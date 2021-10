Chi è Francesca Alotta oggi: biografia, età, altezza e canzoni

Cantante del celebre brano Non Amarmi, chi è Francesca Alotta oggi a Tale e Quale Show: biografia, età, altezza, vita privata, fidanzato, figlio e malattia.







E’ attiva in ambito musicale dal 1988, come corista in diversi dischi di artisti italiani, tra cui Mietta in Volano Pagine (1991).

Esordisce in tv a Domenica In entrando a far parte del gruppo Le Compilations tra il 1988 e il 1990. L’anno successivo vince il Cantagiro con il brano “Chiamata urgente“.

Nel 1992 partecipa a Sanremo cantando in coppia con Aleandro Baldi “Non amarmi”. La coppia vince la categoria Nuove Proposte e riscuote un successo nazionale ed internazionale. Il brano è stato anche tradotto in spagnolo e cantato da Jennifer Lopez e Marc Anthony.

Nel corso della sua carriera partecipa a diversi programmi tv: Music Farm (2004), Mille Voci (2014), Ora o mai più (2018).

Nel 2021 entra ufficialmente nel cast di Tale e Quale Show, insieme ad altri concorrenti VIP come Dennis Fantina e Stefania Orlando.

Ma a parlarci di lei non sarà solo il successo del brano di Sanremo con Alessandro Baldi in duetto, Francesca Alotta chi è oggi, quanti anni ha, origini, malattia, famiglia, vita privata, compagno e figlio, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Francesca Alotta oggi: biografia, età, altezza, marito, figli, dove vive e profilo Instagram

Per scrivere una biografia e sapere chi è Francesca Alotta, Instagram e l’intervista a Vieni da Me, ci saranno utili per scoprire innanzitutto età, altezza, peso, dove vive, vita privata, malattia, compagno e figlio della cantante.

Nata a Palermo il giorno 1 gennaio del 1968, sotto il segno zodiacale del Capricorno. E’ alta 167 cme pesa circa 67 kg.

Circa le sue origini sappiamo che cresce a Palermo mentre tuttora vive a Roma. Proviene da una famiglia di musicisti: è figlia del noto tenore Filippo Alotta. Il nonno era un violinista, lo zio cantante e attore. Ha anche una sorella soprano e un fratello tenore. Ha diversi nipoti adolescenti, figli dei suoi fratelli.

L’artista ha un fisico tonico, dalle forme sinuose. Ha lunghi capelli neri, occhi altrettanto scuri e piccoli, evidenziati da un trucco spesso intenso. Compare con un look spesso originale e mai banale. Ama indossare vestiti lunghi, con paillettes con trasparenze, ma anche outfit più casual come camicia e jeans.

Il profilo Instagram di Francesca Alotta è seguito da circa 20 mila follower con i quali condivide foto sue in attimi di quotidianità, scatti con amici e familiari e con personaggi del mondo dello spettacolo. Non mancano amarcord di vecchie apparizioni in tv oppure scatti dei suoi nipoti ai quali è molto legata. Spesso pubblica anche notizie di cronaca nera, esprimendo il suo giudizio.

Circa le curiosità che la riguardano, sappiamo che ama lo sport e viaggiare. Ha tre cani trovatelli ed anche un gatto di nome Tigre. Si mostra spesso sentimentale e legata alla sua famiglia.

Afferma di avere uno stretto rapporto con i suoi fan, con i quali spesso lega un solido rapporto di amicizia ed affetto. Si definisce tenace e caparbia, capace di rialzarsi ed affrontare le prove difficile della vita.

Della sua vita privata sappiamo che attualmente è single, non conosciamo l’identità dell’ex fidanzato di Francesca Alotta ma sappiamo che la sua ultima storia importante è terminata nel 1992. Rivela in un’intervista a Vieni da Me di essere tradita dal suo fidanzato mentre era in attesa di suo figlio che poi ha drammaticamente perso in ospedale.

Vita privata e malattia di Alotta: la lotta al tumore

Non solo grandi successi e momenti di gloria, l’artista nel corso della sua vita viene sorpresa da momenti difficili come quello della perdita di un figlio e di essere tradita dal suo amore.

E’ nel 2020 poi che l’artista scopre di avere un tumore, Francesca Alotta non si abbatte, come lei stessa dichiara, decidendo di sottoposti ad un delicato intervento chirurgico d’urgenza all’utero.

Dopo aver accusato diversi disturbi ginecologici ed aver notato un aumento di peso, la donna arriva alla terribile scoperta. Ad oggi è guarita ed è tornata in perfetta forma.

Da Sanremo Alotta a Tale e Quale Show

Molti la conoscono per il successo del suo brano Non Amarmi, Francesca Alotta chi è oggi, lo sappiamo tuttavia dall’intera sua carriera, fino alla partecipazione a Tale e Quale Show. Ripercorriamo il suo percorso dagli esordi.

Il padre la spinge a studiare musica e canto. Già a 9 anni prende lezioni al conservatorio per imparare anche a suonare uno strumento. In quel periodo fa parte di due gruppi polifonici: uno di musica classica e l’altro di musica classica e jazz.

Prima di diventare una cantante famosa, è una corista per diversi artisti e gruppi musicali, come Mietta in Volano le pagine (1991) e Le Compilations, gruppo musicale per Domenica in tra il 1988 e il 1990. Nel 1991 vince il Cantagiro con Chiamata urgente.

L’anno successivo, in coppia con Aleandro Baldi presenta il fortunato brano Non amarmi al Festival di Sanremo, vincendo la categoria di Nuove Proposte. Il brano ha un successo incredibile.

Nel 1993 di nuovo al Festival, nella sezione big con il brano Un anno di noi. Tra il 1995 e il 1997 torna a Domenica In come ospite musicale e a Buona Domenica.

Decide di partecipare al talent Music Farm nel 2004, condotto da Amadeus ma viene eliminata. Tra il 2009 e il 2010 prende parte a due edizioni del Festival della nuova canzone siciliana con le canzoni Lassimi Peddiri e Amuri Miu.

A partire dal 2014 è ospite al programma televisivo d’intrattenimento musicale MilleVoci di Gianni Turco. Nel 2018 invece è nella prima edizione di Ora o mai più, nuovo talent show della Rai.

Nel 2021 entra ufficialmente nel cast di Tale e Quale Show, affermando che si tratta di un‘esperienza di rinascita dopo la difficile prova del tumore.

Canzoni di Francesca Alotta, chi è cantante e VIP

Non solo per il suo percorso a Tale e Quale Show, Francesca Alotta chi è come cantante, lo sappiamo grazie alle sue canzoni e dischi che l’hanno resa famosa.

Nel 1992 a Sanremo presenta il suo più grande successo Non amarmi, seguito dalla pubblicazione del suo primo album onomino da cui estrae il singolo Fragilità.

L’anno successivo pubblica il disco Io e te a cui segue il lancio promozionale in Giappone e a Cuba, dove riscuote enorme successo. Resta in vetta alle classifiche cubane per diverse settimane con il singolo Yolanda.

Nel 1997 incide l’album Buonanotte alla luna, in cui compaiono collaborazioni con Demo Morselli, Federico Salvatore e Loredana Bertè.

Ritorna nelle sale discografiche nel 2018 con un nuovo album Anima Mediterranea, da cui estrae il singolo Anima Sola.

