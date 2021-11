Estrazioni del Lotto del 25 novembre 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto del 25 novembre 2021, numeri vincenti Simbolotto in diretta, SuperEnalotto 141 21 e combinazione 10eLotto.







All’ultima estrazione del Lotto oggi la diretta indicherà tutti i numeri vincenti alle 20,00. Come ogni martedì, giovedì e sabato sera anche la combinazione del Superenalotto di Sisal è attesa: chi vincerà il jackpot stasera? Ancora nessuna novità dal concorso di ieri l’altro, ma consolano quote e vincite che si realizzano a chiusura di ogni concorso. A chiudere la pubblicazione dei risultati delle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi ci saranno altre tre serie di numeri. Parlaimo della combinazione del Simbolotto 25 novembre 2021. Segue poi il 10 e Lotto serale, con la ,modalità ulteriore detta EXTRA, tra le ultime novità del la loderai. Ecco quindi tutti gli aggiornamenti, statistiche e pubblicazione dei numeri vincenti live.

Estrazioni del Lotto del 25 novembre 2021 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi in diretta

SIMBOLOTTO OGGI 25/11/21: in programmazione.

Poche le novità rispetto al concorso di ieri l’altro. Infatti in cima alla classifica dei ritardatari c’è il 70 su Torino che non esce da 103 turni. Segue il numero 49 sulla ruota di Genova assente da 104 giocate. Mentre il numero 89 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 70 ritardi. Sulla ruota Nazionale il numero 14 può contare più assenze, non uscendo da 56 turni. L’ultracentenario è i 16 sulla ruota di Venezia che manca all’appello da 148 turni.

Gli altri numeri attesi sono il 6 sulla ruota di Bari che non esce da 71 giornate. Il numero 45 sulla ruota di Cagliari a quota 116 assenze. Mentre il numero 67 su Firenze ha totalizzato 75 ritardi. Sulla ruota di Milano il numero 59 in manca da 76 giocate. Sulla ruota di Napoli invece alle estrazioni del Lotto oggi continua a mancare il 23 che ha totalizzato 92 ritardi. Infine da segnalare è anche il 53 su Roma che ha totalizzato finora 68 ritardi.

SuperEnalotto di oggi: numero Jolly e SuperStar

Nessun “6” centrato nel concorso di martedì 23 novembre e il Jackpot sale a 115 milioni di euro. Sono ben nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 23.893,47 euro ciascuno. Da segnalare anche un “4 stella” da 25.674 euro. La diretta estrazioni del Lotto e Superenalotto 25 Novembre 2021 si concluderà con la pubblicazione di quote e vincite de concorso 141 21. Al seguente link tutte le probabilità di vincita associate a ciascun premio.

Risultati 10eLotto: tutti i numeri estratti stasera in diretta live

Il concorso del 23 novembre premia la Puglia, dove sono state centrate vincite per oltre 80 mila euro. La più alta è stata centrata a Stornarella, in provincia di Foggia, per un importo di 50.596 euro. Il fortunato giocatore, sulla ruota di Bari, ha indovinato 6 ambi, quattro terni e una quaterna, in modalità Lottopiù, con una giocata complessiva di 5 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito circa 6,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo dall’inizio dell’anno.

Il 10eLotto premia la Campania. Si festeggia ad Anacapri, in provincia di Napoli, dove sono stati vinti 50 mila euro. Nell’ultimo concorso infatti un giocatore ha centrato un 9 Oro con una giocata da 3 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 24,8 milioni di euro, per un totale di oltre 3,7 miliardi da inizio anno.

