Chi è Gianluca Di Gennaro: età, altezza, madre, padre e fidanzata

E' O'Zingariello in Gomorra, chi è Gianluca Di Gennaro nella vita privata: età, altezza, madre, padre, zio, fidanzata, figlio, e profilo Instagram dell'attore.







L’attore in pochi anni di carriera ha dimostrato il suo talento nel mondo del teatro e del cinema. L’arte è predisposizione di famiglia essendo nipote di Nunzio Gallo, e avendo due zii come Massimiliano e Gianfranco Gallo. Il primo attore formidabile, il secondo cantante, attore e drammaturgo poliedrico.

Ha esordito in giovanissima età nel 2001 a teatro con il musical “Quartieri Spagnoli”, al fianco dello zio. Grazie a questa prima esperienza viene notato dalla responsabile di casting Marita D’Elia, segnalandolo ai registi Andrea Frazzi e Antonio Frazzi per il film Certi bambini (2004) tratto dall’omonimo romanzo di Diego De Silva.

Al cinema lavora, oltre che con i fratelli Frazzi, anche con registi di alto calibro. A partire da Gabriele Mainetti, Mario Martone, Claudio Insegno, Edoardo De Angelis, Massimo Coppola e tanti altri che hanno colto la stoffa e decretato il successo di questo giovane attore emergente.

Ma a parlarci di lui non saranno solo serie come I bastardi di pizzofalcone, Un posto al sole e Gomorra, chi è Gianluca Di Gennaro oggi: quanti anni ha, dove vive, origini, vita privata, fidanzata, genitori e figlio, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Gianluca Di Gennaro: età, altezza, peso, madre, padre e fidanzata di O’Zingariello di Gomorra

Per essere in grado di conoscere la biografia e sapere chi è Gianluca Di Gennaro, Instagram, Facebook, Twitter ci aiuteranno per scoprire innanzitutto età, altezza, genitori, madre, padre, zio, fidanzata e figlio dell’attore di Gomorra.

Nasce a Napoli il 3 dicembre del 1990 sotto il segno zodiacale del Sagittario. É alto 174cm e pesa circa 67kg.

Il promettente attore ha uno sguardo seducente e penetrante, il classico “scugnizzo napoletano”. I tratti scuri mediterranei ben collimano con i ruoli che interpreta magistralmente. Ha una corporatura atletica, un fisico scolpito, inoltre ha delle labbra carnose che rendono ancor più energica la sua espressione.

Spesso l’attore è stato relegato al ruolo del “cattivo” durante un’intervista dichiara che sarebbe contento piano piano di scappare il più possibile dal personaggio che gli è stato cucito addosso durante gli anni della sua carriera.

L’attore come già detto è “nipote d’arte” e se da un lato questo aspetto potrebbe essere un vantaggio, dall’altro è un marchio di fabbrica, pesante a volte da sopportare. In diverse occasioni l’attore ha raccontato che l’unico vantaggio che si ha nel vivere in una famiglia di artisti è quello di appassionarsi in modo inconsapevole. Da piccolo andava a vedere spettacoli teatrali, mentre i suoi coetanei giocavano a calcio o ai videogiochi, e per lui quella era la quotidianità.

Il profilo Instagram di Gianluca Di Gennaro è particolarmente seguito da circa 116 mila follower. Pubblica contenuti riguardanti i suoi lavori al cinema e in televisione, scatti professionali molto belli. Ma anche foto private con la sua famiglia, il figlio e la madre. Dalle storie sui social è inoltre evidente il grande attaccamento per la sua squadra del cuore: il Napoli.

Le sue origini partenopee ci riportano all’odore del mare di Napoli simbolo di una città ricca di luci e ombre. É spesso attanagliata da luoghi comuni che l’attore ha sempre cercato di non stereotipare durante la sua carriera. L’artista è molto legato alla madre Loredana Gallo, figlia di Nunzio G. e Bianca Maria Varriale.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale dell’attore, conosciamo il nome della fidanzata di Gianluca Di Gennaro, Leandra Valiante dalla quale ha avuto il figlio Gabriele, che gli ha completamente cambiato la vita nel 2011, facendolo maturare e tornare nella sua città natale.

