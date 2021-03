Lavorare in Chrysler: requisiti, candidatura e stipendio

Daniela Attanasio 23 Marzo 2021

Come fare per lavorare in Chrysler, inviare candidatura spontanea e visualizzare le posizioni aperte, requisiti di accesso, colloquio, recensioni e stipendio.

Chrysler è una casa automobilistica di origine statunitense, Fondata nel 1925 ad Highland Park, nel Michigan da Walter Chrysler, nel 2009 entra a far parte del gruppo Fiat. Nel 2014 si forma la nuova società Fiat Chrysler Automobiles. Comprende vari marchi del settore automobilistico e automotive, quali Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional e Jeep. E ancora Lancia, Ram Truck, Abarth, Mopar, SRT, Maserati, Comau, Magneti Marelli e Teksid. Attualmente fa parte del Gruppo Stellantis, la multinazionale olandese produttrice di autoveicoli che nasce dalla fusione dei gruppi PSA e Fiat Chrysler Automobiles, altrimenti nota come FCA. Le due aziende hanno completato l’unione a Gennaio 2021 diventando una società per azioni quotata a Milano, a Parigi e a New York.

L’assetto societario della Stellantis è composto da Carlo Tavares nei panni di Chief Executive Officer e John Elkann in quelli di Presidente. Ci sono ben nome amministratori non esecutivi. La neonata società tenterà l’irruzione nel mercato asiatico, visto già l’ottimo successo in Europa e negli Stati Uniti d’America.

In questo articolo verranno date informazioni pertinenti a come fare per lavorare in Chrysler, posizioni aperte in Italia e nel mondo sono infatti molto frequenti. Inoltre sono elencate anche informazioni su come inviare il proprio curriculum vitae perfettamente redatto nella sezione Job Chrysler Lavora con noi e utili informazioni su quali sono i requisiti di accesso, le recensioni dei dipendenti e lo stipendio medio.

Come lavorare in Chrysler: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

I candidati che intendono lavorare in Chrysler, offerte di lavoro e nuove assunzioni disponibili sono elencate sul sito web della FCA, in particolare nella sezione dedicata alle carriere. Qui è possibile visualizzare le posizioni aperte al momento scegliendo la località e il paese. FCA Group permette di scegliere tra le seguenti aree professionali: corporate staffs, engineering & design, finance & accounting, information technology. E ancora manufacturing & production, purchasing & supply chain management, quality, sales & marketing e service & parts / warehouse.

Quando si individua la posizione aperta desiderata, si può inoltrare la propria candidatura spontanea registrandosi al portale grazie a un indirizzo email e una password. Le posizioni lavorative fanno parte dell’intero gruppo FCA, per cui valgono anche per accedere ad altri marchi del gruppo.

Requisiti per iniziare un lavoro da Chrysler, carriera e stipendio

Dal portale ufficiale è subito chiaro che per lavorare in Chrysler posizioni aperte sono numerose e disponibili. Ma è necessario anche essere disposti a viaggiare o trasferirsi all’estero. Le molte posizioni aperte riguardano diversi settori. La posizione di Quality Engineer, ad esempio, prevede la laurea triennale in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Aerospaziale o Chimica. Tra i requisiti, c’è la flessibilità per lavorare in turni e aver voglia di lavorare nel settore manifatturiero. Inoltre, la figura deve avere una forte passione per le automobili, forti doti comunicative. La figura deve avere doti da leader, esperienza in problem solving, capacità di lavorare in gruppo, ma anche individualmente ed essere efficienti al computer.

Al contrario, la mansione di Credit Operation Manager richiede una laurea triennale in Finanza o Contabilità. Ma anche minimo otto anni di esperienza nel settore, doti comunicative efficaci e saper lavorare con partner interni ed esterni e saper usare SAP, Excel e altri programmi. Completano il profilo un Master in Business Administration, CPA e/o CMA, esperienza pregressa in campo manageriale e nel comparto del design e dell’implementazione di nuovi processi.

Inoltre, permette di far fare esperienza anche a studenti ancora impegnati con i loro studi. Un esempio è la posizione di Supply Chain Management Student Program, che richiede l’attuale iscrizione a un corso di laurea triennale o magistrale in Business, Supply Chain Management, o simili. Inoltre, bisogna avere la possibilità di lavorare 24 ore a settimana e bisogna essere almeno al secondo anno. In aggiunta, si devono possedere un forte interesse per il mondo delle autovetture, esperienza o aver effettuato un tirocinio nel supply chain, ottime capacità comunicative scritte e orali e capacità di analisi.

Lo stipendio di un operaio metalmeccanico si aggira intorno ai 28000 euro all’anno, un project manager guadagna all’incirca 38000 euro all’anno, così come un team leader. Un ingegnere ha lo stipendio di 31000 euro annui, mentre uno stagista guadagna all’incirca 900 euro al mese.

Guida su come lavorare in Chrysler: cosa fare e cosa no

Le recensioni degli attuali dipendenti o di chi ci ha lavorato parla di un ambiente stimolante, in cui sono dati molti benefit, tra cui un bonus per i figli che studiano, l’ottima formazione interna e buoni pasto / mensa. Tra gli aspetti negativi citati da chi ci lavora c’è la poca meritocrazia. Una giornata lavorativa in FCA è composta da otto ore in media. Al colloquio di lavoro possono essere esaminati molti aspetti, ma certamente sarà premiato il possesso delle capacità professionali e specifiche del settore di inserimento di interesse.

Ai candidati che vogliono lavorare in Chrysler, basta seguire i seguenti passaggi:

accedere al portale web FCA Group

selezionare la voce Careers

visualizzare le posizioni attualmente aperte in tutto il mondo scegliendo la località e il dipartimento

inviare la propria candidatura registrandosi e compilando l’apposito modulo

Scheda Azienda Azienda che produce autovetture che attualmente fa parte del gruppo Stellantis, più precisamente del Gruppo FCA, dopo la fusione con il gruppo Fiat avvenuto nel 2014. Creata da Walter Chrysler nel 1925 negli Stati Uniti, ad oggi è particolarmente diffusa anche in Europa Nome Azienda Chrysler Settore automobilismo Regioni in cui è presente Emilia Romagna, Abruzzo, Piemonte, Lazio, Campania, Molise Requisiti per lavorare laurea nel settore specifico, esperienza pregressa, forti doti comunicative Contatti - Lavora con noi https://careers.fcagroup.com/it/risultati-ricerca-posizioni/