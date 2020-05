Chi è Giovanna Botteri: età, marito e figli della giornalista RAI

Giornalista, corrispondente, inviata speciale dalla Cine e da Pechino, ecco chi è Giovanna Botteri, curriculum, biografia, età, marito e figli della giornalista RAI.

Giornalista, corrispondente per la Rai, inviata speciale in diverse zone di guerra, in prima linea per raccontare avvenimenti e fatti internazionali di rilevanza, (per citarne uno, il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991).

Insignita dell’onorificenza Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana. Tanti i reportages e i servizi che ha realizzato nel corso degli anni nelle varie città del mondo dalle quali spesso si collega in diretta.

Tanti i premi e i riconoscimenti che ha ricevuto per la sua carriera da reporter e giornalista.

Molti hanno imparato a conoscerla con il Coronavirus, per i numerosi collegamenti quotidiani da Wuhan.

Altri per il caso scoppiato con Striscia La Notizia e la polemica con Michelle Hunziker, ma chi è Giovanna Botteri nella vita privata non tutti lo sanno; quanti figli ha, se è sposata e con chi, quanti anni ha e dove vive.

Cosi ancora pochi sanno qual è il suo percorso formativo e professionale, come è approdata nel mondo delle trasmissioni televisive e del TG, e quali sono i suoi interessi oltre il mondo del giornalismo.

Chi è Giovanna Botteri: curriculum – biografia

Per scoprire chi è Giovanna Botteri il suo CV come la sua biografia scaricabile in PDF, più che Facebook, Twitter e Instagram, potrebbe esserci d’aiuto, per dirci di più sulla sua vita privata e professionale.

E’ nata a Trieste il 14 giugno 1957 ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Suo padre è il giornalista Guido Botteri, ex direttore della sede Rai Friuli-Venezia Giulia. Proprio il padre le trasmette la grande passione per il giornalismo tanto da spingerla a voler diventare giornalista. Sua madre invece è montenegrina. Come da lei stessa raccontato in un’intervista voleva fare tutt’altro, ma ha sempre scritto.

Dopo il diploma di maturità, si è laureata in Filosofia con il massimo dei voti all’Università degli Studi di Trieste. Dopo la laurea ha conseguito un dottorato in Storia del cinema alla Sorbona di Parigi. Non ha alcun profilo social e ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Sappiamo però che ha avuto una relazione con il giornalista inglese naturalizzato italiano Lanfranco Paci, i due hanno avuto una bambina. La figlia di Giovanna Botteri si chiama Sarah Ginevra Paci. La ragazza dopo un lungo percorso di studi in economia lavora come manager per un’importante azienda italiana.

Tra le curiosità, molti avranno sicuramente notato che indossa sempre lo stesso capo d’abbigliamento, un maglioncino nero con scollo a V. Lei stessa ha svelato che nell’armadio ne ha tantissimi tutti uguali. La reporter ha poi detto di lavorare fino a notte fonda perchè abituata ancora al fuso orario italiano.

Da Giornalista rai in Italia ad inviata speciale, Botteri donna in prima linea

Diversamente che della sua vita privata, abbiamo molte più notizie circa l’ambito professionale che ci permettono di capire chi è Giovanna Botteri: curriculum e biografia rivelano grande formazione ed esperienza professionale per la giornalista RAI.

Ha iniziato a scrivere articoli per alcuni giornali locali: “Il Piccolo” e “l’Alto Adige” agli inizi degli anni 80 facendosi conoscere pian piano nel mondo del giornalismo. Nel 1985 è approdata alla Rai di Trieste, prima in radio e poi in televisione. Qui prima realizza uno speciale con Margherita Hack per Rai 3, poi collabora con Miche Santoro per il programma Samarcanda.

Nel dicembre del 1981 entra nella redazione esteri del TG3. Da gennaio del 1990 è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti del Friuli-Venezia Giulia. Nel 1999 è ritornata a lavorare di nuovo con Santoro per la trasmissione Circus e nel 2000 per Sciuscià.

Dal 2004 al 2006 ha condotto l’edizione delle 19,00 del TG3. Nel 2007 si è trasferita a New York per lavorare come corrispondente dagli Stati Uniti. Dal 2019 invece vive in Cina per ricoprire il ruolo di corrispondente estera sempre per la Rai.

Servizi speciali come inviata di guerra e per il Coronavirus: chi è Giovanna Botteri giornalista

Sono anche i suoi servizi speciali ed articoli giornalistici a dirci chi è Giovanna Botteri oggi ma anche ieri. Nel corso degli anni è diventata un’inviata di spicco, grazie ai suoi reportages e servizi realizzati in molti Paesi.

Ha seguito in prima linea da inviata sul campo, accadimenti ed eventi internazionali anche gravi tra cui, l’inizio della guerra d’indipendenza in Croazia, la guerra in Bosnia e l’assedio a Sarajevo dove ha filmato l’incendio della Biblioteca Nazionale, la strage del pane, il massacro di Srebrenica. Ha documentato la guerra in Kosovo .

Dopo aver seguito il G8 di Genova nel 2001, è stata in Afghanistan fino al rovesciamento del regime talebano e, come inviata del TG2 e del TG3, in Iraq prima e durante la seconda guerra del golfo.

Nell’ottobre del 2002 invece ha seguito le ispezioni fatte dall’ONU alle prigioni e, ha filmato in esclusiva mondiale sia l’inizio dei bombardamenti su Baghdad il 20 marzo 2003, sia l’arrivo dei carri armati statunitensi il 9 aprile.

Da dicembre 2019 ha dovuto occuparsi dell’emergenza sanitaria mondiale legata al Covid-19. Tanti i premi e riconoscimenti che ha ricevuto. Numerosi quelli come miglior giornalista. E’ stata anche insignita dell’onorificenza Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana.