Estrazione del Lotto 14 novembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto oggi 14 novembre 2025, numeri vincenti Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto in diretta.

Nuova settimana e nuovo appuntamento con la fortuna grazie ai numeri estrazione del Lotto oggi in diretta su Controcampus. La pubblicazione dei risultati ufficiali degli ultimi estratti su tutte le ruote inizia alle 20,00. Stesso orario anche per il Superenalotto estrazione di oggi in diretta per consentire la verifica vincita in tempo reale. E nel caso siano stati centrati uno o più numeri giocati, non resta che riscuote. Quote e vincite del Superenalotto 14 novembre 2025 saranno indicate intorno alle ore 20,30. Ma l’aggiornamento in tempo reale non si arresta a queste due lotterie.

Dopo i risultati delle estrazioni del Lotto in diretta, toccherà al Simbolotto essere sorteggio dall’urna a Roma. Dalla Sala Belli, sono state diffuse tante combinazioni che hanno di certo fatto la fortuna di molti giocatori. Ma prima di vedere quali sono invece gli esiti di questo martedì sera, ricordiamo che l’appuntamento si conclude solamente con la pubblicazione delle altre due combinazioni vincenti. Stiamo parlando del 10Lotto e forma EXTRA, opzione di gioco aggiuntiva che aumenta le possibilità di accumulare ricche vincite.

Estrazione del Lotto di oggi 14 novembre 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 9 52 43 68 73 Cagliari 16 44 1 57 28 Firenze 41 61 73 30 22 Genova 46 56 68 29 74 Milano 56 43 66 71 65 Napoli 36 81 52 24 47 Palermo 67 72 49 35 84 Roma 84 48 83 71 7 Torino 53 45 10 87 5 Venezia 46 48 13 49 25 Nazionale 16 54 86 83 84

Ingraziarsi la buona sorte con previsioni al gioco è impossibile. E si finisce sempre con lo scegliere i numeri a caso. Ma c’è anche chi ama tentare la fortuna proprio con quelle cifre che fanno contare più ritardi in assoluto. All’estrazione del Lotto oggi a contare più assenze in assoluto è il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 143 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 135, il 27 su Palermo a 107, il 53 su Palermo a 97 e il 53 su Torino a 95.

Tra le combinazioni numeriche, da segnalare in attesa delle estrazioni del Lotto di oggi c’è un ambo gemello su Milano (22-66), un ambo vertibile (14-41) su Roma, un altro ambo gemello su Cagliari (22-66), un terno in decina 70 su Firenze (70-72-77).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Venezia è assente da 45 turni. Tra le decine, la 20-29 su Firenze manca ora da 50 estrazioni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca le 67 assenze.

Estrazioni SuperEnalotto di stasera: jolly e superstar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 38 26 43 46 73 72 Numero Jolly 45 Numero SuperStar 45

Nessun “6” nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a tanti milioni di euro. Nel concorso di sabato 11 novembre centrati però cinque punti “5” da 42.805,14 euro ciascuno da riscuotere. Da segnalare anche sei “4 stella” da 40.988 euro l’uno.L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo. Ricordiamo che i numeri dell’estrazione del Lotto di oggi 14 novembre 2025 si conosceranno per primi, poi sarà la volta dei Superenalotto.

Ricordiamo intanto le vincite: è arrivata a Genova la vincita più importante nel concorso del Lotto di venerdì 10 novembre. Nel capoluogo ligure sono stati infatti vinti 46.250 grazie alla combinazione 11-51-87 sulla ruota di Genova. A Cornaredo, in provincia di Milano, vinti 25.950 euro in seguito a una giocata effettuata sulla ruota di Palermo. Da segnalare poi due vincite da 23.750 euro a Celano (AQ) e Montelibretti in provincia di Roma, entrambe grazie ai numeri 5-16-28 sulla ruota di Roma. Nel concorso di sabato 11 novembre, invece, da segnalare una vincita da 32.608,70 a Roma, in seguito alla cinquina del Simbolotto sulla ruota di Torino.

Numeri vincenti 10eLotto oggi 14 novembre 2025: numeri estratti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 9 16 36 41 43 44 45 46 48 52 53 56 61 67 68 72 73 81 84 Numero Oro 9 Doppio Oro 9 52 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto ha premiato Marche e Piemonte, dove sono state centrate due vincite da 100mila euro ciascuna: entrambi i fortunati giocatori, uno di Osimo, in provincia di Ancona, e l’altro di Fiorano Canavese, si sono aggiudicati l’importante somma grazie a un 9 Doppio Oro. Da segnalare anche i 20mila euro vinti a Carnago, in provincia di Varese, con un 9, e i 15mila euro vinti a Grosseto grazie a un 5 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per poco meno di 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,28 miliardi di euro in questo 2023.