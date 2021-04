Lavorare in Jeep: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Daniela Attanasio 2 Aprile 2021

Come fare per lavorare in Jeep, candidatura spontanea lavora con noi, opportunità di lavoro, requisiti di accesso, recensioni e stipendio dei dipendenti.

Jeep è un’azienda automobilistica che si occupa della vendita di autovetture. Fu fondata nel 1941 a Toledo, una cittadina nell’Ohio negli Stati Uniti. A partire dal 1987 fa parte del gruppo Chrysler e dal 2014 fa parte del gruppo FCA, acronimo con cui si intende Fiat Chrysler Automobiles. Nel 2021 è passata al gruppo Stellantis.

Le sue autovetture sono così iconiche da essere riconoscibili ovunque. Il marchio ha ormai compiuto 80 anni e ha festeggiato questo importante traguardo con il rinnovamento della mitica Compass. Inoltre, i nuovi modelli in uscita saranno sempre più elettrici e sta pensando a una rete privata per allestire punti di ricarica per le proprie autovetture.

In questo articolo si troveranno informazioni utili sui requisiti per lavorare in Jeep, posizioni aperte e nuove assunzioni sono certamente il punto di partenza migliore per trovare occupazione nel settore automobilistico. Di seguito anche informazioni su come inviare la candidatura spontanea alla sezione job Lavora con noi, e quali sono le posizioni aperte. In aggiunta, verranno fornite le opinioni dei dipendenti e lo stipendio medio.

Come lavorare in Jeep: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

Facendo parte del gruppo FCA, le offerte di lavoro in Jeep si trovano nella sezione dedicata alle carriere sul sito ufficiale della società. Chi pensa di avere i requisiti per lavorare in Jeep, la candidatura spontanea potrebbe essere considerata in assenza di posizioni aperte compatibili con le proprie abilità. In alternativa, basterà candidarsi agli eventuali annunci che il sito contiene per mansioni in Italia e all’estero. FCA è una società che opera in tutto il mondo, per questa ragione le opportunità lavorative sono praticamente ovunque: Asia Pacifico, Europa, Medioriente e Africa, America Latina e Nordamerica.

Le aree di competenza delle posizioni aperte appartengono a diversi settori: corporate staffs, engineering & design, finance & accounting, information technology, manufacturing & production, purchasing & supply chain management, quality, sales & marketing, services & parts warehouse. Per inviare la candidatura spontanea ed essere inseriti nel database, bisogna compilare l’apposito modulo una volta cliccato “apply now” e inserire il proprio curriculum vitae.

Si ricordi che nel sito del gruppo FCA sono presenti posizioni aperte per tutti i brand automobilistici che appartengono alla holding, si va dalla Fiat alla Chrysler per passare alla Maserati e Alfa Romeo.

Requisiti per iniziare un lavoro in Jeep, carriera e stipendio

Entrare a far parte del team Jeep significa poter unire la passione per l’automobilismo con quella per l’innovazione. Sono tanti i settori in cui è possibile trovare occupazione e lavorare in Jeep in Italia e all’estero. Ad esempio, la posizione di warehouse employee prevede 40 ore lavorative full time, ma può essere necessario anche fare qualche straordinario. La mansione principale di questa figura è lavorare con le macchine manifatturiere. I requisiti per questa posizione sono saper lavorare in un ambiente caldo e freddo, accettare di indossare l’attrezzatura di sicurezza, avere un diploma ed essere maggiorenne. Non è necessario avere esperienza pregressa.

Al contrario, un senior diagnostic engineer richiede la laurea in ingegneria elettronica, elettrotecnica, informatica o equivalente, ma soprattutto l’esperienza di almeno cinque anni nel settore dell’ingegneria automobilistica. Tra le competenze tecniche richieste abbiamo: la conoscenza del protocollo UDS, saper effettuare l’analisi di errori nel sistema, conoscenza di ISO layers e saper usare strumenti di diagnostica. Inoltre, completano il profilo doti relazionali e organizzative e saper insegnare e essere un riferimento per gli altri. La posizione è responsabile del rispetto di tutti gli standard elettrici, hardware e ISO nei veicoli. Deve anche interfacciarsi con i fornitori e gli investitori.

Lo stipendio per un operaio metalmeccanico FCA si aggira intorno ai 28000 euro all’anno, mentre un project manager guadagna circa 38000 euro annui.

Guida su come lavorare in Jeep: cosa fare e cosa no

Le recensioni di chi ci lavora parlano di un ambiente stimolante, che ha un respiro internazionale. Tuttavia, non c’è molta possibilità di crescita a causa dei contratti stipulati a tempo determinato. Lo stipendio rientra tra le gratifiche più apprezzate dai dipendenti che giudicano l’esperienza di lavorare in Jeep soddisfacente.

Coloro i quali aspirano a entrare nel team aziendale possono seguire i seguenti step:

accedere al sito del gruppo FCA

selezionare la sezione FCA Careers

scegliere il luogo e l’ambito professionale in cui si desidera lavorare

procedere con l’invio della candidatura spontanea effettuando la registrazione sul portale del sito

Scheda Azienda Azienda produttrice di autovetture nata nel 1941 a Toledo, nell'Ohio, dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale. Dal 2014 fa parte del gruppo FCA, mentre dal 2021 della holding Stellantis. Il nome deriva dall'acronimo General Purpose Vehicle, pronunciato dagli statunitensi Jeep Nome Azienda Jeep Settore automobilismo Regioni in cui è presente Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Veneto, Sardegna, Sicilia, Puglia, Piemonte, Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Liguria, Lazio, Marche, Molise Requisiti per lavorare dipende dalla posizione, alcune non richiedono esperienza, altre laurea ed esperienza Contatti - Lavora con noi https://careers.fcagroup.com/it/