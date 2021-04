Lavorare da Club Med: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Ylenia Morra 8 Aprile 2021

Come fare per lavorare da Club Med: quali sono i requisiti richiesti, come compilare modulo lavora con noi ed inviare candidatura spontanea, informazioni stipendio.

Di origine francese, Club Méditerranée rappresenta un’agenzia di servizi turistici, diffusa in tutto il mondo. Ciò che li ha resi particolarmente famosi è stata l’introduzione della formula All-Inclusive all’interno dei loro pacchetti viaggio. Le recensioni e le opinioni di coloro che hanno già lavorato presso l’azienda raccontano di un ambiente stimolante, professionale ma alquanto rigido.

Se il settore turistico rappresenta l’ambito di interesse lavorativo a cui si aspira, è possibile proporre la propria candidatura. Accedendo alla sezione Lavora con noi sul sito ufficiale, si possono consultare le posizioni aperte per lavorare da Club Med: nuove assunzioni dell’azienda sono infatti frequenti, soprattutto a primavera ed estate. E’ possibile candidarsi compilando il modulo dedicato alle offerte di lavoro ed inviando il proprio curriculum vitae. Di seguito, vediamo tutti i passaggi da mettere in pratica per inviare la candidatura spontanea ed ottenere un colloquio.

Come lavorare al Club Med: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

Sul sito web ufficiale dell’agenzia di viaggi, è possibile visualizzare le offerte di lavoro. Posizioni aperte sono da consultare nella sezione Job del sito ufficiale. Tra le possibili nuove assunzioni per lavorare in Club Med, i requisiti richiesti rappresentano certamente un fattore decisivo nella scelta dell’occupazione per la quale candidarsi. Prima di procedere con l’invio della candidatura spontanea, bisogna compilare il modulo Lavora con noi.

Sono richiesti i dati anagrafici del candidato e le informazioni personali del candidato. La risorsa deve indicare la data di disponibilità per iniziare la sua attività, e se ha già prestato servizio presso l’azienda. Gli studi di formazione, le esperienze professionali precedentemente svolte sono allo stesso modo decisive per poter superare la selezione iniziale ed ottenere un colloquio. Bisogna poi allegare il curriculum vitae, una lettera di presentazione, e se si preferisce anche un video personale. Dopo aver accettato l’informativa circa il trattamento dei dati personali, si può procedere con l’invio della candidatura.

Requisiti lavoro in Club Med, carriera e stipendio

Individuiamo i requisiti e le informazioni necessarie per scegliere l’offerta di lavoro più adatta al proprio profilo, sia negli uffici che all’interno dei Resort.

Per la figura professionale di Food & Beverage Manager, il candidato ideale deve essere socievole, attento ed efficiente. Deve possedere un diploma di scuola alberghiera, con esperienza pregressa di 2/3 anni nello stesso ambito. La risorsa si occuperà della qualità dei servizi di food & beverage, in conformità dell’offerta proposta ai clienti, di stabilire gli obiettivi di budjet e di team. Gli verrà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato.

E’ possibile lavorare da Club Med in Italia e all’estero anche in qualità di Room Division Manager. Disponibilità a tempo determinato, diploma scuola alberghiera ed esperienza di 2/3 anni: i requisiti necessari di cui essere in possesso. Il candidato ideale deve essere discreto, attento, preciso e poliglotta. La risorsa si occuperà di garantire il servizio alberghiero, il rispetto degli standard da parte dei servizi interni al resort. Raffigurerà un manager di differenti team internazionali, garante del rispetto delle procedure legali e commerciali per la vendita dei villaggi e la loro appropriazione da parte dei team.

Altra figura professionale ricercata è Responsabile Spa. Con contratto a tempo determinato, la risorsa deve possedere un diploma di scuola estetica ed un’esperienza lavorativa pregressa in centri benessere. Il candidato è incaricato di coordinare e promuovere l’area Spa, è responsabile di un team di 5-20 collaboratori, deve garantire la qualità delle relazioni con i clienti e dell’inventario e degli approvvigionamenti.

L’azienda si impegna a rispettare la media nazionale dei contratti di lavoro e degli stipendi dei dipendenti, in base al ruolo svolto ed al contratto stipulato.

Guida per come lavorare al Club Med, cosa fare e cosa no

Fondata nel 1950 di origine francese, Club Méditerranée racchiude il concetto di vacanza all-inclusive. Azienda di organizzazione di viaggi e vacanze, ospita 70 resorts posizionati nelle mete più belle del mondo, ed è tra le società più quotate nel settore del turismo. I loro motto è regalare sogni e felicità. L’azienda presenta headquarter a Parigi, Lione, Singapore, Rio de Janeiro e Miami.

Scheda Azienda Club Méditerranée, nota come Club Med, è un'azienda francese di servizi per il turismo. Opera in varie parti del mondo, in particolare nelle località esotiche. E' stata una delle prime aziende ad offrire ai propri clienti la formula All-Inclusive. Nome Azienda Club Med Settore Turismo Regioni in cui è presente Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto Requisiti per lavorare Diploma di scuola alberghiera, esperienza pregressa nel settore di 2/3 anni, conoscenza lingua inglese, predisposizione al lavoro in team Contatti - Lavora con noi https://www.clubmedjobs.com/it/resort