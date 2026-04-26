Si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, il convegno intitolato “La delinquenza minorile nel nuovo decreto sicurezza”.

Questo evento è organizzato dal Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport e coinvolge diverse istituzioni, tra cui accademiche, forensi e delle forze dell’ordine.

La manifestazione inizierà con i saluti istituzionali da parte di Maria Antonietta Aiello, Rettrice dell’Università del Salento, Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce, e Luigi Melica, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Tra gli interventi, ci sarà Maurizio Rizzello, presidente della Sezione di Lecce del Tiro a Segno Nazionale e Stella di Bronzo al Merito Sportivo; il professor Antonio Tommaso De Mauro, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce; il professor Attilio Pisanò, presidente del Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport, e Donato Zacheo, Comandante della Polizia Locale di Lecce. L’introduzione ai lavori sarà curata dal professor Francesco F. Tuccari, ordinario di Diritto Amministrativo e Pubblico presso lo stesso dipartimento.

Relazioni e moderazione del convegno su delinquenza minorile e decreto sicurezza a Unisalento

Il programma prevede due relazioni principali: la prima sarà tenuta da Ferruccio De Salvatore, ex Procuratore per i Minorenni di Bari, che discuterà il tema “Disagio, devianza, criminalità minorile. Il ruolo delle istituzioni”. La seconda relazione sarà del professor Giulio De Simone, ordinario di Diritto Penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, il quale approfondirà “Delinquenza minorile e controllo penale: tra effettività e populismo”.

Moderatore e conclusioni

I lavori saranno coordinati da Lorenzo Prete, cultore della materia nel Dipartimento di Scienze Giuridiche e Istruttore Istituzionale dell’Unione Italiana Tiro a Segno. Le conclusioni dell’evento saranno affidate a Riccardo De Bellis, consigliere regionale dell’Unione Italiana Tiro a Segno Puglia.

Un’importante occasione di confronto

Questo convegno rappresenta un’importante occasione di confronto e dibattito su temi rilevanti riguardanti la delinquenza minorile e le implicazioni del nuovo decreto sicurezza, coinvolgendo esperti e autorità nel settore.