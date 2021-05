Lavorare in KLM: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Come fare per lavorare in KLM, posizioni aperte, candidatura spontanea, colloquio, possibilità di fare carriera e stipendio dipendenti.

KLM Royal Dutch Airlines è una compagnia aerea olandese fondata da Albert Plesman nel 1919 ad Amsterdam. Il suo Hub è l’aeroporto di Amsterdam Schiphol. La compagnia effettua circa 300 voli al giorno e collega 70 destinazioni europee. Nel 2003 la compagnia si è unita ad Air France dando vita ad Air France-KLM.

In questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per sapere come fare per lavorare in KLM, quali sono i requisiti richiesti e le posizioni aperte per inviare una candidatura in vista delle nuove assunzioni della compagnia aerea.

Come lavorare in KLM: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea nel sito ufficiale

Per inviare una candidatura vai sul sito ufficiale della compagnia olandese. Clicca su Opportunità di lavoro posizionato in basso alla Home page del sito. Scegli l’area che più ti interessa tra le sezioni In the air e On the ground. Vai sull’offerta di lavoro e clicca su Applica. Compila il modulo Lavora con noi e invia la tua candidatura.

I candidati alle posizioni aperte per lavorare in KLM prendono parte alla procedura di selezione per le assunzioni. Quest’ultima è cosi organizzata: il candidato dovrà registrare un video motivazionale, dove racconterà studi ed esperienze lavorative che verrà analizzato dai Recruiter insieme al Curriculum Vitae. La fase successiva prevede un colloquio in lingua inglese. Solo superata questa fase, si potrà affrontare il Meet & Greet, qui tramite una chat l’aspirante dovrà presentarsi e raccontarsi in lingua olandese. Infine ci sarà da svolgere un test della personalità e successivamente un colloquio individuale.

Requisiti lavoro KLM, carriera e stipendio

Nel caso in cui il candidato sia in possesso dei giusti requisiti, verrà contattato dalle Risorse Umane per iniziare l’iter di selezione. Le offerte di lavoro per lavorare in KLM e fare carriera all’interno dell’azienda, sono numerose e diverse sono le figure richieste.

Tra le figure più ricercate dalla compagnia aerea c’è il Tecnico della manutenzione. Si occupa di riparazioni e modifiche. Il lavoro si svolge su turni, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. È richiesto il possesso di una licenza di manutenzione aeronautica. Bisogna avere una ampia conoscenza della manutenzione degli aeromobili. Inoltre è richiesta buona conoscenza della lingua inglese e olandese. È richiesta flessibilità, spirito di iniziativa e lavoro di squadra.

Assistente di cabina. Tra i requisiti richiesti c’è l’orientamento al cliente, altezza compresa tra il 1,58 e 1,85 metri. Diploma di istruzione secondaria e ottima conoscenza della lingua inglese e olandese. È richiesto almeno un anno e mezzo di esperienza di lavoro al servizio del cliente. Oltre a questo non bisogna avere tatuaggi o piercing in parti del corpo visibili.

Inoltre, la compagnia olandese offre la possibilità agli studenti di effettuare tirocini. Tra le figure richieste ci sono quella del Webinar Corporate e dell’addetto alla Gestione Aziendale.

Gli stipendi variano soprattutto in base alla carica ricoperta e sono in linea con quelli percepiti nelle altre compagnia aeree. Il guadagno di un assistente di cabina parte da circa 2.000 euro lordi al mese. Una volta assunti in azienda, ci sono ottime possibilità di fare carriera. Tra i benefit ci sono sconti presso hotel e società di autonoleggio.

Guida per come lavorare in KLM, cosa fare e cosa no

Le recensioni dei dipendenti parlano di un ambiente di lavoro stimolante, con colleghi fortemente specializzati e qualificati. Ottime le relazioni che si creano tra i colleghi di lavoro.

L’azienda è sempre attenta alla tutela dell’ambiente, infatti è in prima linea soprattutto per lo sviluppo del biocarburante, per ridurre l’impatto ambientale e l’emissione di CO2.

Dopo aver dato tutte le informazioni necessarie per inviare una candidatura alla compagnia olandese, riassumiamo alcuni passaggi:

vai sul sito ufficiale dell’azienda

clicca su Opportunità di lavoro

vai sull’offerta di lavoro che più ti interessa

clicca su Applica

compila il modulo Lavora con noi ed invia la tua candidatura.

Scheda Azienda KLM Royal Dutch Airlines è una compagnia aerea olandese fondata da Albert Plesman nel 1919 ad Amsterdam. Il suo Hub è l'aeroporto di Amsterdam Schiphol. La compagnia effettua circa 300 voli al giorno e collega 70 destinazioni europee. Nel 2003 la compagnia si è unita ad Air France dando vita a Air France-KLM. Nome Azienda Air France-KLM Settore Trasporto Regioni in cui è presente I voli KLM partono ed arrivano negli aeroporti presenti in: Liguria, Lombardia, Lazio, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Veneto e Sicilia. Requisiti per lavorare Tra i principali requisiti c'è la conoscenza della lingua inglese e olandese. Contatti - Lavora con noi https://careers.klm.com/