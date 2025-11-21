Estrazioni del Lotto oggi 21 novembre 2025 SuperEnalotto 10Lotto

Diretta estrazioni del Lotto di oggi 21 novembre 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e 10eLotto.

Si tiene stasera l’ultima estrazione del Lotto oggi alle 20,00 l’aggiornamento live. Anche i numeri del Superenalotto 21 novembre 2025 si conosceranno questa sera puntualmente alle 20.00. Chi ha giocato presso uno dei punti vendita Lottomatica e Sisal, di certo è impaziente di conoscere i risultati ufficiali del concorso ultimo. Segui il Lotto in diretta stasera per verificare la vincita on-line come ci fosse uno streaming video. Aggiornamenti relativi a quote e vincite, seguiranno appena disponibili.

Alla tabella con i numeri usciti su tutte le ruote alle estrazioni del Lotto in diretta oggi, seguiranno poi le altre combinazioni fortunate. Si tratta dei numeri del Superenalotto di stasera, ma anche del 10eLotto serale ed EXTRA. Oltre che la combinazione del Simbolotto di oggi, che regalerà ulteriori vincite ai giudicatori di Lottomatica. Ricordiamo brevemente qual è la procedura da seguire per poter visualizzare correttamente i risultati. Basta aggiornare cliccando sul cursore vicino alla scritta Aggiorna Diretta Live Qui. Oppure in alto alla pagina è presente il pulsante Ultima Estra del Giorno.

Estrazioni del Lotto di oggi 21 novembre 2025, numeri vincenti e Simbolotto: diretta live

Aggiorna diretta live qui Bari 77 70 43 48 85 Cagliari 30 6 66 14 27 Firenze 28 33 83 36 87 Genova 53 19 90 13 6 Milano 82 37 86 57 70 Napoli 56 74 20 62 63 Palermo 29 44 34 7 56 Roma 1 59 45 33 27 Torino 24 59 27 1 42 Venezia 25 21 77 87 85 Nazionale 26 7 40 14 51

SIMBOLOTTO 21.11.2025: 35,22,4,43,14

Quali sono i numeri ritardatari e frequenti più attesi all’estrazione del Lotto stasera? Poche le novità rispetto al concorso di ieri l’altro. Infatti nella classifica dei ritardatari c’è il 70 su Torino che non esce da 110 turni. Segue il numero 49 sulla ruota di Genova assente da 102 giocate. Mentre il numero 89 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 68 ritardi. Sulla ruota Nazionale il numero 73 può contare più assenze, non uscendo da 62 turni. Prossimo ultracentenario potrebbe essere il 16 sulla ruota di Venezia che questa sera conta già 146 ritardi.

Gli altri numeri attesi sono il 6 sulla ruota di Bari che non esce da 69 giornate. Il numero 45 sulla ruota di Cagliari a quota 114 assenze. Mentre il numero 67 su Firenze ha totalizzato 73 ritardi. Sulla ruota di Milano il numero 59 in manca da 74 giocate. Sulla ruota di Napoli invece alle estrazioni del Lotto oggi continua a mancare il 23 che ha totalizzato 90 ritardi. Infine da segnalare sono anche il 53 su Roma, ed il numero 16 sulla ruota di Venezia. Entrambi hanno totalizzato finora 66 e 62 ritardi.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 14 18 12 53 84 86 Numero Jolly 72 Numero SuperStar 35

Nessun “6” nel concorso di giovedì e il Jackpot vola a 112,2 milioni di euro. Sono due i punti “5” centrati, uno a Bagnolo Mella (BS), l’altro a Bologna con i fortunati vincitori che si portano a casa 95.261,67 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 37.526 euro ciascuno. Estrazioni del Lotto e Superenalotto del 21 novembre 2025 attese con quote, vincite e montepremi raccolto. Ma ricordiamo che le probabilità di vincita non sempre incentivano a giocare, perché davvero demotivanti!

Estrazione 10eLotto di oggi 21 novembre 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 6 19 21 24 25 28 29 30 33 37 43 44 53 56 59 70 74 77 82 Numero Oro 77 Doppio Oro 77 70 Numero Gong -

In Calabria un giocatore di Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza, ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna puntando 2 euro sui numeri 10-11-75-90 sulla ruota di Milano, vincendone oltre 64mila. Sul podio dell’ultimo concorso anche Crevoladossola (VB), con una vincita da oltre 26mila euro realizzata grazie ai numeri 10-15-75 sulla ruota di Milano. Un giocatore di Roma si porta a casa un 8 Oro da 150 mila euro: la vincita è stata realizzata grazie a una puntata da 15 euro su un’estrazione frequente.

Verifica 10eLotto Extra: numeri vincenti di questa sera on line

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 13 14 20 27 34 36 45 48 57 62 66 83 86 90