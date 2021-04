Lavorare in Kia: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Daniela Attanasio 1 Aprile 2021

Come fare per lavorare in Kia, requisiti, come inviare candidatura spontanea alla sezione Lavora con noi, recensioni e stipendio dei dipendenti.

Kia Motors è una casa automobilistica nata nella Corea del sud nel 1944 a Seul. Fa parte del gruppo Hyundai Motor Company. Produce non solo autovetture, ma anche veicoli commerciali, autobus e pullman. Il fondatore Kim Chul-ho aveva concepito il marchio per la produzione di biciclette, per poi espandersi ad altri prodotti.

Dal 2021 ha effettuato un vero e proprio cambio di marcia. Per l’occasione ha anche cambiato il logo. Sono previsti sette modelli elettrici entro il 2027, la cui vendita passa per l’e-commerce. Inoltre, un altro obiettivo della società è quello di diversificare i propri servizi di mobilità ecosostenibili nelle grandi città, come il car sharing.

Di seguito saranno fornite indicazioni su come inviare la candidatura spontanea per le posizioni aperte e lavorare in Kia, nuove assunzioni sono possibili se sussistono i requisiti richiesti dall’azienda ed indicati per alcune delle mansioni previste. Una breve guida con le recensioni e lo stipendio dei dipendenti.

Come lavorare in Kia: Lavora con noi modulo e invio la candidatura spontanea

Kia Motors Italia è il ramo della società presente sul territorio nazionale. Presenta un sito dove oltre ai modelli in vendita, fornisce informazioni anche su come trovare lavoro in Kia in Italia e all’estero. Infatti, è proprio sul portale della società che è presente una sezione job Lavora con noi, dove è possibile accedere per consultare le posizioni aperte al momento.

I candidati che vogliono inviare la propria candidatura spontanea per lavorare in Kia, se posizioni aperte non dovessero essere disponibili, devono allegare il proprio curriculum vitae e una lettera di presentazione e inviare alla Risorse Umane. In ultimo, devono accettare al trattamento dei dati personali secondo le normative vigenti. L’indirizzo email a cui rivolgersi è [email protected]

Segue in questa fase un eventuale chiamata dell’azienda per un colloquio di lavoro conoscitivo. Chi lavora in Kia, ha a che fare con persone dalla mentalità aperta, coraggiose e creative. Il sito riservato alle carriere è europeo, per cui i candidati possono trovare le posizioni attive in tutta Europa che includono Bratislava, Francoforte, Francia, Ungheria e Regno Unito.

Requisiti per iniziare un lavoro da Kia, carriera e stipendio

I settori per lavorare in Kia sono molti e diversificati. Tutto dipende anche dal background del singolo aspirante lavoratore. La posizione di Sales Executive deve ottenere un buon profitto sulle vendite delle autovetture, assicurarsi che il cliente conosca tutti gli accessori extra e che quest’ultimo abbia la possibilità di pagare con il metodo che gli è più comodo.

Per questa mansione servono doti comunicative eccellenti, accettare di seguire corsi nella Kia Academy, assicurarsi che tutte le informazioni sulle transazioni siano accuratamente registrate nell’ufficio amministrazione e fare in modo che la Customer satisfaction sia raggiunta. Deve essere impeccabile nell’aspetto e nell’igiene, avere dei modi affabili e la capacità di concludere una vendita anche se saltano fuori disaccordi con il cliente. Inoltre, deve conoscere le pratiche di legislazione ed essere in grado di fare un accurato esame ai veicoli.

Deve sapere chi cerca annunci per lavorare in Kia, che assunzioni sono inoltre possibili anche per la figura di manager software engineer. Questo professionista si occupa di supervisionare gli aspetti tecnici dei progetti di software, identificare possibili contrattempi al raggiungimento degli obiettivi, revisionare il design e il cambio di codice e ricercare tecnologie correnti e emergenti e proporle quando richiesto. In poche parole, deve disegnare, codificare, testare, mantenere e ottimizzare le soluzioni software. I requisiti richiesti per la mansione sono: laurea magistrale in Ingegneria Informatica, Informatica o simili, almeno cinque anni di esperienza nel settore IT, conoscenza avanzata di linguaggi di programmazione, algoritmi e database e saper prendere iniziative. Se ha avuto esperienza nel settore automobilistico è sicuramente un requisito preferenziale. Infine, deve avere una eccellente conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, visto che è la lingua usata a lavoro.

Per quel che concerne lo stipendio, un Key Account Manager guadagna intorno ai 50000 euro all’anno, mentre la figura di Facility & General Affair Manager ha uno stipendio di 58000 euro annui.

Guida su come lavorare in Kia: cosa fare e cosa no

Come accade spesso in grandi multinazionali, le opinioni dei dipendenti sono molto diverse e soggettive. C’è chi parla di una esperienza che gli ha cambiato la vita, mentre chi accusa l’azienda di sfruttamento. Tuttavia, gli orari di lavoro sono abbastanza flessibili e i dipendenti hanno opzioni positive circa l’equilibrio mantenuto tra vita privata e lavoro.

Chi è alla ricerca di una occupazione e vuole lavorare in Kia, ecco i passaggi da seguire:

entrare sul sito web di Kia Motor Italia

selezionare la voce Kia lavora con noi

accedere al sito europeo tramite la landing page

visualizzare le offerte di lavoro attive

compilare il modulo online sul portale per inviare la candidatura spontanea

se non è presente nessuna offerta, inviare il curriculum con la lettera di presentazione e il consenso al trattamento dei dati personali all’indirizzo email [email protected]

