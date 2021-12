Estrazioni del Lotto del 18 dicembre 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto del 18 dicembre 2021, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, combinazione 10eLotto ed extra.







Ultima estrazione del Lotto oggi in diretta: scopri i numeri vincenti del concorso 151. Questo sabato sera si giocano i numeri del Superenalotto 18 dicembre 2021 che consentono di diventare multimilionario grazie al ricchissimo Jackpot. Il Lotto in diretta oggi si tiene online. Sulla pagina di Controcampus è possibile seguire la pubblicazione dei numeri vincenti che completano la tabella con tutte le ruote. Seguiranno poi anche numeri e simboli del Simbolotto. Al termine della diretta delle estrazioni del Lotto Superenalotto di oggi, si conosceranno anche quote e vincite della lotteria di Sisal. Ma come è andata nel concorso di ieri giovedì 16 dicembre 2021? Vediamo gli ultimi aggiornamenti.

Estrazioni del Lotto del 18 dicembre 2021, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Bari 33 66 43 68 74 Cagliari 82 34 56 5 24 Firenze 43 5 76 60 10 Genova 53 74 10 56 44 Milano 32 36 46 72 10 Napoli 6 32 73 90 67 Palermo 3 7 42 88 56 Roma 59 38 75 33 51 Torino 63 62 78 53 27 Venezia 55 49 16 56 74 Nazionale 64 8 5 50 63

Per conoscere i numeri, aggiorna la pagina. Vai sul link in alto alla pagina per conoscere anche i risultati ufficiali del concorso 151 21. Il Lotto in diretta inizierà alle ore 20,00 e si potrà seguire su Controcampus.it la pubblicazione degli ultimi estratti live.

Tra i numeri ritardatari che contano più assenze c’è il 70 su Torino che non esce da 113 turni. Segue poi il numero 64 sulla ruota di Genova che invece manca all’appello da 67 giornate. Ancora assenze per l’89 sulla ruota di Palermo che manca all’appello da 80 turni. Alle estrazioni del Lotto di oggi 18 dicembre 2021 continua l’ attesa anche per il 16 su Venezia che invece manca da 158 giocate. Il prossimo ultracentenario potrebbe essere il numero 8 sulla ruota di Napoli che non esce da 102 turni. Mentre il numero 6 su Bari manca da 81 giornate.

Il 53 su Roma non si vede da 78 turni. Il numero 67 su Firenze è a quota 85 ritardi. Il nuovo ritardatario per la ruota di Cagliari è il numero 45 che ha totalizzato 126 assenze consecutive. Infine sono da segnalare anche l’82 sulla ruota di Milano, assente da 81 giornata. Mentre il numero 14 sulla ruota Nazionale non esce da 66 colpi di gioco.

SuperEnalotto di oggi: numeri vincenti, Jolly e Superstar

Numeri Vincenti 6 73 57 31 77 44 Numero Jolly 61 Numero SuperStar 80

Nessun “6” nel concorso di giovedì 16 dicembre e il Jackpot vola a 126,7 milioni di euro. Sono sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 28.024,81 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 43.508 euro ciascuno. Chissà se chi ha giocato i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto di sabato 18 dicembre 2021 ha puntato sui ritardatari. La scienza dice che il Lotto non ritarda. Eppure le abitudini e le superstizioni, seguono tutta un’altra logica!

Combinazione 10eLotto di sabato sera: tutti i numeri estratti

Numeri Vincenti 3 5 6 7 32 33 34 36 38 43 49 53 55 56 59 62 63 66 74 82 Numero Oro 33 Doppio Oro 33 66

Roma protagonista con un bottino totale da oltre 76mila euro: la vincita più alta, da 62.250 euro – è stata realizzata grazie a una giocata da un euro sui numeri 3-9-66-69 sulla ruota capitolina, che ha permesso a un fortunato giocatore di indovinare quattro terni e una quaterna. Il 10eLotto premia la Sicilia, con un 9 Oro da 50mila euro centrato a Palermo grazie a una giocata da 3 euro. L’ultimo concorso ha distribuito quasi 22,8 milioni in tutta Italia, per un totale di oltre 4 miliardi dall’inizio dell’anno.

Estrazioni 10eLotto extra di oggi 18 dicembre 2021 in diretta

Numeri Vincenti 10 16 24 42 44 46 60 68 72 73 75 76 78 88 90