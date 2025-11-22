Controcampus.it

Lotto - SuperEnalotto - 10eLotto

  • Quarta
  • Scorza
  • Quaglia
  • Antonucci
  • Bonanni
  • Dalia
  • Chelini
  • Alemanno
  • Carfagna
  • Bonetti
  • Algeri
  • Andreotti
  • di Geso
  • Grassotti
  • Barnaba
  • De Luca
  • Califano
  • Cacciatore
  • Paleari
  • Catizone
  • Rossetto
  • Santaniello
  • de Durante
  • Meoli
  • Bruzzone
  • Leone
  • Mazzone
  • Gelisio
  • Tassone
  • Miraglia
  • Crepet
  • Napolitani
  • Baietti
  • Cocchi
  • Liguori
  • Coniglio
  • Ward
  • Buzzatti
  • Romano
  • Casciello
  • Boschetti
  • Ferrante
  • Rinaldi
  • Romano
  • Falco
  • Valorzi
  • Gnudi
  • De Leo
  • Pasquino

Estrazioni del Lotto 22 novembre 2025, SuperEnalotto, 10eLotto

Redazione Controcampus 22 Novembre 2025
R. C.
22/11/2025

Dalle ruote estrazioni del Lotto 22 novembre 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Ultima estrazione del giorno Tutte le estrazioni
Estrazioni del Lotto 22 novembre 2025

Estrazioni del Lotto

I fan del jackpot milionario sono numerosi, e si sono dati tutti appuntamento all’estrazione Superenalotto 22 novembre 2025 alle ore 20,00. In palio un premio da record, destinato ad entrare nella storia del gioco. Chi invece vuole avere maggiori opportunità di vincita, opta per i numeri dell’estrazione del Lotto di oggi. Tante ruote, tanti numeri e combinazioni da poter combinare in modo diverso. Ambo, terno, quaterna, oppure anche il semplice estratto. Basta davvero poco per scegliere la formula più giusta alle proprie aspettative ed esigenze.

I giocatori che hanno invece scelto di tentare la sorte con i numeri Superenalotto di oggi, inseguono stasera il sogno di vincere un jackpot da capogiro. Per non perdersi nemmeno un istante di attesa, ecco che quindi la soluzione migliore è quella di conoscere gli esiti dei sorteggi in tempo reale. I numeri delle estrazioni Lotto in diretta stasera sono su questa pagina. Basta solo aggiornare e verificare subito l’esito della propria giocata dopo le ore 20,00.

Estrazioni del Lotto 22 novembre 2025 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi in diretta

Numeri ritardatari Previsioni
Aggiorna diretta live qui
Bari82 24 45 37 
Cagliari16 67 74 35 
Firenze76 32 44 51 
Genova22 77 19 27 89 
Milano46 81 56 29 85 
Napoli68 90 80 47 
Palermo31 43 83 19 
Roma68 17 12 57 
Torino87 17 61 60 58 
Venezia27 17 72 50 
Nazionale70 76 56 81 15 

Estrazioni del Lotto 22 novembre 2025 e Simbolotto

I numeri dell’estrazione del Lotto in diretta oggi sono alle 20,00 di stasera. Le cifre fortunate che saranno estratte questa sera si conosceranno in maniera progressiva dopo l’orario indicato. Nell’attesa di conoscere i numeri vincenti dell’estrazione di oggi al Lotto, ricordiamo quali sono i ritardatari più significativi attesi. In cima alla classifica delle cifre più attese c’è il numero 47 sulla ruota di Torino che manca all’appello da 56 turni. Segue poi il numero 24 sulla ruota di Genova che ha totalizzato 114 assenze consecutive. Altro numero ritardatario da segnalare è il 6 su Palermo che non si vede da 58 turni. Prossimo ritardatario è il numero 55 sulla ruota di Venezia che ha totalizzato 117 assenze consecutive. Alle estrazioni del Lotto di oggi 22 novembre 2025 sulla ruota di Napoli l’85 segna in tutto 80 ritardi.

