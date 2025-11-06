Estrazione VinciCasa di oggi 6 novembre 2025: numeri in diretta

Estrazione VinciCasa di oggi 6 novembre 2025 aggiornando la schedina con previsioni e numeri vincenti in diretta live.

All’estrazione VinciCasa di oggi 6 Novembre 2025 si possono vincere € 500.000 in denaro. Il 60% della vincita è vincolato ad un acquisto immobiliare. La restante parte invece può essere utilizzata per qualsiasi altro tipo di acquisto. Chi vince alla lotteria, ha due anni di tempo per acquistare la casa dei propri desideri. E se stai pensando ad una residenza secondaria: come valutare i costi? Sogni di possedere la tua seconda casa? È un bel progetto. Ma non iniziare finché non hai un’idea chiara dei costi che con questa nuova sistemazione dovrai sostenere. Spese correnti, costi di manutenzione, assicurazione, rimborso del prestito, tasse.. Facciamo il punto!

Estrazione VinciCasa di oggi 6 novembre 2025: numeri vincenti del concorso 310 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 8 18 35 37

Chi ha giocato all’estrazione VinciCasa 6 novembre 2025, ha la possibilità di verificare la vincita on-line rapidamente. Infatti a partire dalle 20.05 su questa pagina sarà disponibile la combinazione vincente del giorno, come per i precedenti concorsi. Per conoscerla, basta aggiornare sul link dove dovrà essere pubblicata la combinazione del giorno. Ma se centri la combinazione Vincicasa, ricorda che in caso di seconda casa i costi si raddoppiano. Le spese di gestione della seconda casa ci sono spiegate da Nicolina: “Le mie spese vanno dai 400 ai 500 euro al mese”, dice questa proprietaria di una casa al mare in Sardegna. Ciò include il consumo di elettricità, riscaldamento, acqua, abbonamento a Internet, assicurazione e, naturalmente, tassa di proprietà. Non ho un giardino quindi niente costi di manutenzione! “.

Da 400 a 500 euro mensili, una somma tutt’altro che irrisoria, che può comunque essere finanziata dall’uso di casa vacanze. A meno che tu non consideri la tua seconda casa come un luogo dove ti prenderai il tempo per prendere l’acqua dal fiume e apprezzerai la semplicità di una morbida luce di candela, dovrai pagare le spese relative al acqua, elettricità, riscaldamento, per non parlare delle bollette mensili del tuo provider di servizi Internet. E’ bene sapere, quindi che il jackpot copre solo alcuni costi.

Quote e premi Vinci Casa di questa sera in diretta live

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 0 0,00 € Punti 4 5 261,66 € Punti 3 234 19,77 € Punti 2 2.435 2,62 €

Non tutti sanno che il jackpot non copre i costi legati al rogito. Le imposte per l’acquisto di un immobile vengono normalmente pagate al notaio in fase di rogito, che è l’atto conclusivo di una compravendita immobiliare. Questo contratto viene stipulato e sottoscritto nella forma pubblica. Il notaio verifica l’esistenza di ipoteche e di altri vincoli, il rispetto delle norme e la conformità del rogito con gli atti precedenti.

Chi vince all’estrazione VinciCasa di oggi andrà a stipulare il rogito dal notaio e dovrà quindi provvedere al suo costo. L’altra parte del jackpot, e quindi € 200.000, non ha alcun vincolo. Quindi chi acquista, può provvedere al pagamento delle ulteriori spese previste oltre a quelle del costo della casa, direttamente con la parte di Jackpot non vincolata. La parcella del notaio è riferita alla stipula dell’atto notarile. Le spese notarili per l’acquisto prima casa possono corrispondere a circa 2.000/2.500 Euro ad atto. E’ da sottolineare il fatto che, in caso di acquisto con mutuo, gli atti che il notaio dovrà predisporre e stipulare saranno due: atto di compravendita (rogito); atto di mutuo.