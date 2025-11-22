Estrazioni del Lotto 22 novembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto 22 novembre 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

I fan del jackpot milionario sono numerosi, e si sono dati tutti appuntamento all’estrazione Superenalotto 22 novembre 2025 alle ore 20,00. In palio un premio da record, destinato ad entrare nella storia del gioco. Chi invece vuole avere maggiori opportunità di vincita, opta per i numeri dell’estrazione del Lotto di oggi. Tante ruote, tanti numeri e combinazioni da poter combinare in modo diverso. Ambo, terno, quaterna, oppure anche il semplice estratto. Basta davvero poco per scegliere la formula più giusta alle proprie aspettative ed esigenze.

I giocatori che hanno invece scelto di tentare la sorte con i numeri Superenalotto di oggi, inseguono stasera il sogno di vincere un jackpot da capogiro. Per non perdersi nemmeno un istante di attesa, ecco che quindi la soluzione migliore è quella di conoscere gli esiti dei sorteggi in tempo reale. I numeri delle estrazioni Lotto in diretta stasera sono su questa pagina. Basta solo aggiornare e verificare subito l’esito della propria giocata dopo le ore 20,00.

Estrazioni del Lotto 22 novembre 2025 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 82 8 24 45 37 Cagliari 7 16 67 74 35 Firenze 76 32 44 6 51 Genova 22 77 19 27 89 Milano 46 81 56 29 85 Napoli 68 90 80 6 47 Palermo 31 7 43 83 19 Roma 8 68 17 12 57 Torino 87 17 61 60 58 Venezia 27 5 17 72 50 Nazionale 70 76 56 81 15

I numeri dell’estrazione del Lotto in diretta oggi sono alle 20,00 di stasera. Le cifre fortunate che saranno estratte questa sera si conosceranno in maniera progressiva dopo l’orario indicato. Nell’attesa di conoscere i numeri vincenti dell’estrazione di oggi al Lotto, ricordiamo quali sono i ritardatari più significativi attesi. In cima alla classifica delle cifre più attese c’è il numero 47 sulla ruota di Torino che manca all’appello da 56 turni. Segue poi il numero 24 sulla ruota di Genova che ha totalizzato 114 assenze consecutive. Altro numero ritardatario da segnalare è il 6 su Palermo che non si vede da 58 turni. Prossimo ritardatario è il numero 55 sulla ruota di Venezia che ha totalizzato 117 assenze consecutive. Alle estrazioni del Lotto di oggi 22 novembre 2025 sulla ruota di Napoli l’85 segna in tutto 80 ritardi.

Sulla ruota di Roma questa sera si attende ancora una volta il 23 che non esce da 91 colpi di gioco. Invece sulla ruota di Bari ad essere atteso è il numero 61che ha totalizzato 92 assenze. Il 54 su Cagliari e l’82 su Firenze mancano all’appello da 92 e 68 turni. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco il 59 su Milano atteso da 145 giocate. Mentre il numero 15 sulla ruota Nazionale non esce da 98 giornate.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 29 47 2 8 59 65 Numero Jolly 86 Numero SuperStar 26

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono undici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 34.301,25 euro a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 28.632 euro ciascuno. Nell’attesa di verificare i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto 22 novembre 2025, segnaliamo che orna con l’iniziativa “Super Natale”, un appuntamento con la fortuna che si aggiunge al sogno di realizzare il grande Jackpot con il suo montepremi più alto al mondo.

Per ogni combinazione convalidata per almeno uno dei concorsi speciali, verrà assegnato un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere ai premi garantiti in palio. Nell’attesa di conoscere i numeri delle estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta stasera, vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti relativi a premi e vincite.

Combinazione 10eLotto di oggi: numeri vincenti in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 7 8 16 17 22 24 27 31 32 44 46 67 68 76 77 81 82 87 90 Numero Oro 82 Doppio Oro 82 8 Numero Gong -

La Campania si scopre fortunata grazie al 10eLotto: nell’ultimo concorso, infatti, sono state centrate vincite per un totale di 80mila euro. La più alta ha premiato un giocatore di Positano, in provincia di Salerno, che grazie a un 9 Oro ha portato a casa 50mila euro. E’ arrivata a Bardonecchia, in provincia di Torino, la vincita più importante di sabato 19 novembre, infatti, sono stati vinti 25mila euro grazie alla combinazione 22-23-40 sulla ruota di Torino. Sempre in Piemonte, a Rivoli (TO) è arrivata una vincita da 21.739,13 euro grazie all’opzione Simbolotto sulla ruota di Torino.

Estrazione 10eLotto Extra: numeri abbinati al concorso di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 12 19 29 35 37 43 45 56 60 61 72 74 80 83