Estrazioni del Lotto 18 novembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Per ogni ruota, estrazioni del Lotto 18 novembre 2025, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e combinazione 10eLotto.

Per l’ultima estrazione del Lotto oggi la diretta è come sempre alle 20,00. I numeri vincenti di Sisal e Lottomatica si conosceranno live stasera. Per conoscere subito i risultati delle estrazioni Lotto e Superenalotto 18 novembre 2025, basta aggiornare questa pagina a partire dalle ore 20,00. Come pure per poter visualizzare i numeri dell’estrazione Superenalotto, occorre eseguire le seguenti semplici indicazioni. Per i numeri vincenti, puoi fare il refresh della pagina, aggiornandola. In maniera progressiva puoi conoscere i risultati ufficiali di stasera

I numeri del Lotto in diretta saranno seguiti dal Simbolotto. Chiudono la pubblicazione dei risultati ufficiali le combinazioni 10Lotto serale ed Extra. Questa sera si conoscerà anche la prima combinazione vincente della lotteria più celebre di Sisal. I numeri Superenalotto 17 novembre 2025 stasera mettono in palio un Jackpot di tanti milioni di euro. Il premio più ricco della storia del gioco potrebbe cambiare di colpo la vita a chi farà 6. Altrimenti ci si accontenterà delle quote e vincite relative al concorso, che seguiranno la sestina nella pubblicazione, introno alle ore 20,30 circa.

Estrazioni del Lotto 18 novembre 2025 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi aggiornando la schedina

Bari 7 35 82 62 16 Cagliari 60 42 25 31 51 Firenze 48 36 3 35 25 Genova 17 57 9 66 85 Milano 69 78 37 85 16 Napoli 8 27 17 26 68 Palermo 24 77 19 79 45 Roma 45 14 27 21 7 Torino 27 51 35 76 63 Venezia 52 5 46 10 53 Nazionale 23 69 1 2 38

SIMBOLOTTO 18.11.25: 24,44,23,21,2

Per conoscere i numeri usciti su tutte le ruote, non serve fare altro che andare nell’archivio di Lottomatica e selezionare il concorso di proprio interesse. Chi vuole verificare l’importo di una vincita, deve inserire gli estremi della propria ricevuta di gioco direttamente nel sistema verifica vincite. Nell’attesa di conoscere i risultati dell’estrazione del Lotto di stasera concorso, vediamo quali sono le ultime novità.

Questo giovedì sera si continua a cercare il numero 47 sulla ruota di Torino, che raggiunge un numero di assenze pari a 54. Un ritardatario da segnalare è il 24 su Genova che manca ormai da 112 colpi di gioco. Poi c’è il 15 sulla ruota Nazionale che ha raggiunto le 96 assenze consecutive. Mentre sulla ruota di Palermo il 6 è atteso da 56 turni. Gli altri ritardatari più longevi da segnalare alle estrazioni del Lotto oggi sono il 55 sulla ruota Venezia, che totalizza 115 assenze di seguito. Attesa anche per l’85 sulla ruota di Napoli che non si vede da 78 concorsi. Un significativo numero di assenze anche per il 54 su Cagliari, che non esce da 90 concorsi. Mentre sulla ruota di Roma il 23 ha raggiunto gli 89 ritardi. Il 61 sulla ruota di Bari segna 90 assenze, mentre l’82 sulla ruota di Firenze non esce da 66 colpi di gioco. In ultimo si segnala anche il 59 sulla ruota di Milano che totalizza 143 assenze consecutive.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar di oggi

Numeri Vincenti 89 83 85 40 18 54 Numero Jolly 4 Numero SuperStar 57

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 39.764,10 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 31.454 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato a Montappone (FM). Attesa quindi alle estrazioni Lotto e Superenalotto 18 novembre 2025.

Estrazione 10eLotto di oggi: numeri vincenti in diretta live

Numeri Vincenti 5 7 8 14 17 24 27 35 36 42 45 48 51 52 57 60 69 77 78 82 Numero Oro 7 Doppio Oro 7 35 Numero Gong -

E’ arrivata a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, la vincita più alta nell’ultimo concorso. Nella località partenopea sono stati vinti 22.500 euro grazie al terno 8-15-27 sulla ruota di Napoli, in seguito a una giocata del valore di 5 euro. Il concorso del 10eLotto di martedì 15 novembre premia il Piemonte con vincite complessive per 60 mila euro. La più alta della giornata arriva da Venaria Reale, in provincia di Torino, dove è stato centrato un 9 Oro da 50 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro per un totale di oltre 3,2 miliardi da inizio anno.

Risultati 10eLotto Extra: numeri abbinati al concorso di stasera

Numeri Vincenti 3 9 10 19 21 25 26 31 37 46 62 66 76 79 85