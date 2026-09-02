Dal 8 all'11 settembre, la città di Parma accoglierà un evento di rilevanza internazionale dedicato al settore respiratorio, riunendo esperti, ricercatori e rappresentanti dell'industria farmaceutica provenienti da varie nazioni.

Questo congresso, intitolato Exploring the Future of Inhalation Drug Delivery (EFIDD 2026), è organizzato dall’Università di Parma e rappresenta un’importante occasione per discutere delle ultime novità nel campo della ricerca e dell’innovazione farmacologica.

La presidenza dell’evento è affidata a Francesca Buttini, docente presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma. Il comitato scientifico internazionale comprende nomi di spicco come Ben Forbes, Fabio Sonvico, Carsten Ehrhardt, Regina Scherließ e Daniela Traini, tutti esperti con una solida esperienza nel settore della somministrazione di farmaci e delle scienze inalatorie.

La seconda edizione di EFIDD si propone di costruire sul successo della prima, tenutasi nel 2024, presentando un programma che include relatori di fama internazionale sia dal mondo accademico che da quello industriale. Le sessioni scientifiche si focalizzeranno su temi come le nuove tecnologie per la somministrazione inalatoria, l’innovazione nelle formulazioni, lo sviluppo di aerosol terapeutici e le strategie emergenti per ottimizzare l’efficacia dei farmaci nell’apparato respiratorio.

Il programma del congresso all’Università degli Studi di Parma

L’apertura del congresso avverrà martedì 8 settembre alle 14 presso il Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma. L’evento inizierà con un saluto istituzionale del Rettore dell’Università di Parma, Paolo Martelli, e proseguirà con una serie di sessioni dedicate alla presentazione di ricerche, discussioni e opportunità di networking tra i partecipanti.

Pitch Contest in Respiratory Disease

Il 11 settembre, giorno finale del congresso, sarà dedicato al Pitch Contest in Respiratory Disease. Questo evento è frutto della collaborazione tra l’Università di Parma, il Gruppo Chiesi e Deloitte, ed è coordinato dai docenti Francesca Buttini e Pier Luigi Marchini. Il contest rappresenta un’opportunità per i ricercatori di presentare idee innovative e progetti volti a migliorare la salute respiratoria.

Durante questa giornata, verranno presentati undici progetti selezionati, i quali saranno valutati da una giuria di esperti. Si svolgeranno anche sessioni di confronto per discutere il processo di valorizzazione e sviluppo dei risultati della ricerca, con l’obiettivo di avvicinarli al mercato. Tra i partecipanti ci saranno anche figure di rilievo come il Prorettore alla Ricerca Daniele Del Rio e il Delegato al Trasferimento Tecnologico Daniel Milanese, insieme a rappresentanti del Gruppo Chiesi, di Deloitte e del mondo del venture capital e delle biotecnologie.

Conclusione e informazioni utili

La manifestazione si chiuderà alle 16:30 con la premiazione dei progetti vincitori e un momento di networking finale. Con EFIDD 2026 e il Pitch Contest, Parma si conferma come un importante hub internazionale per la scienza e l’innovazione nel campo della salute respiratoria, evidenziando il ruolo attivo dell’Università di Parma nel promuovere collaborazioni tra ricerca, industria e investitori.

Per ulteriori dettagli, programmi completi e aggiornamenti, si invita a visitare il sito ufficiale del congresso: https://newaurameeting.it/exploring-the-future-of-inhalation-drug-delivery-2026/. La registrazione al Pitch Contest in Respiratory Disease è gratuita, ma è richiesta la registrazione online.