Sulla ruota di Roma questa sera si attende ancora una volta il 23 che non esce da 91 colpi di gioco. Invece sulla ruota di Bari ad essere atteso è il numero 61che ha totalizzato 92 assenze. Il 54 su Cagliari e l’82 su Firenze mancano all’appello da 92 e 68 turni. Chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco il 59 su Milano atteso da 145 giocate. Mentre il numero 15 sulla ruota Nazionale non esce da 98 giornate.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar di oggi

Aggiorna diretta live qui
Numeri Vincenti29 47 59 65 
Numero Jolly86
Numero SuperStar26

Estrazioni del Lotto 22 novembre 2025 e SuperEnalotto

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono undici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 34.301,25 euro a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 28.632 euro ciascuno. Nell’attesa di verificare i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto 22 novembre 2025, segnaliamo che orna con l’iniziativa “Super Natale”, un appuntamento con la fortuna che si aggiunge al sogno di realizzare il grande Jackpot con il suo montepremi più alto al mondo.

Per ogni combinazione convalidata per almeno uno dei concorsi speciali, verrà assegnato un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere ai premi garantiti in palio. Nell’attesa di conoscere i numeri delle estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta stasera, vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti relativi a premi e vincite.

Combinazione 10eLotto di oggi: numeri vincenti in diretta live

Aggiorna diretta live qui
Numeri Vincenti5781617
 2224273132
 4446676876
 7781828790
Numero Oro82
Doppio Oro828
Numero Gong-

La Campania si scopre fortunata grazie al 10eLotto: nell’ultimo concorso, infatti, sono state centrate vincite per un totale di 80mila euro. La più alta ha premiato un giocatore di Positano, in provincia di Salerno, che grazie a un 9 Oro ha portato a casa 50mila euro. E’ arrivata a Bardonecchia, in provincia di Torino, la vincita più importante di sabato 19 novembre, infatti, sono stati vinti 25mila euro grazie alla combinazione 22-23-40 sulla ruota di Torino. Sempre in Piemonte, a Rivoli (TO) è arrivata una vincita da 21.739,13 euro grazie all’opzione Simbolotto sulla ruota di Torino.

