poi c’è il 49 sulla ruota di Genova che non esce da 92 giornate. Il numero 62 su Palermo è atteso da 67 turni. Mentre sulla ruota di Bari continua l’attesa per il 40 che segna 115 ritardi. Nuovo ultracentenario è il 16 sulla ruota di Venezia che manca da 136 estrazioni. Sulla ruota di Napoli il 23 potrebbe essere il prossimo ultracentenario avendo totalizzato 80 assenze consecutive. Chiudono l’aggiornamento il numero 8 su Roma che manca da 66 estrazioni. Poi il numero 79 sulla ruota Nazionale non si vede da 119 colpi di gioco ed il 90 su Milano è a quota 121 ritardi.

Estrazione Superenalotto di oggi: numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 54 78 50 38 49 82 Numero Jolly 90 Numero SuperStar 43

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola. Ma è stato centrato un “5+1” da 594.539,01 euro, centrato a Savignano sul Rubicone (FC), presso il punto vendita Sisal Tabaccheria di piazza Falcone 5, con una schedina “Quick Pick Multistella”. Da segnalare anche otto punti “5” da 24.010,23 euro e tre “4 stella” da 40.073 euro. L’ultimo “6” centrato il 22 maggio a Montappone (FM). Seguono quindi i risultati delle estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta vincite e quote relative al concorso di stasera.

Risultati 10eLotto: tutti i numeri estratti questa sera in diretta

Numeri Vincenti 2 7 8 9 10 14 15 18 28 29 32 33 34 42 65 66 71 73 76 81 Numero Oro 9 Doppio Oro 9 10 Numero Gong -

Il 10eLotto regala a Marche e Puglia due vincite da 20 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 27 milioni di euro per un totale di oltre 3,4 miliardi dall’inizio dell’anno. Il Lotto fa sorridere Vignola, in provincia di Modena dove martedì 26 ottobre è stata vinta la cifra di 71.750 euro, la più alta del concorso, grazie a una giocata sui numeri 7-17-57-87 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso ha distribuito 6,4 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 932 milioni dall’inizio dell’anno.

Risultati 10eLotto Extra di oggi: numeri vincenti del concorso in diretta

Numeri Vincenti 4 17 19 40 50 55 59 67 70 74 79 80 83 84 87