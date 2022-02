Vacanze di Carnevale 2022: calendario con data inizio per regione

Date e calendario vacanze scuola Carnevale 2022, dalla Campania alla Puglia, dal Veneto alla Lombardia, quando ci saranno con elenco giorni festivi regione per regione.







Per il martedì grasso nel calendario scolastico 2021/22 sono previsti giorni di vacanze di carnevale a scuola per alcune regioni italiane. Ma quando sarà Martedì Grasso quest’anno? La festa in maschera cade al termine del mese di Febbraio, all’inizio del mese di Marzo. La giornata del “martedì grasso” è fissata per il 1 Marzo.

La maggior parte delle regioni italiane celebra questo periodo tra il 28 febbraio e il 1 marzo, ma c’è qualche eccezione. Ad ogni modo, se previsto dal calendario scolastico, la scuola resta chiusa a Carnevale 2022 in regioni italiane diverse: vediamo subito quali e quando.

Vacanze di Carnevale 2022: quando iniziano e quando finiscono, cosa prevede il calendario

Dopo Natale e prima di quelle di Pasqua, prevede il calendario scolastico 2022 che per il Martedì Grasso la scuola resta chiusa in alcune regioni. Le date delle vacanze di Carnevale 2022, i giorni in cui non si torna in classe, sono il 4 e il 5 marzo, e il 28 febbraio e il 1 marzo 2022. In linea generale, ricordiamo che le giornate festive per le celebrazioni del Martedì Grasso sono queste:

giovedì 24 febbraio: Giovedì Grasso;

domenica 27 febbraio: domenica di Carnevale;

martedì 1 marzo : Martedì Grasso;

: Martedì Grasso; mercoledì 2 marzo (Mercoledì delle Ceneri).

Per molti studenti italiani, quindi, le lezioni si fermeranno sia in presenza che in didattica a distanza. Ma, come abbiamo ripetuto più volte, il periodo di vacanza non riguarda tutti su scala nazionale. Lo stop per il Martedì Grasso, infatti, non è previsto da tutti i calendari scolastici regionali. C’è quindi da capire quanto durano le vacanze di Carnevale 2022, giorni e date sono le scuole che, in totale autonomia, possono scegliere di concedere o meno. A prescindere se la Regione l’abbia o meno previsto.

Ci saranno dunque regioni italiane che hanno predisposto chiusure. Inoltre, anche tra quelle che hanno scelto di celebrare la festa in maschera sospendendo le lezioni, ce ne sono talune che chiuderanno per un solo giorno. Mentre altre, specialmente se legate fortemente alle tradizioni, chiuderanno per un periodo più lungo.

Dal carnevale al rito ambrosiano: l’eccezione delle regioni

In linea generale, il periodo delle celebrazioni inizia il giovedì grasso (quest’anno 24 febbraio) e termina con il martedì grasso (quest’anno il 1°marzo). Questo, il periodo lungo cinque giorni che vede i festeggiamenti in maschera.

Ogni anno, ovviamente, le date delle vacanze di Carnevale dipendono da quelle della Quaresima e della Pasqua, Infatti, il martedì grasso nella tradizione è l’ultimo martedì prima del mercoledì delle Ceneri. Nel rito romano, questo giorno segna l’inizio del periodo di Quaresima.

Caso diverso tocca le aree che seguono il rito ambrosiano. Tra queste, in Lombardia, le aree che ricadono nell’arcidiocesi di Milano e in alcune zone limitrofe. Il rito di Sant’Ambrogio fa riferimento comunque al periodo di Quaresima: tuttavia, in questo caso, viene inaugurato dalla domenica successiva al mercoledì delle Ceneri. Per questo motivo, il periodo della festa inizia e finisce più tardi.

Nel 2022, infatti, il termine ultimo in Lombardia nelle aree che seguono il rito Ambrosiano e il 5 marzo.

Calendario vacanze di carnevale 2022 per ogni regione

Ecco il calendario scolastico regione per regione per le vacanze di carnevale 2022, dal Veneto alla Lombardia, dalla Calabria alla Campania, alla Puglia.