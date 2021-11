Estrazioni del Lotto del 6 novembre 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

In diretta estrazioni del Lotto del 6 novembre 2021, numeri vincenti di oggi dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 133 21 e risultati 10eLotto.







Scopri i numeri a Lotto in diretta sabato 6 novembre 2021. Ma anche per la combinazione del Superenalotto vincite e quote restano molto ambite: stasera si gioca per vincere un jackpot milionario che andrà a chi riuscirà a centrare la sestina di Sisal. All‘estrazione del Lotto oggi ultimi numeri usciti su tutte le ruote sono su Controcampus.it. Dalle ore 20.00 di questo sabato sera sarà possibile aggiornare in tempo reale il tabellone, grazie al quale sarà possibile verificare la vincita on-line.

Seguire la pubblicazione dei numeri alle estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta sabato 6 novembre 2021 è quindi molto semplice. Per visualizzare correttamente i risultati ufficiali bisogna aggiornare con il pulsante in alto alla pagina Ultima Estra del Giorno, che rimanderà direttamente all’articolo completo dei risultati vincenti. Oppure per mezzo del cursore posizionato vicino al link Aggiorna Diretta Live. Tutti i numeri vincenti saranno disponibili solamente dopo le ore 20.01 di stasera.

Estrazioni del Lotto del 6 novembre 2021, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Bari 44 46 76 41 82 Cagliari 18 17 20 51 64 Firenze 26 60 24 48 82 Genova 15 86 90 71 57 Milano 57 22 75 54 66 Napoli 51 59 40 10 84 Palermo 78 14 40 24 30 Roma 26 5 33 43 18 Torino 7 32 28 51 16 Venezia 84 7 79 31 47 Nazionale 86 68 8 63 87

Quali numeri giocare, secondo le statistiche di gioco segnalate in archivio? All’estrazione del Lotto oggi 6 novembre 2021 i numeri ritardatari sono i seguenti: 70 su Torino manca da 95 turni. Il numero 49 su Genova è a quota 96 assenze di fila, mentre il 75 su Bari non si vede da 66 giocate. Sulla ruota Nazionale c’è il 21 che raggiunge le 68 assenze consecutive.

Gli altri ritardatari del gioco del Lotto stasera sono il 45 sulla ruota di Cagliari che non esce da 108 concorsi, mentre il 67 su Firenze è atteso da 67 colpi di gioco. Il numero 90 su Milano manca da 125 estrazioni del Lotto, su Napoli è il 23 il più atteso. Infine chiudono l’aggiornamento delle statistiche di gioco i numeri 53 su Roma, che non esce da 60 turni. Mentre il 16 su Venezia è a quota 140 ritardi. Tutte le altre notizie relative agli aggiornamenti dei frequenti e ritardi, sono riportati nell’archivio di Lottomatica.

Risultati SuperEnalotto di oggi numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 85 56 81 6 63 21 Numero Jolly 51 Numero SuperStar 61

Nessun “6” nel concorso di giovedì 4 novembre e il Jackpot vola 105,4 milioni di euro. Sono cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 37.825 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 47.811 euro ciascuno.L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Riusciranno alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi a raggiungere un risultato simile? Risultati e vincite saranno segnalate intorno alle 21,00.

Combinazione 10eLotto di oggi 6 novembre 2021 in diretta

Numeri Vincenti 5 7 14 15 17 18 20 22 26 32 44 46 51 57 59 60 76 78 84 86 Numero Oro 44 Doppio Oro 44 46

Campania protagonista dell’ultimo concorso del Lotto con vincite per oltre 204mila euro. La più alta è stata centrata a Napoli, una quaterna da 120mila euro realizzata con una giocata da un euro sui numeri 66-72-75-84 sulla ruota di Torino. Il 10eLotto premia Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 22,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi dall’inizio dell’anno.

Diretta 10eLotto Extra: numeri vincenti del concorso di stasera

Numeri Vincenti 10 24 28 31 33 40 41 43 48 54 71 75 79 82 90