Estrazione MillionDAY 21 ottobre 2021: archivio, previsioni e numeri

All’estrazione MillionDAY di stasera giovedì 21 ottobre concorso 257/21 si gioca per vincere il 192º milione di euro. Infatti ricordiamo che questo mese è stato premiato da un’ulteriore vincita. Questa volta la dea bendata ha deciso di fare nuovamente tappa in Liguria dove è stata centrata la combinazione vincente dello scorso 4 ottobre. I numeri della attesissima cinquina hanno quindi premiato un fortunato giocatore di Sarzana. L’appuntamento con la dea bendata si rinnova ogni giorno e si tiene sempre alle 19.00.

Per riuscire a prendere parte al gioco, basta recarsi in uno qualsiasi dei punti vendita Lottomatica e tentare la sorte attraverso la schedina dedicata alla lotteria. Come si gioca al MillionDay? Quanto costa? Quanto si vince? Tutte queste domande trovano risposta nel regolamento ufficiale del gioco. Il testo per intero è indicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In generale basti sapere che per tentare la fortuna bisogna scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55. Il costo per ogni combinazione giocata è di € 1. Le possibili vincite che possono essere realizzate sono di importo 2, 50, 1000 ed 1 milione di euro.

Estrazione MillionDAY 21 ottobre 2021: numeri vincenti di oggi in diretta aggiornando la schedina

Le istruzioni di gioco ricordano che la raccolta delle giocate relativa a ciascun concorso è effettuata tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00 ad eccezione dell'intervallo temporale che va dalle ore 18:45 fino alle 19:05 e comunque non prima dell'esito positivo dell'estrazione del concorso precedente.

Tutte le informazioni che invece riguardano le probabilità di vincita, ad esempio i termini per la riscossione delle vincite, possono essere verificati sul sito ufficiale del Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dove è presente il regolamento ufficiale.