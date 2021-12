Estrazione MillionDAY 23 dicembre 2021: previsioni e numeri vincenti

Risultati estrazione MillionDAY 23 dicembre 2021: archivio precedenti estrazioni, previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi.







Al Millionday 357 21 i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, sono in tempo reale su Controcampus.it. Scopri subito qual è la combinazione vincente del giorno, e quali sono le ultime novità che riguardano ritardatari e frequenti più significativi. In tanti anche stasera avranno puntato € 1 sui propri numeri fortunati ed incrociano le dita nell’attesa delle 19.00, quando finalmente si conoscerà la cinquina dell’estrazione MillionDay del 23 dicembre 2021.

Finora sono stati in 197 a vincere. L’ultima vincita è avvenuta proprio in Campania! Grazie al MillionDAY. Sabato 18 dicembre a Carinola (CE), il fortunato giocatore ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata singola da 1€. Dall’inizio dell’anno sono 51 i Milionari. Lo Stato cerca in qualche modo di limitare i danni che possono insorgere nel momento in cui il gioco diventa un fenomeno di tipo patologico.

I numeri della ludopatia in Italia sono in aumento. Proprio per questo motivo negli ultimi anni anche la politica ha cercato di trovare nuove soluzioni capaci di contrastare questo fenomeno. Pertanto è importante in ogni occasione ricordare sempre quali sono le reali probabilità di vincita associate a ciascun premio.

È importante infatti che chi prende parte al gioco sappia quante chances ha di potersi aggiudicare il premio prima categoria del valore di 1 milione di euro. Oltre che tutte le altre vincite che ricordiamo sono da 2, 50 e € 1000, come ricordano le istruzioni di gioco. Per cercare di arginare questo fenomeno della ludopatia, lo stato nell’ultimo anno ha cercato di contenere il numero dei responsabili di una raccolta di gioco non sempre conforme. Nell’ultimo anno sono stati oscurati 7200 siti di gioco illegale. La partecipazione al gioco anche on-line viene in qualche modo tutelata dallo Stato che negli ultimi anni ha intensificato le norme e le leggi con l’obiettivo di provare a limitare questo disagio sociale.