Estrazioni del Lotto del 25 maggio 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

Verifica estrazioni del Lotto oggi 25 maggio 2021, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto 62 21 con Jolly e Superstar e 10eLotto di stasera.

Il martedì si tiene puntuale l’appuntamento con l’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi si riparte da 31 milioni di euro per la lotteria Sisal. Infatti nel concorso di ieri l’altro sabato 22 maggio 2021 il jackpot è stato vinto a Montappone, in provincia di Fermo. Riparte quindi regolarmente questa settimana per le tre lotterie italiane più seguite. Alle estrazioni del Lotto di oggi 25 maggio 2021 seguirà come sempre la combinazione della lotteria associata. Ricordiamo che tre volte a settimana i primi due estratti su tutte le ruote andranno a formare la combinazione 10Lotto serale. I giocatori sono poi impazienti di conoscere anche i numeri del Superenalotto di stasera. In palio ci sono 31 milioni di euro: ci sarà un’altra vincita record? Vediamolo subito con il sorteggio di tutti i numeri a Lotto in diretta, e le altre combinazioni vincenti previste per stasera martedì 25/5/21.

Estrazioni del Lotto del 25 maggio 2021: numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Estrazioni del Lotto del 25 maggio 2021: numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui

SIMBOLOTTO OGGI 25 MAGGIO 2021:

Tre volte a settimana i numeri al Lotto di Lottomatica rendono sempre più ricchi tanti nuovi giocatori. Per incrementare le proprie probabilità di vincita, molti elaborano strategie e trucchi. Stasera l’archivio segnala poche novità. Infatti in cima alla classifica troviamo ancora una volta il numero71 sulla ruota di Milano, che non esce da 62 appuntamenti di gioco. Con 107 assenze di seguito il numero 24 su Firenze si piazza in seconda posizione. Chiude il podio degli ultracentenario 66 sulla ruota Nazionale che conta 128 ritardi.

Il prossimo è il 74 sulla ruota di Venezia che non esce da 69 turni. Elevate le assenze anche per il 19 su Roma che conta 82 concorsi a vuoto. Sulla ruota di Napoli alle estrazioni del Lotto di oggi 25 maggio c’è attesa per il 34 che fa segnare 80 assenze. Mentre sulla ruota di Torino è ancora il 49 il ritardatario più longevo non uscendo da 78 turni. Sulla ruota di Bari il 16 continua a farsi attendere con le sue 68 assenze di seguito. Sulla ruota di Genova è il 12 il ritardatario più longevo avendo totalizzato 85 ritardi. Chiude l’aggiornamento delle statistiche di gioco l’80 su Palermo che non esce da 65 turni. Il numero 13 su Cagliari è il nuovo ritardatario con 56 turni di assenza consecutivi.

SuperEnalotto di oggi: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

SuperEnalotto di oggi: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui

La sestina vincente mette sul piatto oltre 31,3 milioni di euro. Nella storia delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è sempre al primo posto con 18 “6”, seguita dal Lazio con 16. Alle sue spalle l’Emilia Romagna con 13 e la Puglia con 10, poi la Toscana con 9. Sono invece tre le regioni che dal 1997 a oggi non hanno mai realizzato un “6”: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise.

E nell’attesa dei risultati delle estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta, ecco gli ultimi aggiornamenti relativi alla vincita milionaria. Il vincitore del Jackpot da 156.294.151,36 euro, la quarta vincita più alta nella storia del gioco centrata sabato 22 maggio nel punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3 di via Roma 53 a Montappone (FM), ha concluso le procedure di ritiro del premio presso lo sportello Sisal di Roma. Il vincitore, che ha giocato una schedina da 2 euro, ha aspettato solo 3 giorni per presentare la vincita all’incasso.

Diretta estrazione 10eLotto di oggi 25 maggio 2021: schedina

La combinazione del 10Lotto del 25 maggio sarà nota alle ore 20,05. Intanto è arrivata la conferma della introduzione in via definitiva del Simbolotto, il gioco gratuito e complementare al gioco del Lotto. L’introduzione diventerà effettiva «dal concorso del 1° luglio 2021». Il Simbolotto era stato introdotto in via sperimentale a luglio 2019: l’opzione di gioco del Lotto è costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata gratuitamente a ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione.