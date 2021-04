Estrazione EuroJackpot del 2 aprile 2021: numeri vincenti e quote

Redazione Controcampus 2 Aprile 2021

Schedina estrazione EuroJackpot del 2 aprile 2021: previsioni, ritardatari e in diretta, numeri vincenti, quote e premi del concorso di stasera.

Questo venerdì sera l’appuntamento è con i numeri Eurojackpot oggi facenti parte del concorso 13/2021. In palio ci sono 35 milioni di euro, la scorsa settimana nessuno è riuscito ad indovinare la combinazione vincente. Non mancano però degli aggiornamenti relativi alle statistiche di gioco. L’archivio estrazioni infatti consente di individuare quali sono i numeri frequenti e ritardatari più significativi. Fare delle previsioni di gioco è difficile, ma l’aggiornamento delle statistiche riportato ad ogni estrazione Eurojackpot di Sisal aiuta nella scelta dei numeri da giocare. In alternativa ricordiamo che è possibile effettuare delle giocate casuali, scegliendo a mano a caso i numeri sulla schedina cartacea. Oppure attraverso il Quick Pick. Il sistema sceglie, attraverso un apposito logaritmo, i numeri da giocare.

Estrazione EuroJackpot del 2 aprile 2021: numeri vincenti del concorso di stasera in diretta

La lotteria europea ogni settimana regala numerose vincite. Il primo premio in palio è costituito da un jackpot sempre ultra milionario che venerdì 2 aprile vale 35 milioni di euro. Non è facile riuscire a pronosticare correttamente tutti i numeri, ma le numerose vincite aumentano la curiosità e la partecipazione dei giocatori in tutta Europa.

Per aumentare le proprie probabilità di vincita all’estrazione Eurojackpot di oggi 2 aprile concorso 13/2021, il regolamento prevede la possibilità di giocare attraverso dei sistemi. La Bacheca dei Sistemi consente di accedere ad un mondo di sistemi dedicati al gioco del Superenalotto europeo. All’interno della Bacheca sono presenti numerosi sistemi di gioco. Al giocatore non resta che scegliere la quota che preferisce giocare. I sistemi integrali mettono in gioco da 6 a 22 numeri, e da 2 a 10 Euronumeri. I sistemi quadrati integrali mettono in gioco massimo di 25 a 50 numeri, e da 2 a 6 Euronumeri in base alla tipologia del sistema: 5×5, 6×6, 7×7, 8×8, 9×9, 10×10.

Risultati EuroJackpot, quote e premi in tempo reale

Come la Bacheca dei sistemi Euro jackpot è possibile giocare anche con i rettangolari integrali che mettono in gioco un massimo di 30 o 50 numeri e da 2 a 7 Euronumeri in base alla tipologia di sistema: 6×5, 7×6, 8×7, 9×8, 10×9. Le giocate sistemiche aumentano le proprie probabilità di vincita, ma anche il costo complessivo della giocata. L’importo minimo di una quota di sistema è di € 5. Nell’ultimo concorso nessuno è riuscito ad indovinare la combinazione vincente. Di conseguenza il primo premio vale ancora un po’ di più, mentre variabile è l’importo delle altre vincite. La tabella contenente le quote del concorso13/2021 sarà pubblicata intorno alle ore 20.30 di stasera.