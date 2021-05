Estrazione MillionDAY del 19 maggio 2021: numeri in diretta live

Da qui estrazione MillionDAY del 19 maggio 2021 aggiornando la schedina: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi in diretta live.

Mercoledì 19 maggio torna puntuale l’appuntamento con il nuovo gioco di Lottomatica. Ancora una volta si gioca per vincere un nuovo milione di euro. Finora sono in 168 ad esultare grazie alla nuova opportunità offerta da Lottomatica per provare a cambiare la propria vita di colpo. Le ultime vincite segnalate riguardano i premi assegnati durante la prima settimana del mese di maggio. Una settimana da record, che però non si è replicata. Infatti la seconda parte del mese si conclude senza che ancora nessuno abbia indovinato la combinazione vincente. Non resta che quindi attendere i numeri dell’estrazione MillionDay di oggi per scoprire se ci sarà qualche novità che consentirà di rivalutare gli ultimi concorsi.

Estrazione MillionDAY del 19 maggio 2021: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi in diretta

Ricordiamo intanto lo storico delle vincite milionarie più recenti. Il sito ufficiale del concessionario di gioco del Lotto contiene infatti l’elenco completo di tutte le giocate milionarie. L’ultima vincita è dello scorso 14 maggio a Palermo. Poi nel primo fine settimana del mese di maggio ci sono state ben quattro vincite. Le regioni fortunate sono state Campania, Veneto, Emilia Romagna e Puglia. Un vero e proprio record, che di certo contribuisce ad aumentare la popolarità del gioco, e aiuta anche a recuperare dal calo del settore giochi registrato nell’ultimo periodo.

Per chi non conoscesse le regole, è bene sapere che il gioco si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 55 e la giocata si effettua pronosticando 5 numeri, da confrontare con i 5 numeri estratti. L’estrazione dei 5 numeri vincenti ha frequenza giornaliera e viene effettuata alle ore 19:00 di ciascun giorno e avviene attraverso un sistema informatico automatizzato, approvato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che genera una sequenza di numeri casuali da 1 a 55 senza ripetizione dei numeri già estratti.