Estrazione 10eLotto Extra: numeri abbinati al concorso di oggi
Aggiorna diretta live qui
Numeri Vincenti61219293537434556606172748083
Aggiorna diretta live qui
Numeri Vincenti612192935
 3743455660
 6172748083
© Riproduzione Riservata
© Riproduzione Riservata
Redazione Controcampus Controcampus è Il magazine più letto dai giovani su: Scuola, Università, Ricerca, Formazione, Lavoro. Controcampus nasce nell’ottobre 2001 con la missione di affiancare con la notizia e l’informazione, il mondo dell’istruzione e dell’università. Il suo cuore pulsante sono i giovani, menti libere e non compromesse da nessun interesse di parte. Il progetto è ambizioso e Controcampus cresce e si evolve arricchendo il proprio staff con nuovi giovani vogliosi di essere protagonisti in un’avventura editoriale. Aumentano e si perfezionano le competenze e le professionalità di ognuno. Questo porta Controcampus, ad essere una delle voci più autorevoli nel mondo accademico. Il suo successo si riconosce da subito, principalmente in due fattori; i suoi ideatori, giovani e brillanti menti, capaci di percepire i bisogni dell’utenza, il riuscire ad essere dentro le notizie, di cogliere i fatti in diretta e con obiettività, di trasmetterli in tempo reale in modo sempre più semplice e capillare, grazie anche ai numerosi collaboratori in tutta Italia che si avvicinano al progetto. Nascono nuove redazioni all’interno dei diversi atenei italiani, dei soggetti sensibili al bisogno dell’utente finale, di chi vive l’università, un’esplosione di dinamismo e professionalità capace di diventare spunto di discussioni nell’università non solo tra gli studenti, ma anche tra dottorandi, docenti e personale amministrativo. Controcampus ha voglia di emergere. Abbattere le barriere che il cartaceo può creare. Si aprono cosi le frontiere per un nuovo e più ambizioso progetto, per nuovi investimenti che possano demolire le barriere che un giornale cartaceo può avere. Nasce Controcampus.it, primo portale di informazione universitaria e il trend degli accessi è in costante crescita, sia in assoluto che rispetto alla concorrenza (fonti Google Analytics). I numeri sono importanti e Controcampus si conquista spazi importanti su importanti organi d’informazione: dal Corriere ad altri mass media nazionale e locali, dalla Crui alla quasi totalità degli uffici stampa universitari, con i quali si crea un ottimo rapporto di partnership. Certo le difficoltà sono state sempre in agguato ma hanno generato all’interno della redazione la consapevolezza che esse non sono altro che delle opportunità da cogliere al volo per radicare il progetto Controcampus nel mondo dell’istruzione globale, non più solo università. Controcampus ha un proprio obiettivo: confermarsi come la principale fonte di informazione universitaria, diventando giorno dopo giorno, notizia dopo notizia un punto di riferimento per i giovani universitari, per i dottorandi, per i ricercatori, per i docenti che costituiscono il target di riferimento del portale. Controcampus diventa sempre più grande restando come sempre gratuito, l’università gratis. L’università a portata di click è cosi che ci piace chiamarla. Un nuovo portale, un nuovo spazio per chiunque e a prescindere dalla propria apparenza e provenienza. Sempre più verso una gestione imprenditoriale e professionale del progetto editoriale, alla ricerca di un business libero ed indipendente che possa diventare un’opportunità di lavoro per quei giovani che oggi contribuiscono e partecipano all’attività del primo portale di informazione universitaria. Sempre più verso il soddisfacimento dei bisogni dei nostri lettori che contribuiscono con i loro feedback a rendere Controcampus un progetto sempre più attento alle esigenze di chi ogni giorno e per vari motivi vive il mondo universitario. La Storia Controcampus è un periodico d’informazione universitaria, tra i primi per diffusione. Ha la sua sede principale a Salerno e molte altri sedi presso i principali atenei italiani. Una rivista con la denominazione Controcampus, fondata dal ventitreenne Mario Di Stasi nel 2001, fu pubblicata per la prima volta nel Ottobre 2001 con un numero 0. Il giornale nei primi anni di attività non riuscì a mantenere una costanza di pubblicazione. Nel 2002, raggiunta una minima possibilità economica, venne registrato al Tribunale di Salerno. Nel Settembre del 2004 ne seguì la registrazione ed integrazione della testata www.controcampus.it. Dalle origini al 2004 Controcampus nacque nel Settembre del 2001 quando Mario Di Stasi, allora studente della facoltà di giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno, decise di fondare una rivista che offrisse la possibilità a tutti coloro che vivevano il campus campano di poter raccontare la loro vita universitaria, e ad altrettanta popolazione universitaria di conoscere notizie che li riguardassero. Il primo numero venne diffuso all’interno della sola Università di Salerno, nei corridoi, nelle aule e nei dipartimenti. Per il lancio vennero scelti i tre giorni nei quali si tenevano le elezioni universitarie per il rinnovo degli organi di rappresentanza studentesca. In quei giorni il fermento e la partecipazione alla vita universitaria era enorme, e l’idea fu proprio quella di arrivare ad un numero elevatissimo di persone. Controcampus riuscì a terminare le copie date in stampa nel giro di pochissime ore. Era un mensile. La foliazione era di 6 pagine, in due