Di Gennaro, chi era prima di O’Zingariello in Gomorra

Oggi molti lo conoscono come O’Zingariello in Gomorra Gianluca Di Gennaro chi è oggi professionalmente nonostante la sua popolarità, sono in pochi a saperlo. Cerchiamo di andare in fondo nella sua carriera e scopriamo come ha compiuto i suoi primi passi nel mondo della recitazione.

L’attore ha iniziato a 11 anni a solcare il suo primo palco. Nonostante ciò ha portato a termine gli studi e si è diplomato al Liceo d’Arte presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli. Nel (2004) per il film Certi bambini riceve riconoscimenti come il Premio Flaiano e il Premio del Cinema Indipendente di Foggia.

A partire da questa esperienza sul grande schermo approda al piccolo con vari successi. A partire da Un posto al sole (2005), La squadra (2006), Il coraggio di Angela (2007) con Lunetta Savino fino a “O professore” (2008) con Sergio Castellitto e Luisa Ranieri. Partecipa inoltre come comparsa in “Provaci ancora prof!”, “Don Matteo” e poi alla seconda stagione di “ho sposato uno sbirro” (2010). Nello stesso anno è nella fiction “Come un Delfino” con Roul Bova e protagonista assoluto del corto “Armandino e il Madre” con la prima regia di Valeria Golino. Altri successi sono in “Il clan dei camorristi”, “L’oro di Scampia” al fianco di Beppe Fiorello, “Rosy Abate 2”, “I bastardi di pizzofalcone3”.

Partecipa anche a diversi videoclip musicali. Il primo “Scegli me” con Gianna Nannini nel (2013) e Sigarette con Neffa (2015). Più recenti “Portami con te” con Boomdabash (2016) e “Panico” con Peppe Soks feat. Samurai Jay (2019).

Film di Gianluca Di Gennaro, chi è oggi in tv e al cinema

Dalle serie tv al cinema impegnato d’autore, chi è Gianluca Di Gennaro oggi come attore sono chiaramente i suoi film, serie tv e capacità professionali a raccontarcelo. Quali sono i suoi ultimi lavori e cosa è cambiato nella sua vita? Conosciamolo meglio proprio nel ruolo di Gomorra che gli ha garantito uno straordinario successo.

Interpreta un giovane affiliato che si impadronisce delle piazze di spaccio dopo la fine dell’era Savastano. Egli è molto abile nel gestire il traffico, ma nonostante ciò ci sarà un lieto fine. Verrà ucciso per non aver portato a termine un compito indegno: uccidere Ciro Di Marzio.

Dal punto di vista cinematografico i più recenti lavori sono: Lo chiamavano Jeeg Robot regia di Gabriele Mainetti (2015), Zeta – Una storia hip-hop di Cosimo Alemà (2016), Gramigna di Sebastiano Rizzo (2017), Capri-Revolution capolavoro con la regia di Mario Martone (2018), Ed è subito sera, di Claudio Insegno (2018), Cobra non è con la regia Mauro Russo (2020).

Per quanto riguarda la televisione vi sono i recentissimi successi con Edoardo De Angelis entrambi film TV (2021) “Sabato, domenica e lunedì” e “Non ti pago”.

Anagrafica Principale Nasce a Napoli il 3 dicembre del 1990 sotto il segno zodiacale del Sagittario. É alto 174cm e pesa circa 67kg. Inizia la sua carriera giovanissimo e appare nel 2004 sul grande schermo nel film "Certi bambini". In seguito approda alla televisione con "Un posto al sole", "La squadra", "Il coraggio di Angela", "O professore", "Come un delfino", "il caso Enzo Tortora- dove eravamo rimasti?", "il clan dei camorristi", "L'oro di Scampia". Più recenti lavori con De Angelis in commedie di Eduardo. Al cinema oltre il debutto, lavora in film come "A sud di New York", "Miele", "La santa", "Lo chiamavano Jeeg Robot", "Capri Revolution", "Cobra non è". Nome e Cognome Gianluca Di Gennaro Data di nascita 03/12/1990 Luogo di nascita Napoli Professione Attore