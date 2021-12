Chi è Nicola Fratoianni: età, moglie, figli, contatti e Instagram

Segretario di Sinistra Italiana, chi è Nicola Fratoiannin oggi: biografia, età, altezza, peso, origini, curriculum vitae, moglie e figli e contatti Facebook e Instagram del politico.







Nel 2001 si laurea in Filosofia presso l’Università di Pisa. Dal 2002 al 2004 è coordinatore nazionale dei Giovani Comunisti.

Con Nichi Vendola fonda il Movimento per la Sinistra, confluito in Sinistra Ecologia Libertà (SEL) e viene scelto come coordinatore nazionale nel 2014.

Nel 2013 viene eletto alla Camera dei Deputati tra le file di SEL. Nell’agosto 2020 diviene portavoce nazionale del partito Sinistra Italiana e viene scelto come segretario.

E' tra gli ospiti di Non è L'Arena per discutere della legge di Bilancio e dell'economia industriale.



Chi è Nicola Fratoianni: biografia, curriculum



Nato a Pisa il 4 ottobre del 1972, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Non conosciamo il suo peso né la sua altezza.

Il politico presenta un aspetto distinto e serioso, da molti è lodato per la sua bellezza e avvenenza fisica. Ha corti capelli castani, barbetta rada ed occhi scuri. Il suo fisico è atletico e longilineo. Ha uno stile casual e semplice, seppur talvolta si mostra con outfit più eleganti e distinti.

Tra i suoi hobbies figurano il calcio, è un grande tifoso dell’Inter, ed ama la musica. E’ un uomo determinato e sicuro di sé, dalle idee chiare sin dalla giovane età. Difatti milita nel Partito della Rifondazione Comunista (PRC), di cui è stato fino al 2004 coordinatore.

E’ fortemente attivo a sostegno dei lavoratori e dei sindacati. Propone difatti la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, la riconversione ecologica dell’economia per creare posti di lavoro “buoni e sostenibili”, l’introduzione del salario minimo.

Il profilo Instagram di Nicola Fratoianni è molto attivo. Con circa 46 mila follower il deputato condivide foto di eventi a cui partecipa, idee e posizioni politiche. Poche sono invece le foto che lo immortalano durante la sua vita quotidiana.

Circa le sue origini sappiamo che nasce a Pisa da papà Aldo e mamma Anna. Milita sin da giovane nei movimenti studenteschi e si iscrive nel 1992 a Rifondazione comunista.

Della sua vita privata sappiamo che è sposato, la moglie di Nicola Fratoianni è Elisabetta Piccolotti (ex-portavoce nazionale dei Giovani Comunisti) con cui ha un figlio. I due sono convolati a nozze il 3 settembre 2019, hanno un figlio di nome Adriano.

Formazione e titoli di studio



Dopo essersi laureato in Filosofia nel 2001 presso l’Università di Pisa, milita nel partito di Rifondazione Comunista.

Nel 2004 si trasferisce a Bari per assumere il ruolo di segretario regionale di Rifondazione Comunista in Puglia. E’ accanto a Nichi Vendola, sostenendolo alle elezioni per la presidenza della Regione Puglia.

Entra a far parte del coordinamento nazionale di Sinistra Ecologia Libertà (SEL), mentre nel 2010 diviene assessore della regione Puglia.

Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto alla Camera dei deputati, nella circoscrizione Puglia.

Allo scioglimento di SEL segue la fondazione di Sinistra Italiana, diventa segretario nel 2017. Alle successive elezioni politiche del 2018 è eletto alla Camera dei deputati tra le liste di Liberi e Uguali (LeU).

Nel 2020 diviene portavoce del partito di Sinistra italiana. Nel 2021, durante il 2 congresso viene nuovamente nominato segretario del partito.



Non solo come segretario di Sinistra Italiana, chi è Nicola Fratoianni politicamente, le sue idee le conosciamo anche per via dei diversi interventi in tv. Ospite frequente a Non è L’Arena, Di Martedì e L’Aria che tira, il politico discute della legge di Bilancio e della situazione economica moderna.

In particolare dibatte sulla Next Generation Tax, la sua proposta di legge che punta ad eliminare la tassa patrimoniale, sostituendola con un’imposta patrimoniale sulle grandissime ricchezze, destinando poi i proventi alle generazioni future.

“Questa tassa è l’unica proposta che guarda al futuro del Paese. Intendiamo utilizzare i proventi della tassazione sulle grandissime ricchezze per fare il più grande investimento pubblico sul futuro che l’Italia abbia mai conosciuto”.

