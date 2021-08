Calendario scolastico 2021-2022: data inizio scuola, fine e vacanze

Scarica PDF calendario scolastico 2021/22, dal Veneto, al Piemonte, Lazio, Abruzzo, Campania: quando inizia la scuola, festività, ponti e vacanze estive e natalizie.

La scuola a settembre, in tutta Italia, riaprirà finalmente le porte ai suoi studenti. Ecco dunque tutte le novità e le date del calendario scolastico 2021/22 da scaricare in pdf e salvare sul pc, con i giorni di inizio per tutte le regioni, dal Veneto al Piemonte, Lazio, Abruzzo e Campania, i giorni dei ponti, delle vacanze e le festività.

Dopo due anni estremamente particolari e confusionari, dovuti allo stato pandemico, ci si aspetta un rientro a scuola più sereno e lineare. Mai come quest’anno, infatti, studenti e docenti sono assetati di “normalità”. Fondamentale sarà, a questo proposito, il ritorno in presenza, tanto atteso da tutti. Se il 2020 è stato segnato dalla DAD, infatti, cogliendo tutti impreparati, il 2021 è stato una continua alternanza tra vita scolastica “normale” e DAD. Cosa che, per la maggior parte degli studenti e insegnanti, è stata davvero difficile da gestire e tollerare.

Tuttavia ora, con la speranza che l’anno scolastico trascorra serenamente per tutti, è stato pubblicato il calendario scolastico per l’anno 2021/22 regione per regione, indicando ponti e festività, oltre che date di periodi di vacanza. Quando inizia la scuola 2021, quando riapre e quando finisce?

Come ogni anno, il rientro a scuola varia nelle diverse aree d’Italia. Ecco quando inizia la scuola nel 2021.

6 settembre : Alto Adige.

: Alto Adige. 13 settembre : Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto (scuole medie, elementari e infanzia).

: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto (scuole medie, elementari e infanzia). 14 settembre : Sardegna.

: Sardegna. 15 settembre : Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana.

: Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana. 16 settembre : Friuli Venezia Giulia, Veneto (scuole superiori) e Sicilia.

: Friuli Venezia Giulia, Veneto (scuole superiori) e Sicilia. 20 settembre: Calabria e Puglia.

“In base alle ultime notizie comunicate dagli organi competenti in materia di calendario scolastico regionale (i.e. Regione Campania), la data d’inizio delle lezioni per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi è mercoledì 15 settembre 2021. Il termine è previsto invece per mercoledì 8 giugno 2022. Per un totale previsto di 202 giorni di lezione. O di 201 giorni di lezione qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica.”- Ci conferma Rocco De Leo, professore in Campania.

Date fine anno scolastico 2021/22: quando finisce la scuola

Secondo il calendario scolastico 2021/22, le vacanze estive e la fine della scuola saranno a giugno per tutte le regioni d’Italia.

4 giugno: Emilia Romagna, Marche

Emilia Romagna, Marche 8 giugno: Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto (scuole elementari),

Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto (scuole elementari), 9 giugno: Calabria, Puglia, Umbria,

Calabria, Puglia, Umbria, 10 giugno: Liguria, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino, Veneto (scuole superiori)

Liguria, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino, Veneto (scuole superiori) 11 giugno: Friuli Venezia Giulia, Alto Adige (scuola secondaria di 2° grado)

Friuli Venezia Giulia, Alto Adige (scuola secondaria di 2° grado) 16 giugno: Alto Adige (scuola primaria e secondaria di 1° grado)

Le scuole dell’infanzia chiudono ovunque il 30 giugno 2022.

“Nelle scuole dell’infanzia le attività educative terminano giovedì 30 giugno 2022.”– Ci dice il professor De Leo, per la Campania.- “Qualora dovessero esserci problematiche relative alla pandemia, ad esempio l’aumento improvviso di contagi a ridosso della ripartenza, potrebbero esserci degli slittamenti. Sia dell’inizio che del termine delle lezioni. Come accaduto lo scorso anno.”

“Si continuerà con mascherine e distanze. Come comunicato dal CTS e come previsto nella bozza del Piano Scuola. La vera novità dovrebbe essere quella del ritorno al 100% in presenza. Sia per le normali attività didattiche che per quelle laboratoriali e i PCTO. Pur con dei distinguo e con possibili ritorni (anche parziali) alla DDI. Che saranno valutati di volta in volta dagli organi/enti competenti. In base all’evolversi della curva epidemiologica. Al momento, quindi, niente obbligo vaccinale per gli alunni. Sulla base delle situazioni concrete, il Piano fa riferimento all’opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall’autonomia. Quali ad esempio l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi. O da diversi anni di corso o l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. Fermo restando l’obbligo di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa.”- Conclude Rocco De Leo.

PDF calendario scolastico 2021-2022: festività, feste, vacanze e ponti

Nel calendario scolastico 2021/22, ogni regione propone dei giorni di vacanza e ponti differenti, mentre alcuni, come le festività natalizie e pasquali restano uguali ovunque, dal Veneto alla Campania, fino alla Sicilia.

Dunque ci saranno i giorni di festa che, di anno in anno, non variano mai. 1 novembre Tutti i Santi, 8 dicembre l’Immacolata Concezione, 25 dicembre il Santo Natale. 26 dicembre, Santo Stefano, 1 gennaio Capodanno, 6 gennaio, l’Epifania. La Pasqua, quest’anno, cadrà il 17 aprile e 18 aprile il Lunedì dell’Angelo. Salvo modifiche, i periodi di vacanza di Natale saranno dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Quelle di Pasqua, invece, dal 14 aprile al 19 aprile 2022.

Il 25 aprile c’è Festa della Liberazione, il 1 maggio Festa del Lavoro, 2 giugno Festa nazionale della Repubblica. A queste, si deve aggiungere, comune per comune, la festa del Patrono.