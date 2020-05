Estrazioni del Lotto del 7 maggio 2020, SuperEnalotto, 10eLotto

Online estrazioni del Lotto del 7 maggio 2020, numeri vincenti, Simbolotto, Superenalotto 37-20 e combinazione 10eLotto di oggi 7-5-20 in diretta.

Ultima estrazione del Lotto online e in tempo reale anche stasera. Scopri quali sono i numeri Superenalotto 7 maggio 2020 con quote e SupereStar, Numero Jolly e Jackpot. Riprendono i concorsi, e adesso si può giocare anche con la Lottomaticard, per prendere parte al gioco anche attraverso il web. Dopo la pausa forzata per il Coronavirus. c’è ormai la fila nelle ricevitorie dove si torna a giocare alle estrazioni Lotto Superenalotto e DieciLotto serale. Segui la pubblicazione dei numeri vincenti in tempo reale. Aggiornando la pagina sul link Aggiorna Diretta Live, e vedi prima di tutti quali sono gli ultimi estratti, come ci fosse uno streaming video. Tanti giocatori sono impazienti di conoscere i risultati ufficiale, e verificare la vincita del concorso 37 2020.

Estrazioni del Lotto del 7 maggio 2020 e Simbolotto di oggi: numeri fortunati in diretta

Aggiorna diretta live qui Nazionale - - - - - Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - -

Combinazione Simbolotto di giovedì 7 maggio 2020: in programmazione.

Per visualizzare correttamente i risultati, basta andare sul link Aggiorna Diretta Live Qui. In questo modo si possono conoscere anche quali sono gli ultimi estratti del Superenalotto di oggi, ed i numeri vincenti del Dieci e Lotto serale abbinato a quest’ultimo concorso.

Vediamo quali sono le novità relative alle statistiche di gioco segnalate nell’archivio di Lottomatica, dove puoi trovare anche la tabella relativa al sorteggio di ieri l’altro. Alle estrazioni del Lotto oggi sulla ruota di Bari il 45 raggiunge i 110 ritardi. Sulla ruota Cagliari il numero 21 non esce da 79 concorsi. Mentre il 39 sulla ruota Firenze ha totalizzato 39 ritardi. Sulla ruota Genova il 38 non esce da 139 appuntamenti di gioco. Mentre sulla ruota Milano il 10 ha totalizzato 77 assenze consecutive. Sulla ruota Napoli l’88 manca già da 89 concorsi, confermandosi ancora una volta il ritardatario più atteso per la ruota partenopea.

All’estrazione del Lotto stasera continua l’attesa per il 22 sulla ruota Palermo che questa sera raggiunge i 185 ritardi. Sulla ruota Roma il numero 27 non si vede da 83 colpi di gioco. Mentre l’82 sulla ruota Torino manca ormai da 82 turni. Sulla ruota Venezia il 75 non esce da 78 giornate. Ed infine sulla ruota Nazionale è il 53 a contare più ritardi non essendo estratto da 88concorsi.

Estrazione SuperEnalotto 37 20 in diretta: numeri e quote del 7 maggio

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Il Jackpot del Super Enalotto oggi continua a crescere e raggiunge 36,8 milioni di euro. La combinazione vincente nel concorso di ieri non è stata indovinata. Sono stati centrati però due “5” che consentono vincite oltre 48 mila euro ai fortunati vincitori. L’ultimo “6”, da 67 milioni, è stato centrato martedì 28 gennaio ad Arcola (La Spezia).

Come per le estrazioni del Lotto di oggi, ecco pure al Superenalotto 37 20 quali sono i ritardatari più attesi. In cima alla classifica c’è il 27 che manca da 99 colpi di gioco. Il numero 12 ha totalizzato 52 assenze, ed è seguito subito dopo dal 76 che invece manca da 51 turni. Saranno questi i numeri che usciranno ai prossimi sorteggi?

Combinazione 10eLotto di stasera 7 maggio 2020, concorso 37

All’ultima estrazione del Lotto ieri hanno vinto a Canosa di Puglia (BT), dove è andata la vincita più alta. Il concorso del 5 maggio ha portato 15mila euro a un giocatore che ha convalidato una schedina di cinque numeri (8 11 14 62 68 sulla ruota di Bari), centrando tre ambi e un terno. Complessivamente, i premi distribuiti dopo l’ultima estrazione arrivano a 2,8 milioni di euro, confermando una buona ripresa del gioco.

Mentre è finito a Genova il premio più alto del 10Lotto: nel capoluogo ligure è stata centrata una vincita da 50mila euro grazie a una giocata in modalità “Oro” di dieci numeri, di cui nove indovinati. L’altra vincita più ricca è stata di 30mila euro andati a Gordona (SO), seguita da quella da 20mila euro finiti ad Erchie (BR).