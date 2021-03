Lavorare da Lube: requisiti, candidatura e stipendio

Ylenia Morra 27 Marzo 2021

Ecco come fare per lavorare da Lube: quali sono i requisiti richiesti, come compilare modulo lavora con noi e inviare candidatura spontanea, stipendio dipendenti.

Entrare nel mondo Lube è come entrare a far parte di una realtà creata appositamente per l’individuo, con le sue esigenze ed in armonia con l’ambiente che lo circonda. Lavorare per Lube significa entrare in un team leader di produzione di cucine. Le recensioni e le opinioni dei dipendenti che hanno già lavorato da Lube raccontano di un ambiente stimolante e dinamico. Una struttura solida ed un lavoro e compenso appaganti. Di contro, tra gli aspetti negativi è stata riscontrata una rigidità nell’ottenere permessi ed eventuali salti di carriera.

Lube assume personale, soprattutto nel settore delle Manutenzioni. Se l’obiettivo è quello di entrare a far parte di un’azienda consolidata, per iniziare a lavorare da Lube posizioni aperte e nuove assunzioni sono da cercare sul sito web dell’azienda. Accedendo alla sezione Lavora con noi, si può inviare la candidatura spontanea ed il proprio curriculum vitae.

Quindi, vediamo le posizioni aperte, come compilare il modulo online ed inviare la candidatura ed informazioni relative allo stipendio.

Come lavorare da Lube: modulo Lavora con noi e invio candidatura spontanea

Accedendo al sito ufficiale dell’azienda è possibile visionare tutte le assunzioni. Nella Sezione Lavora con noi si possono controllare le offerte di lavoro e scegliere quella più adatta ai propri requisiti. Individuata la posizione, per lavorare da Lube l’invio della candidatura spontanea consente di potere essere contattati dall’azienda in qualsiasi contesto.

Per potersi candidare per un’offerta di lavoro specifica, è necessario compilare il modulo online. Bisogna inserire i propri dati anagrafici, indirizzo di residenza, indirizzo email ed un recapito telefonico. Titolo di studio e reparto ed ambito lavorativo di interesse. Infine, si allega il proprio curriculum vitae e si può procedere con l’invio ed ottenere un colloquio.

Requisiti per iniziare un lavoro in Lube, carriera e stipendio

Le posizioni maggiormente aperte e le figure professionali più richieste dall’azienda italiana sono nel settore della manutenzione. Scopriamo quali sono i requisiti per lavorare da Lube ed intraprendere una carriera nel settore dell’arredo.

In qualità di Responsabile delle Manutenzioni, la risorsa sarà a capo dell’Area Manutenzioni con il compito di pianificare, programmare e coordinare tutti gli interventi di manutenzione degli impianti e delle macchine presenti all’interno degli stabilimenti. Si occuperà della gestione delle squadre dei meccanici e della gestione degli appalti. Requisiti preferenziali sono capacità di mediazione, senso pratico e di valutazione, disponibilità oraria ed immediata per l’impiego. Richiesti invece sono esperienza pregressa di almeno cinque anni, laurea in ingegneria, utilizzo programmi di disegno, conoscenza della lingua inglese. Conoscenza gestionali aziendali e degli impianti e macchine industriali. Posizione full-time, con contratto commisurato all’esperienza nel ruolo.

Per lavorare da Lube posizioni aperte frequenti sono anche per Addetto Manutenzioni e Impianti. La risorsa si occuperà di coordinare gli interventi di manutenzione, le attività del cantiere, supervisionare gli interventi tecnici e collaborare con la squadra di meccanici interni. Richiesto è il diploma di perito industriale o meccanico, oppure laurea triennale meccanica oppure elettronica. Conoscenza programmi di disegno, disponibilità ad eseguire in prima persona interventi di verifica. Disponibilità a lavoro notturno. E’ necessaria un’esperienza minima di cinque anni, conoscenza lingua inglese, uso del carrello elevatore. Posizione full-time, con contratto commisurato all’esperienza nel settore.

Guida per come lavorare da Lube, cosa fare e cosa no

Cucine Lube s.r.l. rappresenta attualmente un’azienda italiana di produzione e distribuzione di cucine e complementi d’arredo. Fondata come impresa artigianale nel 1967, la ditta si è ingrandita in pochissimo tempo, esportando anche all’estero. Gruppo Lube è la prima azienda italiana produttrice di cucine a ricevere la certificazione GreenGuard Gold. Il Gruppo produce anche utilizzando altri marchi, come Borgo Antico Cucine e Faer Ambienti. Controlla inoltre anche l’Associazione Sportiva Volley Lube. Amministratore Delegato è Fabio Giulianelli, che guarda all’azienda come un’industria con l’anima artigiana.

Vediamo quali sono i passaggi da seguire per lavorare da Lube

Recarsi sul sito web ufficiale dell’azienda

In basso, cliccare sulla sezione lavora con noi

Individuare l’offerta di lavoro tra le posizioni aperte

Compilare modulo lavora con noi ed inviare la candidatura spontanea

Scheda Azienda Cucine Lube s.r.l. è un'azienda italiana con sede e stabilimento a Treia. Specializzati nella produzione e vendita di cucine e complementi d'arredo. Nasce nel 1967 come impresa artigianale. Nome Azienda Cucine Lube s.r.l. Settore Arredamento Regioni in cui è presente Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto Requisiti per lavorare Esperienza pregressa di almeno cinque anni, laurea in ingegneria, utilizzo programmi di disegno, conoscenza della lingua inglese. Conoscenza gestionali aziendali e degli impianti e macchine industriali. Contatti - Lavora con noi https://www.cucinelube.it/it/contatti/lavora-con-noi/