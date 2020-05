Estrazione del Lotto oggi 19 maggio 2020, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazioni del Lotto oggi 19 maggio 2020 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 42 20 e 10eLotto: risultati aggiornando le schedine.

L’estrazione del Lotto 19 maggio 2020 è in diretta su Controcampus. Come pure i numeri Superenalotto di oggi, quote e vincite possono essere scoperti live. La curiosità di conoscere subito i risultati del concorso 59 di Lottomatica è tanta. D’altronde le estrazioni del Lotto oggi sono tra i giochi di fortuna più seguiti in Italia. Ovviamente insieme al Supere Enalotto che stasera mette in palio un jackpot da oltre 40 milioni di euro. Ma le vincite milionarie si possono realizzare anche con le estrazioni 10eLotto serale, e per gli italiani che amano il gioco, di certo non si lasciano scappare questa ulteriore possibilità di vincita in questo martedì sera. Vediamo quindi dalle 20,00 quali sono gli ultimi estratti su tutte le ruote. Tutti i numeri vincenti al Lotto di stasera 19 5 2020.

Estrazione del Lotto oggi 19 maggio 2020: numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Nazionale - - - - - Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - -

Combinazione Simbolotto di oggi: in programmazione.

Per visualizzare correttamente i numeri vincenti del Lotto in diretta, ricarica questa pagina dalle 20.00 di questo martedì 19 maggio 2020. Vai sul link in alto alla pagina Tutte le Estrazioni anche per conoscere i numeri vincenti dell’ultimo concorso del Superenalotto 42 2020.

L’aggiornamento delle statistiche di gioco consente di individuare facilmente quali sono i numeri ritardatari e frequenti su tutte le ruote. La classifica ritardatari segnala il numero 39 sulla ruota Firenze con 98 ritardi. Segue poi il 38 sulla ruota Genova che ha totalizzato 144 ritardi. Gli altri numeri più attesi all’estrazione del Lotto di oggi martedì 19 maggio 2020 sono il 61 sulla ruota Milano con 81 assenze. C’è poi il numero 82 su Torino che manca da 69 turni. Il 53 sulla ruota Nazionale non si vede da 93 appuntamenti di gioco.

Sulla ruota Bari il 45 ha totalizzato 115 ritardi. Il numero 69 su Palermo non si vede da 66 turni. Segue il 24 sulla ruota Napoli con 76 assenze consecutive. Mentre il numero 15 su Cagliari ed il 75 su Venezia non escono da 77 e 83 estrazioni del Lotto.

Risultato SuperEnalotto di oggi: numero Jolly e Super Star di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Non ci sono stati “6” nel concorso di ieri l’altro, ed il Jackpot che sale a 40,5 milioni di euro. Sono stati centrati però otto punti “5”, ciascuno del valore di 18.475,30 euro. L’ultimo “6”, da 67 milioni, è stato centrato martedì 28 gennaio ad Arcola (La Spezia).

Tutti i numeri estratti al 10eLotto di oggi 19 maggio 2020 in tempo reale

Ta le vincite dell’estrazione del Lotto di ieri da segnalare, c’è quella da 226mila euro a Montecosaro (MC): un fortunato giocatore ha centrato la seconda vincita più alta del 2020, dopo i 312mila euro vinti a Borgo Val di Taro (PR) lo scorso 30 gennaio. Nel concorso di sabato 16 maggio, il giocatore marchigiano ha indovinato tre ambi e un terno sulla ruota di Roma (2-48-90). Lo stesso terno secco ha fruttato a un giocatore di Benevento 13.500 euro.

Il 10eLotto premia un giocatore di Gravina di Puglia (BA), con un 8 Doppio Oro da 20mila euro, grazie a una puntata da 3 euro su un’estrazione frequente. A Peschiera Borromeo (MI) è stato centrato un 7 Doppio Oro da 15mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 9,3 milioni di euro, per un totale di 871,5 milioni dall’inizio dell’anno.