Il 17 novembre 2026, presso l'Aula Magna dell'Università di Parma, si darà il via alla sesta edizione del Master in Comunicazione Scientifica-CoSe, un corso annuale dedicato a coloro che desiderano sviluppare competenze professionali nella divulgazione scientifica.

Alle ore 17.30, Alberto Mantovani, riconosciuto immunologo e oncologo di livello internazionale, presenterà la sua Lectio magistralis dal titolo “Difese immunitarie: una sfida di ricerca e di corretta comunicazione”. Questo argomento riunisce due aspetti fondamentali del Master CoSe: da un lato, l’avanzamento della ricerca biomedica e, dall’altro, l’importanza di comunicare risultati e complessità in maniera chiara e responsabile.

La Lectio sarà aperta al pubblico e vedrà i saluti istituzionali del Rettore Paolo Martelli e della Presidente del Master, Susanna Esposito.

Un prestigioso relatore per il Master in comunicazione scientifica all’Università di Parma

Alberto Mantovani è un leader nella ricerca sul sistema immunitario e sul legame tra infiammazione e cancro. Attualmente, è Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca e Professore Emerito presso Humanitas University. Ha ricoperto ruoli di rilievo in Inghilterra e negli Stati Uniti, inclusa la direzione del Dipartimento di Immunologia dell’Istituto Mario Negri di Milano. Il suo contributo alla scienza si è tradotto nella formulazione di nuovi paradigmi e nella scoperta di molecole e funzioni inedite. È membro di diverse accademie nazionali e internazionali e detiene un alto impatto nella letteratura scientifica. Per le sue ricerche ha ricevuto numerosi premi a livello globale.

Il Master CoSe: un’opportunità formativa completa

Il Master in Comunicazione Scientifica – CoSe, istituito nel 2021 all’interno del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, si distingue per il suo approccio multidisciplinare. Questo programma è rivolto sia a chi desidera intraprendere una carriera nella comunicazione scientifica, sia a professionisti già attivi che vogliono ampliare le loro competenze e approfondire nuovi strumenti di comunicazione.

Per chi è interessato a partecipare alla VI edizione, è necessario presentare la domanda di iscrizione entro le ore 12 di lunedì 5 ottobre 2026. Sono disponibili solo 70 posti e le richieste verranno accolte in base all’ordine cronologico di idoneità.

Affrontare le sfide della comunicazione scientifica

Il Master offre un programma attuale che esplora le sfide contemporanee nel rapporto tra scienza, informazione e società. Gli argomenti trattati includono la comunicazione in ambito sanitario, l’ambiente, il cambiamento climatico, la nutrizione e l’intelligenza artificiale. Il percorso formativo si concentrerà anche sulla relazione tra scienza e opinione pubblica, sulla crisi della fiducia, sulla post-verità e gli algoritmi. Un’importante sezione sarà dedicata alla comunicazione istituzionale, alla creazione di strategie comunicative, allo storytelling scientifico e al public speaking.

Il corpo docente del Master CoSe comprende 85 esperti tra professori, comunicatori e ricercatori di vari settori, offrendo così agli studenti una formazione completa e multidisciplinare. La VI edizione si svolgerà dal 5 novembre 2026 all’11 giugno 2027, interamente online e con un totale di 1.500 ore di formazione. Al termine del corso, saranno riconosciuti 60 crediti formativi universitari (CFU) e verrà rilasciato un titolo accademico con valore legale.

Il Master, diretto da Susanna Esposito, docente di Pediatria e Primaria all’Ospedale dei Bambini di Parma, gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dell’Azienda USL di Parma.