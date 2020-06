Estrazione EuroJackpot oggi 5 giugno 2020: numeri e quote

In diretta estrazione EuroJackpot oggi 5 giugno 2020: previsioni, ritardatari e schedina con numeri vincente online.

Ogni settimana milioni di persone partecipano alla sfida internazionale con la lotteria Euro Jackpot oggi si torna a giocare per vincere 10 milioni di euro. I numeri dell’estrazione Eurojackpot 5 giugno 2020 sono in diretta. Le cifre vinventi saranno estratte ad Helsinki, capitale della Finlandia. Stasera si riparte con il jackpot minimo previsto dal regolamento di gioco, perchè la scorsa settimana in Basilicata c’è stata la vincita che in tutta Europa i giocatori sognavano di realizzare. Una giocata da oltre 33 milioni di euro, vinti in provincia di Potenza.

Si torna a gioire in Italia e lo si fa alla grande, grazie ad una strepitosa vincita a sei zeri, che alla lotteria europea non succedeva da novembre 2018. A realizzare il colpo grosso è stato un fortunato giocatore lucano grazie ad una giocata Quick Pick.

Estrazione EuroJackpot oggi 5 giugno 2020: schedina con numeri vincente online

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 9 16 17 29 39 Euro Numeri 1 8

Per conoscere in tempo reale i risultati del concorso 23 2020 Euro jackpot di oggi ricordiamo che è possibile seguire la diretta. Infatti dalle ore 20,00 si potrà iniziare ad aggiornare la pagina per verificare se sono usciti i numeri vincenti. La combinazione vincente del 5+2 è generalmente disponibile intorno alle 20,15. Mentre per conoscere i premi di categoria bisogna attendere le 20,30 circa. I risultati dell’estrazione Eurojackpot 6 giugno 2020 saranno poi nell’archivio Sisal.

L’ultima vincita milionaria è quindi arrivata con un Quick Pick, modalità di gioco con cui è il terminale a scegliere in maniera casuale i numeri. La giocata vincente dei precedenti concorsi è stata effettuata presso il Punto di Vendita Sisal Tabacchi Archetti situato in Via Fiera 64 a Rionero in Vulture (Potenza). A centrare il 5+1 sono state la Danimarca (2) e la Norvegia (1), che si sono aggiudicate la quota di montepremi pari a 701.466,60 € ciascuna. Premiate anche l’Estonia, la Germania, la Finlandia e la Svezia per la vincita di un 5+0 a testa da 185.682,30 €.

Risultati Euro-Jackpot: quote e montepremi di oggi in diretta live

La tabella con le vincite sarà disponibile dopo le ore 20,30. Per poter avere diritto alla riscossione di uno dei premi in pali, bisogna aver indovinato almeno 3 numeri su 7. La prossima estrazione Eurojackpot di Sisal si terrà il prossimo venerdì. Per poter partecipare a concorso 24 basta andare in ricevitoria e scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50. Ma anche altri 2 numeri compresi tra 1 e 10. Sempre in ricevitoria ci si può abbonare anche a più concorsi con la schedina 5 pannelli. Oppure con le schede prestampate si può scegliere a caso una combinazione da giocare. Per i più indecisi, si segnalano anche le giocate sistemiche. Come il Quick Pick o le possibili soluzioni offerte dalla Bacheca Dei Sistemi di Sisal.