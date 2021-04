Lavorare in Land Rover: requisiti, candidatura e stipendio

Daniela Attanasio 6 Aprile 2021

Ecco alcune informazioni utili su come lavorare in Land Rover, visualizzare le posizioni aperte e inviare la candidatura spontanea, requisiti e stipendio dei dipendenti.

Land Rover è un’azienda inglese produttrice di automobili. Fa parte del gruppo Jaguar Land Rover e si occupa di fuoristrada e veicoli sportivi. Fondata nel 1948 da Maurice Wilks, la sua sede principale è a Gaydon, nel Warwickshire, dove c’è la sede di un’altra importante casa automobilistica, Aston Martin. Ha all’incirca 13.000 dipendenti e attualmente Ralph Speth è il Presidente.

L’azienda ha fatto un accordo con Virgin Galactic, la prima linea aereo spaziale al mondo. Si tratta di un progetto che incentiva l’uso di spaziopiani per voli spaziali commerciali. Per l’occasione nel 2019 fu costruita la Range Rover Austronaut Edition, dei SUV speciali destinati a chi decollerà in questi aerei, sottolineando quindi l’inventiva e l’innovazione che caratterizzano il marchio.

Di seguito si troveranno informazioni per valutare le posizioni aperte per lavorare in Land Rover, nuove assunzioni in Italia e all’estero sono da monitorare per chi desidera intraprendere un’esperienza lavorativa nel settore automobilistico. Una pratica guida che indica dove e come inviare la candidatura spontanea e visualizzare le offerte di lavoro. In aggiunta, si daranno consigli utili prendendo spunto dalle recensioni dei dipendenti, quali i requisiti di accesso e lo stipendio medio.

Come lavorare in Land Rover: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

I candidati interessati agli annunci di lavoro in Land Rover possono accedere al sito web dell’azienda. Sulla home page, in basso a destra c’è la sezione Lavora con noi. Tra i valori dell’azienda si possono citare l’integrità, lo spirito pioneristico, l’eccellenza, l’unità e la responsabilità.

Inoltre, ci sono varie aree lavorative in cui è possibile valutare un inserimento: sales operations, customer service, marketing, network & training. Ma anche public relations, human resources, finance & IT. Per inviare la candidatura spontanea e lavorare in Land Rover in Italia o all’estero, basta scrivere una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] in cui si allega il curriculum vitae e una lettera motivazionale.

Chi, invece, desidera visualizzare le opportunità di lavoro attualmente attive, può consultare la pagina LinkedIn del marchio, a cui la sezione rimanda. I candidati che vogliono consultare le offerte lavorative in tutto il mondo, possono accedere al sito internazionale.

Requisiti lavoro da Land Rover, carriera e stipendio

Primo requisito ricercato c’è la professionalità e specializzazione. Quindi chi valuta gli annunci per lavorare in Land Rover, posizioni aperte disponibili sono spesso rivolte a candidati che presentano titoli e requisiti affini alle mansioni che si andranno a svolgere. Ad esempio c’è quella di Project Manager, per cui serve avere conoscenza approfondita di dei servizi M365, attitudine commerciale ed esperienza nella definizione ed esecuzione di strategie a lungo termine. Inoltre, il profilo ideale deve avere esperienza dimostrabile nel settore commerciale, imprenditoriale e pragmatico, esperienza nella gestione IT e sapere tracciare l’esecuzione di programmi IT per migliorare il sistema. Per questa posizione è previsto uno stipendio di 60000 fino a 79100 sterline.

Per la posizione di Lead Battery Modelling Engineer i requisiti richiesti sono: esperienza nell’usare Matlab o altri metodi per modellare, esperienza nell’interpretare le esigenze del cliente per creare un profilo di utilizzo e saper lavorare con le università e la ricerca per sviluppare progetti. Sarà utile possedere un dottorato di ricerca nel settore, pregressa esperienza nella ricerca nel settore ingegneristico o automobilistico ed anche nello sviluppo di progetti con squadre di ingegneri. Questa posizione prevede uno stipendio che varia dalle 45000 alle 53000 sterline.

Guida su come lavorare in Land Rover: cosa fare e cosa no

Chi già lavora nell’azienda parla di un ambiente stressante, ma stimolante. Tra gli aspetti positivi, si citano la mensa, i buoni pasto e diversi servizi che supportano i dipendenti nello svolgimento delle proprie attività. Tra le recensioni negative menzioniamo, invece, la rivalità tra colleghi e scarse possibilità di prolungamento di contratto.

Per candidarsi e lavorare in Land Rover in Italia o all’estero, ecco gli step da seguire:

entrare nel sito web di Land Rover

accedere alla sezione Lavora con noi

inviare la candidatura spontanea a [email protected]

visualizzare le posizioni aperte su LinkedIn o sul sito web internazionale dell’azienda

Scheda Azienda Casa automobilistica originaria del Regno Unito ed è stata fondata da Maurice Wilks nel 1948. Ralph Speth è l'attuale Presidente della compagnia avente la sede a Gaydon Nome Azienda Land Rover Settore automobilismo Regioni in cui è presente Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Sardegna, Sicilia, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Val d'Aosta, Piemonte, Puglia, Lombardia, Liguria, Lazio, Marche, Molise, Veneto, Trentino Alto Adige Requisiti per lavorare esperienza nel settore, competenze tecniche e formazione adeguata Contatti - Lavora con noi https://www.landrover.it/explore-land-rover/work-with-us.html