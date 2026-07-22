Cos'è e come funziona la carta di credito virtuale, da Intesa Sanpaolo a UniCredit e altri istituti: quali sono i vantaggi e i costi di gestione E' diventata uno strumento essenziale per chi gestisce pagamenti digitali. Sempre più utenti ...Cos'è e come funziona la carta di credito virtuale, da Intesa Sanpaolo a UniCredit e altri istituti: quali sono i vantaggi e i costi di gestione E' diventata uno strumento essenziale per chi ...