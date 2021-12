Estrazioni del Lotto del 9 dicembre 2021, SuperEnalotto, 10eLotto

Ruota per ruota estrazioni del Lotto del 9 dicembre 2021, numeri vincenti di oggi, Simbolotto, SuperEnalotto 147 21 10eLotto ed Extra.







L’ultima estrazione del Lotto si tiene questo giovedì sera. Al Superenalotto 9 dicembre 2021 i numeri vincenti valgono oltre 120 milioni di euro. Il Jackpot potrà essere vinto da chi riuscirà a centrare la combinazione con numeri vincenti. Ci sono pochissime possibilità di riuscirci, ma questo non sembra scoraggiare chi segue la diretta estrazioni del Lotto Superenalotto 10eLotto serale tre volte a settimana.

Lottomatica infatti tiene tre volte a settimana i suoi concorsi più seguiti proprio in concomitanza con Sisal. L’estrazione Superenalotto Lotto e 10eLotto serale possono essere seguite in tempo reale su Controcampus.it. Tutti i martedì giovedì e sabato sera a partire dalle 20.00 il tabellone con i numeri astratti su tutte le ruote e le combinazioni vincenti aiutano verificare la vincita on-line.

Estrazioni del Lotto del 9 dicembre 2021 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Bari 16 20 85 38 53 Cagliari 43 13 63 61 87 Firenze 73 43 39 87 24 Genova 67 82 72 65 43 Milano 69 59 35 61 31 Napoli 77 19 89 35 79 Palermo 36 75 40 26 70 Roma 3 2 29 70 44 Torino 86 26 8 5 52 Venezia 62 10 41 35 5 Nazionale 57 72 21 38 19

Per conoscere i risultati del concorso 147 21 aggiorna sul link Aggiorna Diretta Live da qui. L’ultima estrazione del Lotto indica che ancora una volta tra i ritardatari più longevi c’è il 70 su Torino che conta 109 assenze di seguito. Il numero 64 sulla ruota di Genova manca da 63 giornate. Il numero 16 sulla ruota Venezia non è stato estratto e oggi conta 154 assenze. L’89 sulla ruota Palermo manca da 76 colpi di gioco. Non è stato estratto neanche il 6 sulla ruota di Bari a quota stasera 77 assenze. Il numero 14 sulla ruota Nazionale non esce da 62 estrazioni del Lotto di Lottomatica. Mentre l’82 su Milano conta 77 ritardi. Ed indiane questo è il numero di assenze per il 45 su Cagliari ed il 67 su Firenze. Entrambe le cifre non vengono estratte da 122 e 81 concorsi.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 10 83 48 75 70 79 Numero Jolly 82 Numero SuperStar 77

Nessun “6” nel concorso di sabato 4 dicembre e il Jackpot vola a 120,8 milioni di euro. Sono quattro i punti “5” centrati nelle località di Milano, Altamura (BA), San Lazzaro di Savena (BO) e Rutigliano (BA), con i fortunati vincitori che si portano a casa 50.625,69 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 24.586 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Grande attesa di conoscere i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta per verificare che ci siano nuove vincite e quote ugualmente record anche stasera.

Verifica 10eLotto di oggi 9 dicembre 2021 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 3 10 13 16 19 20 26 36 43 59 62 67 69 73 75 77 82 85 86 Numero Oro 16 Doppio Oro 16 20

In Puglia tre vincite che superano gli 80 mila euro. A Noicattaro (BA) un fortunato giocatore ha vinto 50.596 euro centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Milano. Si festeggia anche a Bari, grazie a tre ambi e un terno realizzati sulla ruota di Torino per una vincita di 23.750 mila euro e a San Vito dei Normanni, dove sono stati vinti 10 mila euro con un ambo sulla ruota di Venezia. Festa a Venezia dove un fortunato giocatore ha centrato, con una giocata da 3 euro, un 9 Doppio oro del valore di 500 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 27,1 milioni di euro, per un totale di oltre 3,9 miliardi

Estrazione 10eLotto Extra di oggi 9 dicembre 2021

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 8 29 35 38 39 40 41 61 63 65 70 72 87 89