Estrazione del Lotto oggi 19 dicembre 2025 SuperEnalotto 10Lotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 19 dicembre 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, 10eLotto ed Extra.

Ci sono i numeri in diretta alle estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto oggi 18 dicembre 2025. Tre volte a settimana si rinnova l’appuntamento con la dea bendata per queste lotterie. La raccolta delle scommesse di gioco si tiene in ricevitorie oppure online.

Martedì sera si gioca il concorso al Superenalotto di stasera che mette in palio un Jackpot da oltre 33,7 milioni di euro. Uno dei premi in denaro più ricchi e fortunati. L’appuntamento con la fortuna è come sempre alle 20.00.

Per seguire stasera l’estrazione del Lotto in diretta e scoprire in tempo reale i numeri vincenti, basta aggiornare in alto alla pagina. I risultati ufficiali di Lottomatica, i numeri usciti su tutte le ruote andranno a completare il tabellone estrazionale. Nel frattempo si conoscerà anche la combinazione vincente del Simbolotto oggi particolarmente apprezzata per le numerose vincite che rendono ancora più coinvolgente l’esperienza di gioco degli utenti.

Estrazione del Lotto di oggi 19 dicembre 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 72 48 90 14 52 Cagliari 11 78 87 47 53 Firenze 50 8 32 71 74 Genova 20 18 9 76 7 Milano 13 34 68 7 16 Napoli 75 61 50 16 10 Palermo 32 44 38 16 70 Roma 13 67 32 44 69 Torino 45 64 49 37 63 Venezia 81 19 30 79 36 Nazionale 21 85 89 35 77

SIMBOLOTTO 18.12.25: 38,12,34,27,24

Esattamente dalle ore 20,00 si conosceranno gli ultimi estratti per ciascuna delle lotterie. La pubblicazione dei risultati ufficiali inizierà come sempre dalla ruota di Milano, alla quale poi seguiranno i numeri usciti su Roma o su Napoli. All’ultima estrazione del Lotto stasera su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 163 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 155, il 27 su Palermo a 127, il 53 su Palermo a 117 e il 53 su Torino a 115.

Tra le combinazioni numeriche, da segnalare due ambi vertibili sulla ruota di Bari (56-65 e 48-84), un ambo vertibile su Firenze (15-51), un terno in decina 70 su Milano (73-76-79) e un terno in cadenza 2 su Palermo (12-72-82). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche,la cadenza 7 su Roma è assente da 56 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 59 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Cagliari tocca le 64 assenze.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 28 63 69 73 77 Numero Jolly 64 Numero SuperStar 14

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 33,7 milioni di euro. Nel concorso del 18 dicembre realizzato un punti “5” da 106.164,15 mila euro realizzato online. Da segnalare anche due “4 Stella” da 24.578 l’uno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.

Le probabilità di fare sei e vincere al Superenalotto 19 dicembre 2023 sono scarse, ma reali. Seguire la diretta estrazione del Lotto oggi rende ancora più avvincente la partecipazione al gioco e la verifica delle vincite di tutte le lotterie!

Estrazioni 10eLotto di oggi: tutti i numeri estratti stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 8 11 13 18 19 20 32 34 44 45 48 50 61 64 67 72 75 78 81 90 Numero Oro 72 Doppio Oro 72 48 Numero Gong -

L’ultimo concorso del 10eLotto premia la Lombardia con vincite complessive per 106 mila euro. La più alta di giornata arriva da Cantù, in provincia di Como, dove è stato messo a segno un 8 Doppio oro da 100 mila euro, a cui si aggiungono i 6 mila euro vinti ad Arcene, in provincia di Bergamo, grazie a un 6 Doppio Oro. Doppia vincita anche nel Lazio: a Roma indovinato un 6 da 10 mila euro, seguito da un 7 Oro da 8 mila euro centrato a San Cesareo, in provincia di Roma.

Nel concorso di venerdì 15 dicembre invece, si festeggia a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, e Rufina, in provincia di Firenze, dove sono stati realizzati due 9 Oro da 50 mila euro ciascuno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni in tutta Italia, per un totale di 3,6 miliardi di euro.

Risultati 10eLotto Extra di stasera in diretta dalla schedina online

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 9 14 16 30 37 38 47 49 52 68 71 76 79 87