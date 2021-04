Lavorare in Lancia: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Daniela Attanasio 7 Aprile 2021

Ecco come fare per lavorare in Lancia, candidatura spontanea, requisiti necessari, opinioni e stipendio dei dipendenti.

Lancia è un’azienda produttrice di autovetture nata nel 1906 a Torino da Vincenzo Lancia. Dal 2013 Antonella Bruno è l’Amministratrice Delegato. Dopo essere entrata nel gruppo Fiat, e, successivamente, Fiat Chrysler Automobiles, oggi fa parte del gruppo Stellantis, che fonde FCA e PSA. La holding Stellantis ha intenzione di rilanciare il marchio. In particolare, il dirigente Luca Napolitano durante un’intervista ha dichiarato di avere tante novità in serbo per le prossime uscite, rivolte soprattutto ad un target di donne e che preferiscono un’auto sotto i quattro metri.

In questo articolo si trovano informazioni su come inviare la candidatura spontanea per lavorare in Lancia, opinioni e informazioni sullo stipendio dei dipendenti. Inoltre, verranno date delle indicazioni su FCA posizioni aperte, requisiti necessari per presentare la candidatura spontanea alla sezione job Lavora con noi.

Come lavorare in Lancia: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

Un primo passo da compiere dai candidati interessati alle offerte di lavoro in Lancia, posizioni aperte e nuove assunzioni sono da consultare sulla pagina di FCA Lavora con noi. Infatti il gruppo si occupa delle assunzioni di molti brand legati al settore automobilistico. Si possono visualizzare annunci per lavorare in Lancia in Italia e all’estero. E si può scegliere l’area professionale desiderata. Accedendo alla pagina Careers FCA il candidato può selezionare l’occupazione più in linea con i propri requisiti e inviare la candidatura compilando l’apposito form.

Una cosa importante da ricordare è l’accesso alle opportunità di lavoro dal portale tramite l’inserimento di credenziali (email e password). È consigliabile ricordare questi dati per permettere la successiva modifica accedendo alla stessa area personale. Qui si può aggiornare il curriculum vitae e aggiungere eventuali esperienze lavorative.

Requisiti per iniziare un lavoro in Lancia, carriera e stipendio

Le assunzioni Fiat Chrysler Automobiles permettono ai candidati laureati e diplomati di trovare lavoro in azienda. Come pure di effettuare stage e tirocini, come nel caso della figura di Field and Sales Marketing Intern. Si tratta di una posizione di tirocinio adatta a chi ha appena concluso il suo percorso universitario o si appresta a concluderlo. Tra i requisiti richiesti ci sono l’iscrizione ad almeno il secondo anno di università in una facoltà che si occupa di business, vendite e simili. Sono necessarie passione per il settore automobilistico e buone capacità interpersonali, forti doti comunicative scritte e orali. Completano il profilo saper lavorare in un gruppo e saper usare il pacchetto Office (Word, Excel e PowerPoint).

Nuove assunzioni per lavorare in Lancia in Italia o all’estero possono riguardare anche specifici professionisti, come la figura di Production Supervisor prevede i seguenti requisiti: possesso del diploma, essere disponibili a lavorare su qualsiasi turno e a fare straordinari, avere eccellenti doti comunicative e organizzative ed essere in grado di interfacciarsi con vari livelli di lavoratori, dai Junior ai Senior. Inoltre, servono capacità multitasking, saper motivare un team e raggiungere gli obiettivi dell’azienda, avere una buona conoscenza del pacchetto di Microsoft Office. Tra le qualifiche preferenziali ci sono: laurea triennale nel settore tecnico, almeno due anni di esperienza nella supervisione, abilità dimostrabile di aver istruito altre persone all’interno di un team nel settore manifatturiero e avere una buona conoscenza dei programmi software di Google Suite.

Per quanto riguarda gli stipendi, bisogna considerare anche in questo caso l’intero gruppo FCA. un project manager guadagna 38000 euro all’anno, mentre lo stipendio di un team leader può arrivare fino a 37000 euro annui. Un addetto al controllo qualità guadagna 1400 euro al mese.

Guida su come lavorare in Lancia: cosa fare e cosa no

Le recensioni di chi lavora nel gruppo FCA sono per la maggior parte positive. I dipendenti sono soddisfatti dell’ambiente professionale, in cui c’è una costante formazione interna. Grazie ai benefit aziendali e al suo respiro internazionale, l’azienda è sicuramente un ottimo trampolino di lancio per studenti e professionisti, anche qualora non continuassero il loro percorso professionale con il marchio.

In definitiva, per i candidati interessati a lavorare in Lancia e alle assunzioni Fiat Chrysler Automobiles, occorre seguire la seguente lista di passaggi:

accedere a FCA Careers

selezionare le posizioni aperte del gruppo FCA

inviare la candidatura per la posizione desiderata compilando l’apposito modulo

Scheda Azienda Azienda produttrice di autovetture nata nel 1906 a Torino da Vincenzo Lancia, un imprenditore italiano e pilota automobilistico. Fa parte del gruppo Stellantis attualmente insieme ad altri noti brand del settore automobilistico Nome Azienda Lancia Settore automobilismo Regioni in cui è presente Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto, Val d'Aosta Requisiti per lavorare passione per il settore automobilistico, doti comunicative, eventuale esperienza pregressa Contatti - Lavora con noi https://careers.fcagroup.com/it/risultati-ricerca-posizioni/