Lavorare in British Airways: come fare, requisiti, CV e stipendio

Come fare per lavorare in British Airways, posizioni aperte, candidatura spontanea, colloquio, possibilità di fare carriera e stipendio dipendenti.

British Airways è la compagnia aerea più importante del Regno Unito. È nata nel 1974 a Londra ed ha sede a Hillingdon, poco distante dalla capitale inglese. Il suo Hub principale è l’aeroporto di Londra Heathrow. Ha una flotta di circa 250 aerei. La compagnia effettua viaggi nel Regno Unito ed Irlanda, Europa, America, Caraibi, Africa, Estremo e Medio Oriente.

Dopo aver letto questo articolo saprai come fare per lavorare in British Airways, requisiti richiesti quali sono per inviare una candidatura per le posizioni aperte in vista delle nuove assunzioni della compagnia.

Come lavorare in British Airways: Lavora con noi e invio candidatura spontanea sul sito ufficiale

Per inviare una candidatura vai sul sito ufficiale della compagnia britannica. Clicca su Carriere posizionato in basso alla pagina. Seleziona l’area che più preferisci tra: Cabin Crew, Pilots, On the Group e Emerging Talent. Poi seleziona la figura più adatta alle tue competenze e compila il modulo Lavora con noi inviando una mail con in allegato il Curriculum Vitae alle Risorse Umane dell’azienda.

Rispondere agli annunci per lavorare in British Airways per nuove assunzioni, non è l’unico modo per inviare una candidatura. Infatti è possibile inviare una candidatura per le posizioni aperte anche tramite LinkedIn. La compagnia britannica condivide le opportunità di lavoro anche sul social. La candidatura per posizioni aperte è perfetta soprattutto per chi cerca lavoro nel breve periodo.

Requisiti lavoro British Airways, carriera e stipendio

Se i requisiti sono validi, si potrà attirare l’attenzione del Responsabile delle Risorse Umane della compagnia ed essere contattati per un colloquio per lavorare in British Airways: competenze specifiche sono l’unica via d’accesso alla compagnia aerea. Il curriculum sarà analizzato e se sarà ritenuto interessante, si ricevono le indicazioni per procedere alla fase di selezione.

Tra le figure più ricercate dell’azienda ci sono Associate Customer Experience Agent, Agente associato per l’esperienza del cliente. Si occupa di ascoltare le preoccupazioni dei clienti, risolvere i problemi e rendere i viaggi più agevoli. La figura accoglie i clienti e li guida in ogni fase pre e post volo. Tra i requisiti richiesti c’è l’esperienza nel settore. Bisogna avere una forte propensione al cliente. È richiesta ottima comunicazione e buone conoscenze informatiche.

Strategy Manager. Si occupa di condurre dei progetti strategici. Tra i requisiti richiesti ci sono l’esperienza nel settore e buona conoscenza dei mercati in cui si muove l’azienda.

L’azienda è anche alla ricerca di figure da inserire nel reparto Sales. La figura è responsabile dello sviluppo e della guida dei metodi di vendita digitali. Ha l’obiettivo di aumentare i ricavi. È richiesta una grande capacità di comunicazione e laurea o esperienza equivalente. Ulteriore requisito è la conoscenza delle pratiche di vendita soprattutto digitali.

Tra i benefit sono previsti piani medici per i dipendenti ed i loro familiari, assicurazione sulla vita e piano pensionistico. Ci sono dei vantaggi anche per l’acquisto di biglietti aerei.

Gli stipendi sono in linea con quelli delle altre compagnie aeree. Essendo una delle compagnia aeree più importanti del settore, non è facile superare la fase di selezione, ma una volta assunti dall’azienda elevate sono le possibilità di fare carriera.

Guida per come lavorare in British Airways, cosa fare e cosa no

Nelle recensioni si evince che l’azienda è molta attenta alla formazione dei suoi dipendenti. Il lavoro è stimolante e l’ambiente è giovane. La compagnia è in continua espansione e ha da poco ufficializzato una nuova rotta che collegherà Perugia e Londra. L’azienda è molto attenta alla tutela dell’ambiente, infatti in passato ha testato un carburante ecologico ricavato dalla spazzatura.

Infine, dopo aver dato tutte le informazioni necessarie per inviare una candidatura, riassumiamo alcuni passaggi:

vai sul sito ufficiale della compagnia aerea

clicca su Carriere

scegli l’area di tuo interesse

compila il modulo Lavora con noi inviando una mail alle Risorse Umane.