colori, stampate in 5.000 copie e ristampa di altre 5.000 copie (primo numero). Come sede del giornale fu scelto un luogo strategico, un posto che potesse essere d’aiuto a cercare fonti quanto più attendibili e giovani interessati alla scrittura ed all’ informazione universitaria. La prima redazione aveva sede presso il corridoio della facoltà di giurisprudenza, in un locale adibito in precedenza a magazzino ed allora in disuso. La redazione era quindi raccolta in un unico ambiente ed era composta da un gruppo di ragazzi, di studenti (oltre al direttore) interessati all’idea di avere uno spazio e la possibilità di informare ed essere informati. Le principali figure erano, oltre a Mario Di Stasi: Giovanni Acconciagioco, studente della facoltà di scienze della comunicazione Mario Ferrazzano, studente della facoltà di Lettere e Filosofia Il giornale veniva fatto stampare da una tipografia esterna nei pressi della stessa università di Salerno. Nei giorni successivi alla prima distribuzione, molte furono le persone che si avvicinarono al nuovo progetto universitario, chi per cercarne una copia, chi per poter partecipare attivamente. Stava per nascere un nuovo fenomeno mai conosciuto prima, Controcampus, “il periodico d’informazione universitaria”. “L’università gratis, quello che si può dire e quello che altrimenti non si sarebbe detto”, erano questi i primi slogan con cui si presentava il periodico, quasi a farne intendere e precisare la sua intenzione di università libera e senza privilegi, informazione a 360° senza censure. Il giornale, nei primi numeri, era composto da una copertina che raccoglieva le immagini (foto) più rappresentative del mese, un sommario e, a seguire, Campus Voci, la pagina del direttore. La quarta pagina ospitava l’intervista al corpo docente e o amministrativo (il primo numero aveva l’intervista al rettore uscente G. Donsi e al rettore in carica R. Pasquino). Nelle pagine successive era possibile leggere la cronaca universitaria. A seguire uno spazio dedicato all’arte (poesia e fumettistica). I caratteri erano stampati in corpo 10. Nel Marzo del 2002 avvenne un primo essenziale cambiamento: venne creato un vero e proprio staff di lavoro, il direttore si affianca a nuove figure: un caporedattore (Donatella Masiello) una segreteria di redazione (Enrico Stolfi), redattori fissi (Antonella Pacella, Mario Bove). Il periodico cambia l’impaginato e acquista il suo colore editoriale che lo accompagnerà per tutto il percorso: il blu. Viene creata una nuova testata che vede la dicitura Controcampus per esteso e per riflesso (specchiato), a voler significare che l’informazione che appare è quella che si riflette, quello che, se non fatto sapere da Controcampus, mai si sarebbe saputo (effetto specchiato della testata). La rivista viene stampa in una tipografia diversa dalla precedente, la redazione non aveva una tipografia propria, ma veniva impaginata (un nuovo e più accattivante impaginato) da grafici interni alla redazione. Aumentarono le pagine (24 pagine poi 28 poi 32) e alcune di queste per la prima volta vengono dedicate alla pubblicità. Viene aperta una nuova sede, questa volta di due stanze. Nel Maggio 2002 la tiratura cominciò a salire, fu l’anno in cui Mario Di Stasi ed il suo staff decisero di portare il giornale in edicola ad un prezzo simbolico di € 0,50. Il periodico era cosi diventato la voce ufficiale del campus salernitano, i temi erano sempre più scottanti e di attualità. Numero dopo numero l’obbiettivo era diventato non più e soltanto quello di informare della cronaca universitaria, ma anche quello di rompere tabù. Nel puntuale editoriale del direttore si poteva ascoltare la denuncia, la critica, la voce di migliaia di giovani, in un periodo storico che cominciava a portare allo scoperto i risultati di una cattiva gestione politica e amministrativa del Paese e mostrava i primi segni di una poi calzante crisi economica, sociale ed ideologica, dove i giovani venivano sempre più messi da parte. Disabilità, corruzione, baronato, droga, sessualità: sono questi alcuni dei temi che il periodico affronta. Nel 2003 il comune di Salerno viene colto da un improvviso “terremoto” politico a causa della questione sul registro delle unioni civili, “terremoto” che addirittura provoca le dimissioni dell’assessore Piero Cardalesi, favorevole ad una battaglia di civiltà (cit. corriere). Nello stesso periodo Controcampus manda in stampa, all’insaputa dell’accaduto, un numero con all’interno un’ inchiesta sulla omosessualità intitolata “dirselo senza paura” che vede in copertina due ragazze lesbiche. Il fatto giunge subito all’attenzione del caporedattore G. Boyano del corriere del mezzogiorno. È cosi che Controcampus entra nell’attenzione dei media, prima locali e poi nazionali. Nel 2003 Mario Di Stasi avverte nell’aria segnali di cambiamento sia della società che rispetto al periodico Controcampus. Pensa allora di investire ulteriormente sul progetto, in redazione erano presenti nuove figure: Ernesto Natella, Laura Muro, Emilio C. Bertelli, Antonio Palmieri. Il periodico aumenta le pagine, (44 pagine e poi 60 pagine), è stampato interamente a colori, la testata è disegnata più piccola e posizionata al lato sinistro della prima pagina. La redazione si trasferisce in una nuova sede, presso la palazzina E.di.su del campus di Salerno, questa volta per concessione dell’allora presidente dell’E.di.su, la Professoressa