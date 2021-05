Estrazione VinciCasa del 19 maggio 2021: combinazione vincente

Numeri vincenti estrazione VinciCasa del 19 maggio 2021: previsioni, ritardatari e in diretta combinazione vincente del concorso di questa sera.

Resta fermo a 160 il numero delle case vinte con Win for Life. Il concorso di ieri martedì 18 Maggio 2021 non ha portato alcuna novità rilevante. Tante le vincite relative al premio di categoria quarta, molte anche quelle relative alla combinazione punti tre. Come pure non sono mancate giocate vincenti che hanno sfiorato la combinazione fortunata. Ma i giocatori, per un solo numero mancante, non hanno potuto salutare dalla poltrona e gridare “Ho vinto!”. Non hanno potuto iniziare a fantasticare sul numero delle stanze della loro nuova casa da mezzo milione di erboro. Ma si sono dovuti accontentare di vincite dell’ordine di poche centinaia di euro. Un am magra consolazione, certo. Ma di certo un piccolo colpo di fortuna. Che magari incoraggerà a tentare la fortuna di nuovo proprio questa sera, all’estrazione Vincicasa di oggi.

Ricordiamo che il regolamento prevede che il vincitore abbia due anni di tempo per poter riscuotere la sua vincita. La scelta dell’immobile deve avvenire sul territorio italiano. È necessario pertanto che ci si attivi subito per trovare la casa dei propri desideri. Ricordiamo che la vincita può essere anche investita, nei limiti del suo importo, anche nell’acquisto di più immobili o pertinenze.

Estrazione VinciCasa del 19 maggio 2021: numeri vincenti di oggi in diretta dalla schedina

Mercoledì 19 maggio si gioca il Vincicasa 139. I numeri vincenti del sorteggio in programma per questa sera si conosceranno in diretta live. Basta aggiornare la pagina a partire dalle 20.00 per scoprire se si è tra i fortunati vincitori che hanno diritto alla riscossione di un premio in denaro.

Nell’attesa di scoprire la combinazione dell’estrazione VinciCasa di oggi, vediamo quali sono le ultime novità che riguardano la Mappa della fortuna. Sul sito ufficiale del concessionario di gioco del Superenalotto infatti è riportato l’elenco aggiornato delle regioni baciate dalla dea bendata fino a oggi. In cima questa speciale classifica c’è il Lazio dove sono state segnalate 30 vincite in tutto. La seconda regione più fortunata è la Lombardia, dove è stata assegnata l’ultima vincita. Sale quindi a 24 il totale delle vincite, consentendo alla regione di essere sul secondo gradino del podio delle regioni più premiate. Il terzo gradino invece è occupato dalla Toscana dove sono state segnalate 15 vincite. La classifica continua con l’Emilia-Romagna ed il Molise, con ben 14 vincite.

Seguono poi Piemonte e Basilicata, che contano 13 case vinte, mentre in Sicilia gli immobili assegnati sono stati finora 12. In Veneto a vincere sono stati 11 giocatori. In Puglia ed in Campania il numero delle vincite resta fermo a otto e sette. Nelle Marche a vincere sono stati in 5. Mentre in Valle d’Aosta ed in Liguria ci sono state 3 case assegnate. Chiudono l’aggiornamento delle regioni più fortunate la Calabria, la Sardegna ed il Trentino, dove in tutto ci sono state due vincite per regione da quando è stato lanciato il gioco. Ed in Friuli solo un giocatore ha fatto cinque.

Risultati VinciCasa di oggi: quote e premi di questa sera

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Per poter procedere alla riscossione del premio di prima categoria, ricordiamo che è necessario recarsi presso gli uffici premi di Sisal situati a Roma e Milano. Solo così si potrà riscuotere il jackpot da € 500.000 che di fatto consente di poter migliorare la propria vita grazie all’acquisto di una casa nuova e della possibilità di ottenere € 200.000. Il premio di prima categoria è vincolato all’acquisto di un immobile per il 60% del totale. La restante parte invece può essere destinata per qualsiasi utilizzo e spesa.