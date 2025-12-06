Estrazione del Lotto oggi 6 dicembre 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 6 dicembre 2025, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e risultati 10eLotto.

I numeri delle estrazioni del Lotto in diretta 6 dicembre 2025 sono su Controcampus. Stasera si gioca per vincere anche con la combinazione del Superenalotto di oggi che vale tanti milioni di euro. Altrimenti c’è anche il 10Lotto serale ed Extra. O meglio ancora il Simbolotto 6 dicembre 2025. C’è come sempre grande impazienza di scoprire quali saranno i risultati ufficiali in tempo reale. Quattro volte a settimana si gioca l’estrazione del Lotto e oggi in diretta si verifica la vincita online in tempo reale. Nelle stesse giornate si gioca anche il Superenalotto di Sisal che mette in palio un premio in denaro tra i più ricchi in Europa. Probabilmente la raccolta delle scommesse di gioco vedrà la partecipazione anche di giocatori di altre nazioni, attirati dell’eco che fa un montepremi così ricco. Ma vediamo subito quali sono gli ultimi aggiornamenti relativi all’archivio, e le vincite più alte che non state realizzate nel concorso di ieri l’altro.

Estrazione del Lotto oggi 6 dicembre 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 79 69 34 72 33 Cagliari 7 1 65 88 43 Firenze 12 60 45 50 46 Genova 45 43 23 2 41 Milano 25 81 17 33 31 Napoli 11 34 30 60 43 Palermo 41 27 58 25 42 Roma 43 76 9 79 61 Torino 79 75 71 76 22 Venezia 19 30 43 23 44 Nazionale 39 71 73 16 82

Vai su Aggiorna Diretta Live Qui per seguire la pubblicazione dei risultati Superenalotto e Lotto del 6 dicembre 2025 in diretta. Ricordiamo intanto quali sono le ultime novità relative all’archivio estrazioni del Lotto. In cima alla classifica ci sono ancora una volta il 70 sulla ruota di Torino che è atteso da 108 turni. Segue poi tra i numeri ritardatari, il numero 49 sulla ruota di Genova che ha totalizzato 109 assenze consecutive. Mentre il 89 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 75 ritardi.

All’estrazione del Lotto stasera sulla ruota di Venezia il numero 16 ha totalizzato 153 ritardi consecutivi. Il numero 8 su Napoli manca da 97 giornate. Il numero 53 su Roma manca da 73 concorsi. Mentre il 6 sulla ruota di Bari manca da 76 giornate. Sulla ruota di Cagliari continua l’attesa per il 45. Mentre sulla ruota di Milano l’82 manca da 76 turni. Il numero 14 sulla ruota Nazionale ha raggiunto le 61 assenze consecutive. Mentre il 45 su Cagliari è a quota 121 ritardi.

Risultati SuperEnalotto oggi, Jolly e SuperStar di stasera

Numeri Vincenti 78 82 84 42 38 1 Numero Jolly 24 Numero SuperStar 71

Nessun “6” nel concorso precedente e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono quattro i punti “5” centrati nelle località di Montescaglioso (MT), San Giuseppe Vesuviano (NA), Cinisi (PA) e Riano (RM), con i fortunati vincitori che si portano a casa 59.655,55 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 34.010 euro ciascuno. All’estrazione del Lotto e Superenalotto 6 dicembre 2025 ci saranno nuove vincite. Ritardatari e statistiche di gioco non aumentano le probabilità di vincita, ma sono tra le strategie più diffuse da chi prende parte alle lotterie.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi tutti i numeri estratti questa sera

Numeri Vincenti 1 7 11 12 19 23 25 27 30 34 41 43 45 60 65 69 75 76 79 81 Numero Oro 79 Doppio Oro 79 69 Numero Gong -

Grande festa a Bari nel concorso precedente, sono stati infatti vinti 50.596 euro, grazie a una giocata di cinque numeri dal valore di 5 euro effettuata sulla ruota Nazionale. Sempre in Puglia, ma a Lecce, è arrivata invece una vincita di 23.750 euro sulla ruota di Venezia. Si festeggia a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, dove nell’ultimo concorso del 10eLotto sono stati vinti 50 mila euro grazie a un 9 Oro con una giocata da 3 euro su un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 24,6 milioni di euro, per un totale di oltre 3,8 miliardi da inizio anno.

Estrazione 10eLotto extra di oggi 6 dicembre 2025 in diretta

Numeri Vincenti 2 9 17 22 31 33 42 44 46 50 58 61 71 72 88