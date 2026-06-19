Il Friuli, storicamente riconosciuto come una terra di giuristi, continua a esercitare un forte richiamo nel campo delle scienze giuridiche.

Con il trentennale del Dipartimento di Scienze giuridiche “Livio Paladin” dell’Università di Udine, si celebra un’importante pietra miliare nella formazione e nella ricerca giuridica. Il rettore Angelo Montanari ha evidenziato come questo dipartimento rappresenti un prezioso punto di riferimento scientifico e formativo, essenziale per le istituzioni, le aziende e la società nel suo complesso.

Dal 19 giugno 2026, il dipartimento può vantare quasi 3500 laureati, circa 1100 iscritti e un’offerta formativa che include quattro corsi di laurea: Giurisprudenza, Diritto per le imprese e le istituzioni, Diritto per l’innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni, e Cittadinanza, istituzioni e politiche europee. A questi si aggiungono un master internazionale, un dottorato di ricerca e due scuole estive, segno di una crescita continua. L’anno scorso, il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza ha registrato un incremento del 20% nelle immatricolazioni, attestandosi quasi a 500 iscritti.

La celebrazione è iniziata con i saluti del rettore Montanari, dell’assessore ai tributi e innovazione digitale del Comune di Udine, Gaia Arcella, e dell’assessore regionale Alessia Rosolen, che hanno sottolineato l’importanza del dipartimento nel contesto accademico e sociale.

Un dipartimento unico in regione

Il Dipartimento di Scienze giuridiche si distingue in regione per la sua intera dedicazione a questo ambito. Fondato trent’anni fa come struttura di ricerca, ha ampliato le sue funzioni con la riforma Gelmini, includendo anche l’insegnamento, un tempo gestito dalla facoltà di Giurisprudenza. Tra i suoi traguardi, spicca la presenza di una professoressa emerita, Mariarita D’Addezio, la quale è stata la prima direttrice del dipartimento, nominata dal ministro competente. La leadership del dipartimento è passata attraverso diverse figure, tra cui Luca Mezzetti, Marina Brollo, Ludovico Mazzarolli, Elena D’Orlando, e attualmente Silvia Bolognini.

I corsi di studio offrono una varietà di opportunità professionali, non solo nei tradizionali ambiti legali, ma anche in settori emergenti. La complessità crescente dei contesti economici e istituzionali richiede professionisti con competenze giuridiche specialistiche. Oggi, le opportunità si estendono a professioni legate alla consulenza, alla protezione dei dati, all’innovazione digitale e alle relazioni tra diritto ed economia.

La missione del dipartimento

La missione del dipartimento è chiara: “Creare conoscenza utile”. L’obiettivo primario è formare professionisti capaci di combinare competenze giuridiche con innovazione e le esigenze del territorio. I corsi offrono una preparazione solida, con l’opportunità di specializzarsi attraverso un dottorato di ricerca e il master Erasmus Mundus “Euroculture”. Le scuole estive, anch’esse di respiro internazionale, affrontano temi attuali come la tutela dei diritti dei consumatori e le normative sull’intelligenza artificiale.

La nuova sede, inaugurata due anni fa, è situata in un palazzo restaurato nel centro di Udine. La struttura si estende su 2000 metri quadrati, con diverse aule e spazi per attività didattiche, frutto di un investimento significativo cofinanziato da enti pubblici. Presto, il dipartimento si arricchirà ulteriormente con nuove aule per supportare la didattica.

Una lunga tradizione giuridica

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine affonda le radici in una tradizione giuridica secolare del Friuli, che risale ai patriarchi di Aquileia e si evolve attraverso la storia con figure illustri come Tiberio Deciani e Francesco Carnelutti. Questo patrimonio culturale continua a influenzare la formazione giuridica contemporanea.

Durante la celebrazione, il rettore Montanari ha rimarcato l’importanza di un dipartimento dedicato agli studi giuridici, evidenziando il suo ruolo strategico per l’università e il territorio. Silvia Bolognini ha sottolineato la necessità di formare professionisti in grado di affrontare le sfide contemporanee, mentre l’assessore regionale Rosolen ha ricordato l’importanza di Livio Paladin, figura emblematica legata allo Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia. Gaia Arcella ha, infine, ribadito come il diritto sia parte integrante della vita quotidiana, un elemento fondamentale per educare le nuove generazioni alla legalità.

La giornata ha visto un susseguirsi di eventi, con sessioni dedicate ad attualità e tavole rotonde che hanno approfondito il ruolo del dipartimento nella comunità e le competenze giuridiche necessarie per promuovere la competitività del Friuli Venezia Giulia.