Caterina Miraglia che crede in Controcampus. Nello stesso anno Controcampus per la prima volta entra nel mondo del Web e a farne da padrino è Antonio Palmieri, allora studente della facoltà di Economia, giovane brillante negli studi e nelle sue capacità web. Crea un portale su piattaforma CMS realizzato in asp. È la nascita di www.controcampus.it e l’inizio di un percorso più grande. Controcampus è conosciuto in tutti gli atenei italiani, grazie al rapporto e collaborazione che si instaura con gli uffici stampa di ogni ateneo, grazie alla distribuzione del cartaceo ed alla nuova iniziativa manageriale di aprire sedi - redazioni in tutta Italia. Nel 2004 Mario Di Stasi, Antonio Palmieri, Emilio C. Bertelli e altri redattori del periodico controcampus vengono eletti rappresentanti di facoltà. Questo non permette di sporcare l’indirizzo e linea editoriale di Controcampus, che resta libera da condizionamenti di partito, ma offre la possibilità di poter accedere a finanziamenti provenienti dalla stessa Università degli Studi di Salerno che, insieme alla pubblicità, permettono di aumentare gli investimenti del gruppo editoriale. Ciò nonostante Controcampus rispetto alla concorrenza doveva contare solamente sulle proprie forze. La forza del giornale stava nella fiducia che i lettori avevano ormai riposto nel periodico. I redattori di Controcampus diventarono 15, le redazioni nelle varie università italiane aumentavano. Tutto questo faceva si che il periodico si consolidasse, diventando punto di riferimento informativo non soltanto più dei soli studenti ma anche di docenti, personale e politici, interessati a conoscere l’informazione universitaria. Gli stessi organi dell’istruzione quali Miur e Crui intrecciavano rapporti di collaborazione con il periodico. Dal 2005 al 2009 A partire dal 2005 Controcampus e www.controcampus.it ospitano delle rubriche fisse. Le principali sono: Università, la rubrica dedicata alle notizie istituzionali Uni Nord, Uni Centro e Uni Sud, rubriche dedicate alla cronaca universitaria Cominciano inoltre a prender piede informazioni di taglio più leggero come il gossip che anche nel contesto universitario interessa. La redazione di Controcampus intuisce che il gossip può permettergli di aumentare il numero di lettori e fedeli e nasce cosi da controcampus anche una iniziativa che sarà poi riproposta ogni anno, Elogio alla Bellezza, un concorso di bellezza che vede protagonisti studenti, docenti e personale amministrativo. Dal 2006 al 2009 la rivista si consolida ma la difficoltà di mantenete una tiratura nazionale si fa sentire anche per forza della crisi economia che investe il settore della carta stampata. Dal 2009 ad oggi Nel maggio del 2009 Mario Di Stasi, nel tentativo di voler superare qualsiasi rischio di chiusura del periodico e colto dall’interesse sempre maggiore dell’informazione sul web (web 2.0 ecc), decide di portare l’intero periodico sul web, abbandonando la produzione in stampa. Nasce un nuovo portale: www.controcampus.it su piattaforma francese Spip. Questo se da un lato presenta la forza di poter interessare e raggiungere un vastissimo pubblico (le indicizzazioni lo dimostrano), dall’altro lato presenta subito delle debolezze dovute alla cattiva programmazione dello stesso portale. Nel 2012 www.controcampus.it si rinnova totalmente, Mario Di Stasi porta con se un nuovo staff: Pasqualina Scalea (Caporedattore), Dora Della Sala (Vice Caporedattore), Antonietta Amato (segreteria di Redazione) Antonio Palmieri (Responsabile dell’area Web) Lucia Picardo (Area Marketing), Rosario Santitoro ( Area Commerciale). Ci sono nuovi responsabili di area, ciascuno dei quali è a capo di una redazione nelle diverse sedi dei principali Atenei Italiani: sono nuovi giovani vogliosi di essere protagonisti in un’avventura editoriale. Aumentano e si perfezionano le competenze e le professionalità di ognuno. Questo porta Controcampus ad essere una delle voci più autorevoli nel mondo accademico. Nel 2013 www.controcampus.it si aplia, il portale d'informazione universitario, diventa un network. Una nuova edizione, non più un periodico ma un quotidiano anzi un notiziario in tempo reale. Nasce il Magazine Controcampus, nascono nuovi contenuti: scuola, università, ricerca, formazione e lavoro. Nascono ulteriori piattaforme collegate alla webzine, non solo informazione ma servizi come bacheche, appunti, ricerca lavoro e anche nuovi servizi sociali. Certo le difficoltà sono state sempre in agguato ma hanno generato all’interno della redazione la consapevolezza che esse non sono altro che delle opportunità da cogliere al volo per radicare il progetto Controcampus nel mondo dell’istruzione globale, non più solo università. Controcampus diventa sempre più grande restando come sempre gratuito. Un nuovo portale, un nuovo spazio per chiunque e a prescindere dalla propria apparenza e provenienza. Sempre più verso una gestione imprenditoriale e professionale del progetto editoriale, alla ricerca di un business libero ed indipendente che possa diventare un’opportunità di lavoro per quei giovani che oggi contribuiscono e partecipano all’attività del primo portale di informazione universitaria. Sempre più verso il soddisfacimento dei bisogni dei lettori che contribuiscono con i loro feedback a rendere Controcampus un progetto sempre più attento alle esigenze di chi ogni giorno e per vari motivi vive il mondo universitario. Leggi tutto