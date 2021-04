Lavorare da Febal: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Ylenia Morra 8 Aprile 2021

Come fare per lavorare da Febal: quali sono i requisiti richiesti, come compilare modulo lavora con noi e inviare candidatura spontanea, informazioni stipendio dipendenti.

Il marchio Febal è diventato un simbolo internazionale di affidabilità e valore, seguendo le orme della migliore produzione del Design italiano ed estendendo il suo saper fare mobili anche nelle collezioni dedicate alla zona giorno ed alla zona notte. Attualmente, l’azienda italiana rappresenta uno dei marchi di Colombini Group.

Le recensioni e le opinioni di coloro che hanno già lavorato presso l’azienda raccontano di un ambiente serio e stimolante. Caratterizzato da dinamicità, innovazione e presenza giovanile. Per poter entrare a far parte di un team grande e soprattutto internazionale, e crescere professionalmente, è possibile visualizzare tutte le opportunità di lavoro tramite la Sezione Lavora con noi. Oppure visualizzando la sezione Contatti, compilando il modulo online presente sul sito del Colombini Group.

Di seguito quindi vediamo tutte le informazioni utili per valutare gli annunci per lavorare da Febal, posizioni aperte e nuove assunzioni possibili rappresentano di certo la prima ricerca utile da fare. Una pratica guida per sapere dove e come inviare la candidatura spontanea e come crescere professionalmente inviando il curriculum vitae.

Come lavorare da Febal: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

E’ possibile candidarsi per un’offerta di lavoro accedendo al sito ufficiale di Febal Casa. Se si desidera avere ulteriori informazioni circa le nuove assunzioni Febal, è necessario recarsi sul sito Colombini e cliccare sulla Sezione Contatti. Non sarà possibile visualizzare le offerte al momento aperte e disponibili, ma si può compilare il modulo online per ricevere maggiori info. Dopo aver inserito tutti i dati anagrafici, indirizzo email e numero telefonico, sarà necessario inserire la natura richiesta (Lavora con noi) e digitare nella box sottostante un breve messaggio per l’azienda. Dopo aver allegato il proprio curriculum vita ed accettato la normativa sul trattamento dei dati personali, si può procedere con l’invio.

Molto più facile ed immediata è la sezione Lavora con noi. Per lavorare da Febal infatti si può inviare la candidatura compilando il modulo online. E’ necessario registrarsi ed inserire tutti i dati personali, il curriculum vitae e una lettera di presentazione. Una volta completato il modulo si può procedere con l’invio. Si verrà contattati successivamente da un recruiter che valuterà il CV e le capacità relazionali. Se il profilo corrisponderà ai requisiti richiesti, verranno spiegati poi al candidato i termini del contratto e potrà decidere se unirsi o meno al team.

Requisiti per iniziare un lavoro da Febal, carriera e stipendio

Individuiamo i requisiti per lavorare d Febal e posizioni aperte maggiormente ricercate dal Gruppo Colombini. Una figura ricercata all’interno del settore di vendita, è quella di Arredatore. Il candidato deve essere in possesso di un’esperienza lavorativa pregressa nello stesso ambito. Diventare Arredatore significa comprendere le esigenze del cliente e rielaborarle, per creare l’ambiente perfetto. La risorsa, che desidera lavorare in qualità di Arredatore, si occuperà di fornire supporto e assistenza alla clientela. Buone doti relazionali, propensione al lavoro in team, capacità organizzativa ed autonomia operativa sono competenze necessarie per completare il profilo del candidato. In aggiunta conoscenza della lingua inglese.

Altra offerta di lavoro riguarda la posizione di Content Manager. Passione per la scrittura, conoscenza lingua inglese e capacità con l’uso del computer sono i requisiti richiesti al candidato che si occuperà di svolgere operazioni di marketing online.

In qualità di Reception/Contabilità invece, la risorsa si occuperà della gestione del centralino telefonico, collaborando al generale funzionamento delle attività insieme a tutti gli altri dipendenti. Necessaria esperienza pregressa nel settore. Altra possibile nuova assunzione è la figura di Magazziniere. Il candidato si occuperà della gestione della logistica, controllo qualità e verifica documenti. Anche per questa posizione, è importante avere esperienza pregressa nello stesso ambito.

L’azienda si impegna a rispettare la media nazionale circa i contratti di lavoro, tenendo in considerazione le ore di lavoro svolte ed il ruolo ricoperto.

Guida per come lavorare da Febal, cosa fare e cosa no

Febal Casa viene fondata nel 1959. L’azienda si è fatta strada negli anni sul mercato internazionale grazie ai propri prodotto: dalla cucina americana a prodotti iconici con materiali innovativi. Ad oggi rappresenta una delle aziende più importanti nel settore delle cucine componibili di alta gamma. Il marchio fa parte del Colombini Group, attualmente in piena espansione.

Vediamo di seguito tutti i passaggi necessari per lavorare da Febal

Recarsi sul sito web ufficiale Febal

Cliccare sulla sezione Lavora con noi

Compilare il modulo online e procedere con l’invio

Scheda Azienda Marchio del Colombini Group, Febal Casa nasce nel 1959. Febal Casa si è posizionata sul mercato internazionale come una delle più importanti aziende di cucine componibili di alta gamma. Febal Casa è un Brand Colombini Group. Nome Azienda Febal Casa Settore Arredamento Regioni in cui è presente Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto Requisiti per lavorare Doti relazionali, propensione al lavoro in team, capacità organizzativa ed autonomia operativa, conoscenza della lingua inglese Contatti - Lavora con noi https://febalcasacorsico.it/lavora-con-noi/